చంద్రయాన్‌ 3కు అంతర్జాతీయ గౌరవం- 2026 'గాడర్డ్ ఆస్ట్రోనాటిక్స్ అవార్డు' అందుకున్న ఇస్రో

చంద్రయాన్‌-3 మిషన్‌కు అమెరికన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ ఆస్ట్రోనాటిక్స్ నుంచి ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారం- చంద్రుడి దక్షిణ ధృవం సమీపంలో సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేసిన తొలి మిషన్‌గా చరిత్ర

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 22, 2026 at 7:02 AM IST

Chandrayaan 3 Award : భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) చేపట్టిన చంద్రయాన్‌-3 మిషన్‌కు మరో అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది. అమెరికన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ ఆస్ట్రోనాటిక్స్ (ఏఐఏఏ) 2026 సంవత్సరానికి గాను ప్రతిష్ఠాత్మక 'గాడర్డ్ ఆస్ట్రోనాటిక్స్ అవార్డు'ను చంద్రయాన్‌-3 మిషన్‌కు ప్రదానం చేసింది. మే 21న అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్ డీసీలో నిర్వహించిన AIAA ASCEND-2026 సదస్సులో ఈ అవార్డును అందజేశారు. అమెరికాలో భారత రాయబారి వినయ్‌ క్వాత్రా ఈ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.

