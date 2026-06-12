ETV Bharat / international

పశ్చిమాసియాలో శాంతికి ఛాన్స్- త్వరలో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య అవగాహన ఒప్పందం ఖరారు!

పశ్చిమాసియాలో శాంతి కోసం చర్చలు- వచ్చే వారం ప్రారంభంలో యూఎస్, ఇరాన్ మధ్య అవగాహన ఒప్పందం ఖరారయ్యే అవకాశం- కీలక దశలో చర్చలు

US iran peace talks
US iran peace talks ((AP))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 12:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

US Iran Peace Talks : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న సుదీర్ఘ సంక్షోభానికి తెరపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అమెరికా, ఇరాన్‌ల మధ్య ఒక అవగాహన ఒప్పందం వచ్చే వారం ప్రారంభంలో ఖరారు కానుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక ద్వైపాక్షిక ఒప్పందం దిశగా ఉన్నత స్థాయి దౌత్య చర్చలకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ఈ ఒప్పందంతో సంబంధం ఉన్న ఇరు వర్గాలను ఉటంకిస్తూ ఓ అమెరికా వార్తాసంస్థ తన కథనంలో పేర్కొంది.

వార్తాసంస్థ కథనం ప్రకారం
ఈ అవగాహన ఒప్పందంపై అమెరికా-ఇరాన్ సంతకం చేసి డీల్‌లోని వివరాలపై 60 రోజుల పాటు చర్చలు జరుపుతాయి. అవసరమైతే ఈ ప్రాథమిక చర్చల గడువును పొడిగించవచ్చు. ఈ ఒప్పంద పత్రంలో వ్యూహాత్మకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడం వంటి అంశాలు ఉండనున్నాయి. ఇరాన్ వద్ద అణ్వాయుధం ఉందని గానీ లేదా దాని కోసం ప్రయత్నించిందని గానీ అమెరికా నిఘా వర్గాలు అంచనా వేయలేదు. అందుకు బదులుగా ఇరాన్ అణ్వాయుధాన్ని తయారు చేయడానికి ప్రయత్నించిందని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. ఇరాన్ ప్రభుత్వం తమ అణు కార్యక్రమం శాంతియుతమైనదని చెబుతున్నప్పటికీ, దానిని ధ్రువీకరించడానికి అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ (IAEA)ను ఇరాన్‌లోకి అనుమతించడానికి నిరాకరించింది. అయితే ఇజ్రాయెల్ నిఘా వర్గాలు అందుకు భిన్నమైన అంచనా వేశాయి. ఇరాన్‌లో యురేనియం నిల్వలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నాయి.

TAGGED:

US IRAN MOU UPDATE
AMERICA IRAN PEACE TALKS
DONALD TRUMP ON IRAN WAR
NETANYAHU ON TRUMP PEACE PLAN
US IRAN PEACE TALKS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.