సమకాలీన సాహిత్యంలో కొత్త రూపాలు సృష్టి- కెనడా రచయిత్రికి నోబెల్
కెనడా రచయిత అన్నే కార్సన్కు వరించిన నోబెల్ పురస్కారం
Etv Bharat (Etv Bharat)
Published : October 8, 2026 at 4:43 PM IST
Nobel Prize In Literature 2026 : 2026 సంవత్సరానికి గాను సాహిత్యంలో కెనడా రచయిత అన్నే కార్సన్కు నోబెల్ పురస్కారం వరించింది. సమకాలీన సాహిత్యంలో కొత్త రూపాలతో సృజనాత్మకమైన రచనలు చేసినందుకు గాను ఆమెకు ఆ అవార్డు వచ్చింది. 2025లో హంగేరియన్ రచయిత లాస్లో క్రాస్నాహోర్కైను నోబెల్ వరించింది. ఇప్పటివరకు 19 మంది మహిళలు ఆ పురస్కారం అందుకున్నారు.