సముద్రంలోకి దూసుకెళ్లిన విమానం- ఇద్దరి మృతి

అదుపుతప్పి సముద్రంలోకి దూసుకెళ్లిన కార్గో విమానం
Published : October 20, 2025 at 9:27 AM IST
Hong Kong Plane Skids Off : కార్గో విమానం రన్వేపై ల్యాండింగ్ అవుతున్న క్రమంలో అదుపుతప్పి సముద్రంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటన హాంకాంగ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో చోటుచేసుకుంది. సోమవారం తెల్లవారుజామున 3.50 గంటలకు జరిగిన ఈ దుర్ఘటనలో ఇద్దరు విమానాశ్రయ సిబ్బంది చనిపోయారు.
తుర్కియే దేశపు ఏసీటీ ఎయిర్ లైన్స్కు చెందిన బోయింగ్ 747 కార్గో విమానం యూఏఈలోని దుబాయ్ నుంచి బయలుదేరింది. అది హాంకాంగ్ ఎయిర్పోర్టులోని రన్వేపై ల్యాండ్ అవుతుండగా ఈవిధంగా ప్రమాదానికి గురైంది. యూఏఈకి చెందిన ఈ విమానాన్ని తుర్కియే దేశపు ఏసీటీ ఎయిర్ లైన్స్ లీజుకు తీసుకొని కార్గో సర్వీసులు నడుపుతున్నట్లు తెలిసింది.