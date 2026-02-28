డబ్బును తీసుకెళ్తుండగా హైవేపై కూలిన విమానం- 15 మంది మృతి
బొలీవియా రాజధాని సమీపంలో విమాన ప్రమాదం- 15 మంది మృతి- కార్లు ధ్వంసం
Plane Crash In Bolivia (AP)
Published : February 28, 2026 at 7:25 AM IST
Cargo Plane Crash : బొలీవియాలో ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. డబ్బును తీసుకెళ్తున్న కార్గో విమానం కూలి సుమారు 15 మంది మృతి చెందారు. ఈ ఘటనలో మరో 30 మంది గాయపడ్డారు.
బొలీవియా రాజధాని లా పాజ్కు సమీపంలోని ఎల్ ఆల్టో నగరంలో ఈ ఘటన జరిగింది. బొలీవియా వైమానిక దళానికి చెందిన విమానంలో కొత్తగా ముద్రించిన కరెన్సీని తరలిస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. విమానం రద్దీగా ఉన్న రోడ్డుపైకి దూసుకెళ్లి పలు వాహనాలను ఢీకొట్టి ఒక పొలంలోనికి వెళ్లింది. అనేక కార్లు ధ్వంసమయ్యాయి. మృతదేహాలు రోడ్డుపై చెల్లాచెదురగా పడి ఉన్నాయి. అయితే ఈ ప్రమాదం టేకాఫ్ లేదా ల్యాండింగ్ అవుతుందా అనే విషయంపై స్పష్టత లేదు.