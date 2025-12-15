Telangana Panchayat Elections Results2025

బోండీ బీచ్ ఘటన తండ్రీకొడుకుల పనే- 16కు చేరిన మృతుల సంఖ్య

బోండీ బీచ్‌ ఘటనపై స్పందించిన ట్రంప్

Trump On Bondi Beach Attack
Trump On Bondi Beach Attack (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 15, 2025 at 7:40 AM IST

2 Min Read
Bondi Beach Attack Update : ఆస్ట్రేలియాలోని బోండీబీచ్‌లో యూదుల హనూకా వేడుకలపై దాడి చేసిన వారిని దర్యాప్తు బృందం గుర్తించింది. నవీద్‌ అక్రమ్‌ (24), సాజిద్‌ అక్రమ్‌ (50) అనే తండ్రీకొడుకులు ఈ ఉగ్రదాడికి పాల్పడినట్లు పేర్కొంది. పోలీసులు జరిపిన ఎదురుదాడిలో సాజిద్‌ ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందాడు. మరోవైపు ఈ ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 16కు పెరిగింది. గాయపడ్డ 40 మందికి సమీపంలోని ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స అందిస్తున్నారు.

సాజిద్‌ పేరిట 2015 నుంచి తుపాకీ లైసెన్స్‌ ఉన్నట్లు న్యూసౌత్‌ వేల్స్‌ పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అతడు ఓ హంటింగ్‌ క్లబ్‌లో కూడా సభ్యుడని చెప్పారు. సాజిద్‌ వద్ద ఆరు ఆయుధాలు ఉన్నాయి. వీటిని అధికారులు స్వాధీనం చేసుకొన్నారు. నిందితుల్లో ఒకరు ఆస్ట్రేలియా సెక్యూరిటీ ఇంటెలిజెన్స్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ ఏజెన్సీ నిఘా రాడార్‌లో ఉన్నాడు. అయినా తక్షణమే అతడి నుంచి ముప్పు లేకపోవడంతో సీరియస్‌గా తీసుకోలేదని సమాచారం.

స్పందించిన ట్రంప్
మరోవైపు ఈ ఘటనపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. యూదులు ఆందోళన చెందకుండా గర్వంగా హనూకా వేడుకలను జరపుకోవాలని సూచించారు. 'అధ్యక్షుడి మాటల్లోనే చెప్పాలంటే హనుక్కా జరుపుకుంటున్న వారు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు గర్వంగా వేడుకలు జరుపుకోవాలి' అని ట్రంప్ సందేశాన్ని ఫాక్స్ న్యూస్​కు చెందిన ఓ ప్రతినిధి తెలిపారు. అయితే ఈ దాడిని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఖండించారు. ఇది పూర్తిగా యూదుల లక్ష్యంగా జరిగిన దాడిగా అభివర్ణించారు.

ఇదీ జరిగింది
యూదులు ఘనంగా జరుపుకునే ఎనిమిది రోజుల పండుగ హనూకా. ఈ పండుగ డిసెంబర్ 14 నుండి ప్రారంభమైంది. ఈ పండుగ సమయంలో యూదులు వందలాది మంది వచ్చి ప్రార్థనలు, వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. హనూకా ప్రారంభానికి సూచికగా ఆదివారం బోండీ బీచ్‌లో 'చానుకా బై ద సీ' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. దీనికి పెద్ద సంఖ్యలో యూదులు హాజరయ్యారు. వారు ఉల్లాసంగా గడుపుతున్న సమయంలో నల్లటి ముసుగులు ధరించిన ఇద్దరు దుండగులు బోండీ పెవిలియన్‌ పక్కన ఉన్న పాదచారుల వంతెనపైకి చేరుకుని కాల్పులు జరిపారు. దీంతో వందల మంది ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పరుగులు తీశారు. కాల్పుల్లో చనిపోయిన వారిలో చిన్నారితో పాటు ఓ పోలీసు అధికారి ఉన్నట్టు ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం తెలిపింది.

సాయంత్రం 6.45 గంటల సమయంలో పోలీసులకు కాల్పుల సమాచారం అందింది. వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న వారు దుండుగుల్లో ఒకడిపై కాల్పులు జరిపారు. మరొకడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసుల కాల్పుల్లో ఒక ఉగ్రవాది హతమయ్యాడు. మరొకడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. అయితే ఒక నిందితుడి కారులో పేలుడు పదార్థాలు దొరికాయి. వాటిని బాంబు స్వ్కాడ్ సిబ్బంది సురక్షితంగా తొలగించాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు యూదులపై కాల్పుల ఘటనను ప్రపంచ దేశాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి. ఇక బోండీలోని దృశ్యాలు తనను షాక్‌కు గురి చేశాయని, దిగ్భ్రాంతి కలిగించాయని ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంథోని అల్బనీస్‌ పేర్కొన్నారు.

