ETV Bharat / international

సమకాలీన సాహిత్యంలో కొత్త రూపాలు సృష్టి- కెనడా రచయిత్రికి నోబెల్‌

కెనడా రచయిత అన్నే కార్సన్​కు వరించిన నోబెల్ పురస్కారం

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2026 at 4:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nobel Prize In Literature 2026 : 2026 సంవత్సరానికి గాను సాహిత్యంలో కెనడా రచయిత అన్నే కార్సన్​కు నోబెల్‌ పురస్కారం వరించింది. సమకాలీన సాహిత్యంలో కొత్త రూపాలతో సృజనాత్మకమైన రచనలు చేసినందుకు గాను ఆమెకు ఆ అవార్డు వచ్చింది. 2025లో హంగేరియన్‌ రచయిత లాస్లో క్రాస్నాహోర్కైను నోబెల్‌ వరించింది. ఇప్పటివరకు 19 మంది మహిళలు ఆ పురస్కారం అందుకున్నారు.

TAGGED:

NOBLE
NOBEL PRIZE IN LITERATURE 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.