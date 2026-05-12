సీజ్ఫైర్ వెంటిలేటర్పై ఉంది- ఇరాన్ది శాంతి ప్రతిపాదన కాదు ఓ చెత్త ప్లాన్: ట్రంప్
ఇరాన్ తాజా ప్రతిపాదనలపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- చెత్త ప్రతిపాదన అంటూ విమర్శ- చైనా పర్యటనపై ఆసక్తి ఉందన్న ట్రంప్
Published : May 12, 2026 at 7:05 AM IST
Trump On Iran Peace Plan : ఇరాన్ చేసిన తాజా శాంతి ప్రతిపాదనలను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా విమర్శించారు. దానిని చెత్త ప్రతిపాదనన ఉంటూ విమర్శించారు. ప్రస్తుతం కాల్పుల విరమణ వెంటిలేటర్పై ఉందంటూ వ్యాఖ్యనించారు. వైట్హౌస్లోని ఓవల్ ఆఫీస్లో నిర్వహించిన మాతృ ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యక్రమం సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'వాళ్లు పంపిన ఆ చెత్త ప్రతిపాదనను నేను పూర్తిగా కూడా చదవలేదు. ఇరాన్ ఇంతకు ముందెన్నడూ లేనంత బలహీనంగా ఉంది. ప్రస్తుతం వాళ్లు వెంటిలేటర్పై ఉన్నారు. కాల్పుల విరమమ కూడా భారీ స్థాయిలోనే వెంటిలేటర్పై ఉంది. ఇరాన్ ఇప్పిటకే సైనికంగా ఓడిపోయింది. కాల్పుల విరమణ సమయంలో ఇరాన్ ఎంత కొంత పునర్నిర్మాణం చేసుకుంది. కానీ అమెరికా ఒక్క రోజులో దాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేయగలదు. ఇరాన్కు అణ్వాయుధాలు ఉండకూడదు. వారు చాలా ప్రమాదకరమైన దేశం. అత్యంత అస్థిర స్వభావం కలిగిన వారు' అని ట్రంప్ తెలిపారు.
#WATCH | US President Donald Trump says, " ...things are happening right now. our country, you know, a little bit like a team, a year and a half ago was laughed at. we were mocked. and now we're the hottest country anywhere in the world. there's nobody close. we're the greatest…
అమెరికా దిగ్బంధనంపై ట్రంప్ ప్రశంసలు
ఇరాన్పై కొనసాగుతున్న దిగ్బంధనాన్ని ట్రంప్ సైనిక వ్యూహాత్మక విజయంగా అభివర్ణించారు. ప్రస్తుతం అమెరికా వద్ద రెండు నెలల క్రితం కంటే మరింత శక్తివంతమైన ఆయుధ సామగ్రి ఉందన్నారు. తాము ప్రపంచానికి సేవ చేస్తున్నామని అన్నారు. ఇరాన్ నాయకత్వంపై కూడా ట్రంప్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. వారి నాయకత్వం మొదటి, రెండో, మూడో స్థాయిలో సగం వరకు హతమైందిని తెలిపారు.అలాంటి పరిస్థితిలో వచ్చి తమతో చర్చలు జరపాలని చెబుతూ మూర్ఖమైన ప్రతిపాదన పంపారని అన్నారు. దాన్ని ఎవరూ అంగీకరించరని, అయితే బరాక్ ఒబామా లేదా జో బైడెన్ అయితే ఇంగీకరించి ఉండేవారని ఎద్దేవా చేశారు.
'న్యూక్లియర్ డస్ట్ తీసుకెళ్లమని ఇరాన్ కోరింది'
ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై అమెరికా దాడుల తర్వాత అక్కడ ఏర్పడిన న్యూక్లియర్ డస్ట్ను తొలగించాలని తమను కోరిందని ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ఆ స్థావరం పూర్తిగా ధ్వంసమైందని ఇరాన్ చెప్పింది. దాన్ని తొలగించే సామర్థ్యం ప్రపంచంలో అమెరికా, చైనా వద్ద మాత్రమే ఉందని వారు చెప్పారు. మాకు ఆ పనిని చేయాలని కోరారు' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
'చైనాతో ఇప్పుడు అద్భుతంగా వ్యాపారం చేస్తున్నాం'
చైనా పర్యటన సందర్భంగా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్తో సమావేశం కోసం ఆస్తకిగా ఎదురుచూస్తున్నానని ట్రంప్ తెలిపారు. చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్తో తనకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఇప్పుడు చైనాతో చాలా తెలివైన వ్యాపారం చేస్తున్నామని అన్నారు. గత అధ్యక్షుల కాలంలో అమెరికాను చాలా ఏళ్ల పాటు మోసం చేశారని, ఇప్పుడు మాత్రం చైనాతో అద్భుతంగా వ్యవహరిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. చైనాతో వ్యాపారం ద్వారా భారీగా ఆదాయం పొందుతున్నామని చెప్పారు.
US President Donald Trump posts on Truth Social - " i am very much looking forward to my trip to china, an amazing country, with a leader, president xi, respected by all. great things will happen for both countries! president donald j. trump"
'టారిఫ్ల బెదిరింపుల వల్లే'
అక్రమ వలసల నియంత్రణ, మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాపై తమ ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. బహిష్కరించిన వలసదారులను తిరిగి తీసుకోవడానికి నిరాకరించిన దేశాలు, టారిఫ్లు విధిస్తామని హెచ్చరించగానే అంగీకరించాయని తెలిపారు. అమెరికా సరిహద్దుల కుండా ఫెంటానిల్ స్మగ్లింగ్ గణనీయంగా తగ్గిందని పేర్కొన్నారు. 60 శాతానికి పైగా తగ్గిందని, సముద్ర మార్గం ద్వారా వచ్చే అక్రమ రవాణా 97 శాతం పడిపోయిందని తెలిపారు. ఈ విజయాలకు అమెరికా చట్ట అమలు సంస్థలే కారణమని ట్రంప్ కొనియాడారు.
#WATCH | US President Donald Trump says, " ...since i took office, our administration has made nearly 200,000 criminal arrests nationwide, a record, and we're getting them off the streets and putting them in jail or, in many cases, sending them back to their lovely countries where…
'ట్రంప్ 14 పాయింట్ల ప్రతిపాదనను అంగీకరించాల్సిందే'
ఇదిలా ఉండగా 14 పాయింట్ల ప్రతిపాదనను అంగీకరించాల్సిందే అని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహ్మద్ బఘేర్ ఘాలిబప్ తెలిపారు. ఇరాన్ ప్రజల హక్కులను ప్రతిబింబించే 14 పాయింట్ల ప్రతిపాదనను అంగీకరించడం తప్ప మరో మార్గం లేదని సూచించారు. ఇతర మార్గాలు పూర్తిగా విఫలమవుతాయని, ఆలస్యం చేస్తే అమెరికా పన్ను చెల్లింపుదారులకే భారం పెరుగుతుందని వ్యాఖ్యనించారు. అమెరికాతో జరిగే చర్చల్లో అణు సాంకేతికత, యురేనియం శుద్ధీకరణ అంశాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చర్చకు రావని ఇరాన్ అణుశక్తి సంస్థ (AEOI) అధిపతి మహమ్మద్ ఇస్లామీ స్పష్టం చేశారు. కేవలం యుద్ధాన్ని ముగించే అంశంపైనే ఉండాలని, యురేనియం శుద్ధీకరణపై చర్చే ఉండదని అన్నారు.
There is no alternative but to accept the rights of the Iranian people as laid out in the 14-point proposal.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 11, 2026
Any other approach will be completely inconclusive; nothing but one failure after another.
The longer they drag their feet, the more American taxpayers will pay for it.
