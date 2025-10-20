ETV Bharat / international

సముద్రంలోకి దూసుకెళ్లిన విమానం- ఇద్దరి మృతి

అదుపుతప్పి సముద్రంలోకి దూసుకెళ్లిన కార్గో విమానం

Hong Kong Plane Skids Off
Hong Kong Plane Skids Off (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 20, 2025 at 9:27 AM IST

Hong Kong Plane Skids Off : కార్గో విమానం రన్‌వే‌పై ల్యాండింగ్ అవుతున్న క్రమంలో అదుపుతప్పి సముద్రంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటన హాంకాంగ్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో చోటుచేసుకుంది. సోమవారం తెల్లవారుజామున 3.50 గంటలకు జరిగిన ఈ దుర్ఘటనలో ఇద్దరు విమానాశ్రయ సిబ్బంది చనిపోయారు.

తుర్కియే దేశపు ఏసీటీ ఎయిర్‌ లైన్స్‌కు చెందిన బోయింగ్ 747 కార్గో విమానం యూఏఈలోని దుబాయ్ నుంచి బయలుదేరింది. అది హాంకాంగ్‌ ఎయిర్‌పోర్టులోని రన్‌వేపై ల్యాండ్ అవుతుండగా ఈవిధంగా ప్రమాదానికి గురైంది. యూఏఈకి చెందిన ఈ విమానాన్ని తుర్కియే దేశపు ఏసీటీ ఎయిర్‌ లైన్స్‌ లీజుకు తీసుకొని కార్గో సర్వీసులు నడుపుతున్నట్లు తెలిసింది.

Hong Kong Plane Skids Off
సముద్రంలో పడ్డ విమానం (AP)

