ఇరాన్తో సీజ్ఫైర్- పాకిస్థాన్కు నేను చేసిన మేలు: డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్పై ఇక బాంబు దాడులు ఉండవ్- తైవాన్తో ఆయుధాల ఒప్పందంపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు- బోయింగ్ నుంచి చైనా 200 విమానాల కొనుగోలు- ఈ డీల్ 750కి చేరే అవకాశం: డొనాల్డ్ ట్రంప్
Published : May 15, 2026 at 8:25 PM IST
Trump Favour To Pakistan : ఇరాన్తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి తాను అంగీకరించడం పాకిస్థాన్కు చేసిన ఒక మేలు అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శుక్రవారం పేర్కొన్నారు. దశాబ్దాలుగా తమతో వైరం ఉన్న ఇరాన్పై ఇకపై తాము ఎలాంటి బాంబులు దాడులు చేయమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అయితే ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు తయారు చేయడాన్ని అంగీకరించమని తేల్చిచెప్పారు. అంతేకాదు ఆ దేశం ఇన్నాళ్లుగా సేకరించిన శుద్ధి చేసిన యురేనియంను వారు వదులుకునేలా చేస్తామని పునరుద్ఘాటించారు.
"పాక్ చేసిన అభ్యర్థన మేరకే మేము ఈ కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాం. యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తే, నేను నిజంగానే ప్రయోజనం పొంది ఉండేవాడిని. కానీ పాకిస్థాన్కు ఒక మేలు చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి అంగీకరించాం. అక్కడి ఫీల్డ్ మార్షల్, ప్రధానమంత్రి అద్భుతమైన వ్యక్తులు."
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు ఫిబ్రవరి 28న దాడిచేయడంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తలు పెరిగాయి. కాదా పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంతో ఇరుపక్షాలు కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించడంతో ఏప్రిల్ 8న దాడులు తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే, చైనా పర్యటన ముగించుకొని ఎయిర్ఫోర్స్ వన్ విమానంలో తిరిగి వస్తూ, ట్రంప్ తాజా వ్యాఖ్యలు చేశారు.
భయంకరమైన రహస్యం
అమెరికా జరిపిన వైమానిక దాడుల్లో తమ అణు స్థావరాలు దెబ్బతిన్నాయని, అందువల్ల తాము అణు ఇంధనాన్ని తిరిగి వెలికితీసే స్థితిలో లేదమని ఇరాన్ ప్రతినిధులు చెప్పారని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. "వారు ఒక భయంకరమైన రహస్యాన్ని బయటపెట్టారు. ఆ అణు ఇంధనాన్ని తొలగించే సాంకేతికత, అనుభవం తమ వద్ద లేదని, అందువల్ల దానిని తొలగించలేమని వారు చెప్పారు" అని అన్నారు. మరోవైపు, ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో 20 శాతం వాటా కలిగిన హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిపించడానికి చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ కూడా మొగ్గు చూపుతున్నారని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
తైవాన్తో ఆయుధాల ఒప్పందం!
తైవాన్కు భారీ మొత్తంలో ఆయుధాల విక్రయానికి సంబంధించిన వ్యవహారంపై తాను ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని ట్రంప్ అన్నారు. కానీ తాను కచ్చితంగా దీనిపై ఓ నిర్ణయం తీసుకుంటానని చెప్పారు. వాస్తవానికి ట్రంప్కు చెందిన రిపబ్లికన్ యంత్రాంగం ఈ ఆయుధాల విక్రయానికి గతంలోనే అనుమతి ఇచ్చింది. అయినప్పటికీ, ఈ ప్రక్రియ ఇంకా ముందుకు సాగలేదు. చైనా ఈ ఒప్పందాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. స్వయంప్రతిపత్తి గల తైవాన్ ద్వీపంతో, వాషింగ్టన్ కొనసాగించే సంబంధాలే, చైనా-అమెరికా ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్లో అత్యంత కీలకమైన అంశంగా ఉంటుందని బీజింగ్ స్పష్టం చేసింది. తైవాన్ స్వాతంత్ర్యాన్ని తాను వ్యతిరికిస్తున్నట్లు చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ తనతో చెప్పారని ట్రంప్ వెల్లడించారు. 'అయితే ఆయన చెప్పింది నేను విన్నాను. కానీ నేనేమీ వ్యాఖ్యానించలేదని' ట్రంప్ చెప్పారు.
బోయింగ్ నుంచి చైనా 200 విమానాల కొనుగోలు
మరోవైపు ప్రముఖ విమాన తయారీ సంస్థ బోయింగ్ నుంచి 200 విమానాలు కొనేందుకు చైనా ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుందని ట్రంప్ తెలిపారు. జిన్పింగ్తో జరిగిన ద్వైపాక్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశంలోనే ఈ డీల్ ఖరారు అయ్యిందని, భవిష్యత్లో ఈ ఆర్డర్ సంఖ్య 750కు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన అన్నారు. ఏదేమైనా ఈ ఒప్పందం వల్ల జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ సంస్థకు కూడా భారీగా లబ్ది చేకూరుతుందన్నారు. ఆ సంస్థ దాదాపు 400 నుంచి 450 విమాన ఇంజిన్లు సరఫరా చేయనుందని పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వైట్హౌస్ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. బోయింగ్, జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ కూడా దీనిపై ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. అయితే చైనాకు వెళ్లిన ప్రముఖ సీఈఓల బృందంలో బోయింగ్ సీఈఓ కెల్లీ ఓర్ట్బర్గ్ కూడా ఉండడం గమనార్హం.
