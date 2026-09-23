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డిసెంబరులో కెనడాకు ప్రధాని మోదీ- ఆలోగా ట్రేడ్​ డీల్​ను పూర్తి చేయడమే లక్ష్యం : మార్క్ కార్నీ

భారత్‌తో వాణిజ్య చర్చల్లో గణనీయమైన పురోగతి ఉందన్న కెనడా ప్రధాని మంత్రి- ఏడాది చివరినాటికి సీఈపీఏ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యమని వెల్లడి

Canada India Trade Deal
కెనడా ప్రధాని మార్క్‌ కార్నీ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2026 at 10:56 AM IST

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Canada India Trade Deal : భారత్‌-కెనడా మధ్య కొంతకాలంగా మందగించిన ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ఇప్పుడు మళ్లీ పుంజుకుంటున్నాయి. వాణిజ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకునే దిశగా ఇరు దేశాలు అడుగులు వేస్తున్నాయి. ప్రతిష్ఠాత్మక సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందం (సీఈపీఏ)పై చర్చలను వేగవంతం చేశాయి. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. డిసెంబరులో కెనడా వేదికగా జరగనున్న జీ20 సదస్సు సమయంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పర్యటించే అవకాశం ఉందని కెనడా ప్రధాని మార్క్‌ కార్నీ వెల్లడించారు. అదే సమయంలో వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభ సమావేశాల సందర్భంగా న్యూయార్క్‌లో విలేకరులతో మాట్లాడిన కార్నీ, భారత్‌తో వాణిజ్య చర్చలు సానుకూలంగా సాగుతున్నాయని చెప్పారు. ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు ఎంతో కీలకమైనవని పేర్కొన్నారు. ప్రజల మధ్య సంబంధాలు, భద్రత, వాణిజ్యం, ఆర్థిక రంగాల్లో సహకారం మరింత పెరగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. భారత్‌తో వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఈ ఏడాది చివరినాటికి పూర్తి చేయాలని ఇరు దేశాలు భావిస్తున్నట్లు కార్నీ తెలిపారు. ఇదే సమయంలో డిసెంబరులో ప్రధాని మోదీ కెనడాకు వస్తారని భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. మోదీకి ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి తాను ఎదురుచూస్తున్నానని చెప్పారు.

అక్టోబర్‌ 5 నుంచి మరో దశ చర్చలు
భారత్‌-కెనడా సీఈపీఏ చర్చలను వేగవంతం చేయాలని ఇప్పటికే ఇరు దేశాలు నిర్ణయించాయి. కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూశ్ గోయల్‌ ఇటీవల ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. కెనడా అంతర్జాతీయ వాణిజ్య మంత్రి మానిందర్‌ సిధుతో నాలుగో విడత చర్చలు పూర్తయ్యాయని చెప్పారు. తదుపరి, ఐదో విడత చర్చలు అక్టోబర్‌ 5 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. చర్చలు వేగం పుంజుకుంటున్నాయని, రానున్న 90 రోజులు భారత్‌-కెనడా సంబంధాలకు కీలకంగా మారనున్నాయని గోయల్‌ పేర్కొన్నారు.

దశాబ్దకాలంగా కొనసాగుతున్న ప్రయత్నం
దాదాపు దశాబ్ద కాలంగా భారత్‌, కెనడా మధ్య సమగ్ర వాణిజ్య ఒప్పందం కోసం చర్చలు జరుగుతున్నాయి. 2022లో అధికారికంగా చర్చలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. వస్తు, సేవల వాణిజ్యంతో పాటు పెట్టుబడులను పెంచేలా సమగ్ర ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని అప్పట్లో ప్రయత్నాలు జరిగాయి. 2022-23 మధ్య తొమ్మిది విడతల చర్చలు జరిగినప్పటికీ, 2023లో ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్యపరమైన ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. మార్క్‌ కార్నీ కెనడా ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత భారత్‌తో సంబంధాలను పునరుద్ధరించే ప్రయత్నాలు ఊపందుకున్నాయి. 2026 మార్చిలో కార్నీ భారత్‌లో పర్యటించిన సమయంలో సీఈపీఏ చర్చలకు సంబంధించి ఇరు దేశాలు కీలక ముందడుగు వేశాయి. మార్చి 2న ఒప్పందానికి సంబంధించిన చర్చల పరిధిని నిర్దేశించే 'టర్మ్స్‌ ఆఫ్‌ రిఫరెన్స్‌'పై పీయూశ్ గోయల్‌, మానిందర్‌ సిధు సంతకాలు చేశారు. జూన్‌లో ఫ్రాన్స్‌లో జరిగిన జీ7 సదస్సు సందర్భంగా మోదీ, కార్నీ సమావేశమయ్యారు. భారత్‌-కెనడా సంబంధాల్లో సానుకూల పురోగతిని ఇరువురు నేతలు స్వాగతించారు. సీఈపీఏ చర్చలను 2026లోనే పూర్తి చేయాలన్న ఉమ్మడి లక్ష్యాన్ని మరోసారి స్పష్టం చేశారు.

భారత్‌తో వాణిజ్య సంబంధాలను విస్తరించడం కెనడాకు కీలకంగా మారింది. ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని 2030 నాటికి రెట్టింపు చేయాలని కెనడా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సీఈపీఏ అమల్లోకి వస్తే వస్తువులు, సేవలు, పెట్టుబడులకు సంబంధించి అవకాశాలు మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉంది. ఇంధనం, వ్యవసాయం, సాంకేతికత, ఏరోస్పేస్‌, కీలక ఖనిజాలు, ఆటోమొబైల్‌ వంటి రంగాల్లో సహకారానికి అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇంధన భద్రత, సరఫరా వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడంలో భారత్‌, కెనడా పరస్పర సహకారంపై దృష్టి సారిస్తున్నాయి.

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