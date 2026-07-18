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సీమైన్లు ఢీకొని చమురు ట్యాంకర్లు పేలాయని ఇరాన్ ప్రకటన- ఖండించిన అమెరికా

రెండు చమురు ట్యాంకర్లు పేలిపోయాయని ప్రకటించిన ఐఆర్‌జీసీ- నిజం లేదంటూ స్పందించిన అమెరికా

US On Iran Tankers Attack
US On Iran Tankers Attack (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 12:03 PM IST

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US On Iran Tankers Attack : హర్మూజ్‌లో ప్రయాణించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో, "సీమైన్ల" పేలుళ్ల కారణంగా రెండు చమురు ట్యాంకర్లు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని ఇరాన్ చేసిన ప్రకటనను అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ కొట్టిపారేసింది. ఇరాన్‌ ప్రకటనలో ఎలాంటి నిజం లేదని అమెరికా సైన్యం స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఎక్స్ మాధ్యమంలో ఓ పోస్ట్ చేసింది. హర్మూజ్ జలసంధిలోని మైన్‌ఫీల్డ్ ప్రాంతంలో రెండు చమురు ట్యాంకర్లు, సీమైన్లను ఢీకొని పేలిపోయాయని, వాటిలో భారీగా మంటలు చెలరేగాయని ఐఆర్​జీసీ ఇంతకుముందు ప్రకటించింది. అమెరికా నిఘా సంస్థలు మోసపూరితంగా ఆ నౌకలను ఆ మార్గం నుంచి పంపేందుకు ప్రయత్నించినప్పుడు ఈ ప్రమాదం జరిగిందని పేర్కొంది. దీనిపై అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ స్పష్టతనిచ్చింది.

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US ON IRAN TANKERS ATTACK
US ON IRAN TANKERS ATTACK

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