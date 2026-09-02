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ఇరాన్​ సైనిక స్థావరాలపై అమెరికా భీకర దాడులు- మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని టెహ్రాన్ వార్నింగ్

మరోసారి భగ్గుమన్న పశ్చిమాసియా- ప్రతీకార దాడులతో విరుచుకుపడ్డ ఇరాన్​, అమెరికా

US Wave Of Strikes Iran
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తత (Screengrab/X@CENTCOM)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 2, 2026 at 7:23 AM IST

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US Wave Of Strikes Iran : పశ్చిమాసియాలో మరోసారి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ప్రతీకార దాడులతో అమెరికా, ఇరాన్​ దళాలు విరుచుకుపడ్డాయి. ఇరాన్​ సైనిక స్థావరాలు, రాడార్, కమ్యూనికేషన్​ వ్యవస్థపై వైమానిక దాడులు చేసినట్లు అమెరికా సెంట్రల్​ కమాండ్​ పేర్కొంది. వీటితో పాటు సిరిక్‌లో జరుగుతున్న ఒక వివాహ వేడుకపై అమెరికా దళాలు దాడులు చేశాయి. సుమారు 50,000 మందికి పైగా అమెరికా సైనికులు ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియా అంతటా విస్తరించి ఉన్నారని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్​ తెలిపింది. కమాడంర్​ ఇన్​ చీఫ్​ విడుదల చేసే ఎలాంటి ఆదేశాల కోసమైన సిద్ధంగా ఉన్నామని ఎక్స్ పోస్టులో వెల్లడించింది. మరోవైపు, యూఎస్​ దాడులను ఇరాన్​ తీవ్రంగా ఖండించింది. దాడులకు మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని హెచ్చరించింది.

అంతకుముందు, ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్‌ కోర్‌(ఐఆర్​జీసీ) లక్ష్యంగా అమెరికా భీకర దాడులు చేసింది. ఆ దాడుల్లో ఓ చిన్నారిసహా నలుగురు మృతిచెందినట్లు ఇరాన్‌ తెలిపింది. హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్యనౌకలు సహా తమ సైనికులపై ఐఆర్​జీసీ చేసిన దాడులకు ప్రతీకార చర్యకు దిగినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ స్పష్టం చేసింది. ఈ దాడులకు ప్రతీకారంగా జోర్డాన్‌లోని స్థావరాలపైకి ఇరాన్ ప్రయోగించిన క్షిపణులను అమెరికా దళాలు అడ్డుకున్నాయి. బహ్రెయిన్‌లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపైనా ఇరాన్‌ డ్రోన్ దాడులకు దిగింది. తమ గగనతలం మీదుగా వచ్చిన ఓ డ్రోన్‌ను సైతం అడ్డుకున్నట్లు యూఏఈ వెల్లడించింది. అమెరికాకు గుణపాఠం చెబుతామని ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ అయతుల్లా మొజ్తబా ఖమేని హెచ్చరించారు. అంతకుముందు కిర్గిజిస్థాన్‌లో మాట్లాడిన ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు పెజెష్కియన్ జూన్ నాటి ఒప్పందానికి అమెరికా కట్టుబడి ఉంటే తాము తక్షణమే సానుకూలంగా స్పందిస్తామన్నారు.

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