కెనడాను ముక్కలు చేయాలని అమెరికా చూస్తోంది : కెనడా ప్రధాని సంచలన వ్యాఖ్యలు
కెనడాను ముక్కలు చేసి తమ గుప్పిట్లోకి తీసుకోవడానికి అమెరికా యత్నిస్తోందని కెనడా ప్రధాని మార్క్కార్నీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కెనడాలోనే ఆల్బెర్టా ప్రావిన్సు కొనసాగేలా ఓటు వేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
Published : October 16, 2026 at 12:35 PM IST
Canada On Alberta Separation : కెనడాను ముక్కలు చేసి తమ గుప్పిట్లోకి తీసుకోవడానికి అమెరికా యత్నిస్తోందని కెనడా ప్రధాని మార్క్కార్నీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సహజవాయువు, చమురుతో సుసంపన్నమైన ఆల్బెర్టా ప్రావిన్సు కెనడా నుంచి విడిపోవాలా వద్దా అనే అంశంపై సోమవారం ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రసంగించిన మార్క్ కార్నీ కెనడాలోనే ఆల్బెర్టా ప్రావిన్సు కొనసాగేలా ఓటు వేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రపంచంలో అస్థిరత నెలకొన్న సమయంలో దేశ సరిహద్దులకు అవతల ఉన్న ఓ శక్తి కెనడాను విడగొట్టాలని చూస్తోందని మండిపడ్డారు. ఈ వేర్పాటుకు ప్రజలు ఓటేస్తే ఏళ్ల తరబడి తీవ్ర అనిశ్చితికి దారితీస్తుందని ప్రధాని హెచ్చరించారు.
ఆల్బెర్టా వనరులపై గత ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు స్థానికుల్లో అసంతృప్తి కలిగించిన మాట వాస్తవమేనని మార్క్కార్నీ అంగీకరించారు. కెనడాను 51వ రాష్ట్రంగా చేర్చుకుంటామన్న ట్రంప్ బెదిరింపులకు కార్నీ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఇలాంటి ఒత్తిళ్లను తట్టుకోవడానికే పసిఫిక్ లింక్ పైప్లైన్ ప్రాజెక్టును తెస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. దీని ద్వారా 1.40 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాలు రావడంతో పాటు, చమురు ఎగుమతుల కోసం అమెరికాపై ఆధారపడే అవసరం తప్పుతుందని వివరించారు.