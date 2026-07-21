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'అమెరికా చర్యలు ఏకపక్షం, FTA స్ఫూర్తికి పూర్తి విరుద్ధం'- ట్రంప్ 50% టారిఫ్‌ బాంబ్​పై కెనడా స్పందన

కెనడా ఉత్పత్తులపై అదనంగా టారిఫ్‌లు ప్రకటించిన అమెరికా- డైరీ, మద్యం, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై వివక్ష ఆరోపణలు చేసిన ట్రంప్- అమెరికా చర్యలు స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందానికి విరుద్ధమని కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ వ్యాఖ్య

US Canada Tariff War
TRUMP, Carney (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 21, 2026 at 7:53 AM IST

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US Canada Tariff War : అమెరికా- కెనడా మధ్య వాణిజ్య వివాదం మరోసారి ముదిరింది. కెనడా ఉత్పత్తులపై అమెరికా అదనంగా 50 శాతం టారిఫ్‌లు విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించడంతో రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వచ్చే 30 రోజుల్లో అమల్లోకి రానుంది. డైరీ ఉత్పత్తులు, మద్యం, ఆటోమొబైల్ రంగాల్లో కెనడా అమెరికా ఉత్పత్తుల పట్ల వివక్ష చూపుతోందనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అమెరికా ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

అమెరికా ప్రకటన ప్రకారం వైన్, హాకీ స్టిక్స్, సిమెంట్‌తో పాటు పలు కెనడియన్ ఉత్పత్తులు కొత్త టారిఫ్‌ల ప్రభావానికి లోనుకానున్నాయి. అయితే ఇంధన ఉత్పత్తులు, పొటాష్, చేపలు, కీలక ఖనిజాలకు ఈ అదనపు సుంకాల నుంచి మినహాయింపు కల్పించారు. గతంలో అమెరికా-మెక్సికో-కెనడా స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (CUSMA) కింద పన్ను మినహాయింపు పొందిన కొన్ని ఉత్పత్తులు కూడా ఇప్పుడు కొత్త సుంకాల పరిధిలోకి రానున్నాయి.

ఈ నిర్ణయంపై కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ తీవ్రంగా స్పందించారు. అమెరికా చర్యలు ఏకపక్షంగా ఉన్నాయని, అవి అమెరికా-మెక్సికో-కెనడా ఒప్పందం స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని విమర్శించారు. గత 18 నెలలుగా అమెరికా తన వాణిజ్య సంబంధాలను పూర్తిగా మార్చే దిశగా అడుగులు వేస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించేందుకు కెనడా ఇప్పటికే పలు సమగ్ర ప్రతిపాదనలు సమర్పించిందని, చర్చలను మరింత వేగవంతం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు.

అమెరికా ఇప్పటికే కెనడా ఆటోమొబైల్ రంగంపై విధించిన టారిఫ్‌లు కూడా ఒప్పంద నిబంధనలకు వ్యతిరేకమేనని కార్నీ ఆరోపించారు. అలాంటి చర్యలకు ప్రతిస్పందనగా కెనడా కూడా కొన్ని సమాన చర్యలు తీసుకుందని స్పష్టం చేశారు. దేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని కాపాడుకునే విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని ఆయన పేర్కొన్నారు. కెనడా ప్రజలు, రైతులు, కార్మికులు, వ్యాపార వర్గాల ప్రయోజనాల కోసం ప్రభుత్వం అవసరమైన ప్రతి చర్య తీసుకుంటుందని కార్నీ స్పష్టం చేశారు. వాణిజ్య వివాదాల వల్ల ముఖ్యంగా అమెరికా కుటుంబాలపై కూడా అదనపు భారం పడుతోందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అయినప్పటికీ పరస్పర ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని చర్చల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు కెనడా సిద్ధంగా ఉందన్నారు.

ఇక ట్రంప్ మాత్రం కెనడా పాల ఉత్పత్తులు, ఛీజ్ మార్కెట్‌లో అమెరికాకు సరైన అవకాశాలు ఇవ్వడం లేదని చాలాకాలంగా ఆరోపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యూరప్ దేశాలతో పోలిస్తే అమెరికా డైరీ ఉత్పత్తులపై కెనడా కఠిన నిబంధనలు అమలు చేస్తోందని ఆయన అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఆటోమొబైల్, మద్యం రంగాల్లో కూడా అమెరికన్ ఉత్పత్తులకు అన్యాయం జరుగుతోందని వైట్ హౌస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇటీవల కెనడాలో చెలరేగిన భారీ కార్చిచ్చుల ప్రభావం కూడా ఈ వివాదంలో ప్రస్తావనకు వచ్చింది. ఆ కార్చిచ్చుల వల్ల అమెరికాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గాలి నాణ్యత దెబ్బతిన్నదని, దీనిపై కూడా కఠిన చర్యలు అవసరమని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించినట్లు అమెరికా మీడియా నివేదించింది. ఈ అంశాన్ని కూడా భవిష్యత్ వాణిజ్య చర్యల్లో పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఆయన సూచించినట్లు సమాచారం.

అమెరికా, కెనడా ప్రపంచంలోనే అత్యంత సన్నిహిత ఆర్థిక భాగస్వామ్య దేశాలుగా గుర్తింపు పొందాయి. ప్రతి సంవత్సరం వందల బిలియన్ల డాలర్ల విలువైన వస్తువులు, సేవలు ఇరు దేశాల మధ్య మార్పిడి అవుతుంటాయి. అలాంటి సమయంలో టారిఫ్‌ల యుద్ధం మళ్లీ ప్రారంభం కావడం అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇరు దేశాలు తమ తమ వైఖరిని సమర్థించుకుంటున్నప్పటికీ, ఈ వివాదం మరింత ముదరకుండా చర్చల ద్వారా పరిష్కారం కనుగొనాలని వ్యాపార వర్గాలు కోరుతున్నాయి. రానున్న వారాల్లో అమెరికా-కెనడా మధ్య జరిగే చర్చలు ఈ వాణిజ్య వివాదం భవిష్యత్ దిశను నిర్ణయించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

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