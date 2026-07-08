నిజ్జర్ హత్య కేసులో కొత్త మలుపు- లారెన్స్ బిష్ణోయ్, గోల్డీ బ్రార్పై అమెరికాలో కేసు- 50వేల అమెరికన్ డాలర్ల రివార్డు
నిజ్జర్ హత్యకు ఆదేశాలు ఇచ్చారంటూ బిష్ణోయ్, గోల్డీ బ్రార్పై ఎఫ్బీఐ అభియోగాలు- 'ఆపరేషన్ హార్డ్బాల్'లో అమెరికా, కెనడా, ఐరోపాలో 24 మంది అనుమానితుల అరెస్టు
Published : July 8, 2026 at 9:35 AM IST
US Charges Lawrence Bishnoi : భారత్-కెనడా దౌత్య సంబంధాల్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు కారణమైన ఖలిస్థానీ ఉగ్రవాది హర్దీప్ సింగ్ నిజ్జర్ హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో గ్యాంగ్స్టర్ లారెన్స్ బిష్ణోయ్, అతడి అనుచరుడు గోల్డీ బ్రార్పై అమెరికాలో కేసు నమోదైంది. నిజ్జర్ హత్యకు వీరిద్దరూ ఆదేశాలు జారీ చేశారని అమెరికా దర్యాప్తు సంస్థలు ఛార్జిషీట్లో పేర్కొన్నాయి.
ఎఫ్బీఐ 'ఆపరేషన్ హార్డ్బాల్'
ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా అమెరికా ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (ఎఫ్బీఐ) 'ఆపరేషన్ హార్డ్బాల్' పేరుతో అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆపరేషన్ చేపట్టింది. ఈ ఆపరేషన్లో అమెరికా, కెనడా, ఐరోపా దేశాల్లో బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్కు చెందిన 24 మంది అనుమానితులను అధికారులు అరెస్టు చేశారు. ఇదే దర్యాప్తు ఆధారంగా లారెన్స్ బిష్ణోయ్, గోల్డీ బ్రార్పై అధికారికంగా అభియోగాలు నమోదు చేశారు. గోల్డీ బ్రార్ను పట్టించేందుకు 50 వేల అమెరికన్ డాలర్ల రివార్డును కూడా ప్రకటించారు.
భారత్-కెనడా సంబంధాల్లో ఉద్రిక్తత
ఖలిస్థానీ ఉగ్రవాది హర్దీప్ సింగ్ నిజ్జర్ 2023లో కెనడాలోని బ్రిటిష్ కొలంబియా రాష్ట్రం సర్రే ప్రాంతంలో కాల్పుల్లో హత్యకు గురయ్యాడు. ఈ ఘటన వెనుక భారత ప్రభుత్వ ఏజెంట్ల హస్తం ఉందని అప్పటి కెనడా ప్రధాని ట్రూడో ఆరోపించారు. దీంతో భారత్-కెనడా మధ్య దౌత్య సంబంధాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి.
భారత్ ఖండన, దౌత్యవేత్తల ఉపసంహరణ
ట్రూడో ఆరోపణలను భారత్ పూర్తిగా ఖండించింది. ఆరోపణలకు తగిన ఆధారాలు సమర్పించాలని, ఆధారాలు లేకుండా చేసిన వ్యాఖ్యలను అంగీకరించబోమని స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ కెనడా తన వైఖరిని మార్చలేదు. అంతేకాకుండా ఈ కేసు అనుమానితుల జాబితాలో భారత హైకమిషనర్ సంజయ్ కుమార్ వర్మ పేరును కూడా చేర్చింది. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. అనంతరం భారత్, కెనడా పరస్పరం తమ దౌత్యవేత్తలను వెనక్కి రప్పించుకున్నాయి.