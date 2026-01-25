ETV Bharat / international

'మన చేతుల్లో ఉన్నదే మనం చేద్దాం'- ట్రంప్ బెదిరింపులకు కెనడా ప్రధాని కౌంటర్

100 శాతం పన్నులు విధిస్తామన్న అమెరికా అధ్యక్షుడికి మార్క్ కార్నీ బదులు- విదేశీ ముప్పు నుంచి మన ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడుకుందాం- మనమే మనకు అతిపెద్ద కస్టమర్లం కావాలి

Canada PM on Tariffs
Canada PM on Tariffs (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 25, 2026 at 7:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Canada PM on Tariffs : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నుంచి వచ్చిన వాణిజ్య హెచ్చరికలకు కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ అంతే దీటుగా బదులిచ్చారు. చైనాతో వాణిజ్యం చేస్తే కెనడా వస్తువులన్నింటిపై 100 శాతం పన్నులు విధిస్తామన్న ట్రంప్ బెదిరింపులకు ఆయన ఏమాత్రం బెదరలేదు. "ఇతర దేశాలు ఏం చేస్తాయన్నది మన చేతుల్లో లేదు. మనం దేన్నైతే నియంత్రించగలమో దానిపైనే దృష్టి పెడదాం" అని కార్నీ దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. విదేశీ శక్తుల బెదిరింపుల నుంచి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడుకోవడానికి 'బై కెనడియన్' అనే కొత్త నినాదాన్ని ఆయన ఎత్తుకున్నారు.

కాగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కెనడాపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కెనడా గనుక చైనాతో వాణిజ్య సంబంధాలు పెంచుకుంటే, కెనడా వస్తువులపై 100 శాతం సుంకాలు విధిస్తామని బెదిరించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రధాని కార్నీ స్పందించారు. ఇటీవల కార్నీ చైనాలో పర్యటించి వ్యవసాయం, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై కొన్ని ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. ఇది ట్రంప్‌కు నచ్చలేదు. కార్నీని 'గవర్నర్' అని ఎద్దేవా చేస్తూ, చైనా సరుకులను అమెరికాకు తరలించే 'డ్రాప్ ఆఫ్ పోర్ట్'గా కెనడాను మార్చలేరని ట్రంప్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. చైనా మీ దేశాన్ని మింగేస్తుందని, మీ వ్యాపారాలను నాశనం చేస్తుందని హెచ్చరించారు. అలాగే, అమెరికా ప్రతిపాదించిన 'గోల్డెన్ డోమ్' క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థను కెనడా వ్యతిరేకించడాన్ని కూడా ట్రంప్ తప్పుబట్టారు.

TAGGED:

CANADA AND CHINA DEAL
TRUMP THREATENS CANADA
TRUMP AND MARK CARNEY
CANADA PM ON TARIFFS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.