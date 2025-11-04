ETV Bharat / international

భారత విద్యార్థి వీసాలను భారీగా తిరస్కరించిన కెనడా- ప్రతి నలుగురిలో ముగ్గురివి రిజెక్ట్​

ఆగస్టులో భారతీయ విద్యార్థులు చేసుకున్న దరఖాస్తుల్లో 74 శాతం తిరస్కరణ

Canada Student Visa Rejection Rate
Canada Student Visa Rejection RateCanada Student Visa Rejection Rate (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 4, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Canada Student Visa Rejection Rate : కెనడాలో భారతీయ విద్యార్థి వీసాలు భారీగా తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. ఉన్నత విద్య చదివేందుకు దరఖాస్తు చేసుకున్న ప్రతి నలుగురిలో ముగ్గురు విద్యార్థి వీసాలను కెనడా అధికారులు తిరస్కరించారు. ఆగస్టులో భారతీయ విద్యార్థులు చేసుకున్న దరఖాస్తుల్లో 74 శాతం తిరస్కరణకు గురైనట్లు కెనడా ఇమిగ్రేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్‌ గణాంకాలు పేర్కొన్నాయి. 2023లో ఆ మొత్తం 32 శాతంగా ఉంది. ఇదే సమయంలో చైనా విద్యార్థి వీసాల తిరస్కరణ రేటు 24 శాతంగా ఉండగా మిగతా దేశాల సగటు రేటు 40 శాతం ఉంది. అంతర్జాతీయ విద్యార్థి వీసా కార్యక్రమాన్ని కఠినతరం చేసేందుకు కెనడా ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తున్న తరుణంలో వీసా తిరస్కరణలు భారీగా పెరిగాయి.

మరోవైపు భారత్‌ నుంచి దరఖాస్తు చేసుకుంటున్న విద్యార్థుల సంఖ్య కూడా తగ్గిపోతోంది. విదేశీ విద్యకు అమెరికా తర్వాతి స్థానంలో ఉన్న కెనడా గతేడాది దాదాపు 10లక్షల మంది విదేశీ విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పించింది. వీరిలో 41శాతం భారత్‌ నుంచే ఉన్నట్లు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో చైనా, వియత్నాం దేశాలు ఉన్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. 2022లో భారతీయ విద్యార్థులకు అమెరికా (19శాతం), కెనడా (18శాతం)లు ప్రధాన గమ్యస్థానాలుగా ఉన్నట్లు ఎడ్‌టెక్‌ కంపెనీ అప్‌గ్రాడ్‌ పేర్కొంది. అయితే, 2023లో అమెరికాకు భారీగా దరఖాస్తులు పెరిగినప్పటికీ, ఆ తర్వాత పరిస్థితుల కారణంగా ప్రత్యామ్నాయాలవైపు విద్యార్థులు చూస్తున్నట్లు వివరించింది. ఫలితంగా కెనడాకు కూడా 2022లో 18శాతం దరఖాస్తులు రాగా, 2025కు వచ్చేసరికి ఈ సంఖ్య 9శాతానికి తగ్గిందని వెల్లడించింది.

అయితే, భారీ స్థాయిలో విద్యార్థి వీసాల దరఖాస్తులను కెనడా తిరస్కరించడానికి అక్కడి స్థానిక పరిస్థితులే కారణమని ఇమిగ్రేషన్‌ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. నివాస కొరత, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ఇబ్బందిగా మారడం, స్థానిక ఖర్చులు విద్యార్థులు భరించగలరా? అన్న విషయాలపై ఆందోళనల నేపథ్యంలోనే కెనడా ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఈ పరిణామంతో విదేశీ విద్యార్థుల ట్యూషన్ ఫీజులపైనే ఆధారపడి నడుస్తున్న కెనడాలోని విశ్వవిద్యాలయాలు, కాలేజీల పరిస్థితి ప్రశ్నార్ధకంగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే కొన్నింటిని పెద్ద యూనివర్సిటీల్లో విలీనం చేస్తుండగా, మరికొన్ని మూసివేత ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నాయి.

ప్రత్యామ్నాయంగా జర్మనీ
మరోవైపు అమెరికా, కెనడాలకు ప్రత్యామ్నాయం చూస్తున్న భారతీయ విద్యార్థులు జర్మనీ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఇటీవల మరో నివేదికలో వెల్లడైంది. అక్కడి ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉండడంతో పాటు జర్మనీ యూనివర్సిటీలు, కాలేజీలకు సరిపడా ప్రభుత్వ నిధులు అందుతున్నాయి. విదేశీ విద్యార్థుల అడ్మిషన్లను జర్మనీ సర్కారు ప్రోత్సహాన్ని అందిస్తోంది. ఇంగ్లీష్​ వచ్చిన భారతీయ విద్యార్థులకు సులభంగా ప్రవేశాలు కల్పిస్తున్నారు. ఫలితంగా గత ఐదు సంవత్సరాల్లో జర్మనీ విద్యా సంస్థలలో భారతీయ విద్యార్థుల అడ్మిషన్లు రెట్టింపు అయ్యాయి. 2023లో జర్మనీలో భారతీయ విద్యార్థుల అడ్మిషన్లు 49,500 ఉండగా, ఇవి 2025లో ఇప్పటివరకు దాదాపు 60,000కి పెరిగాయి. ఇంకా కెనడా, అమెరికాలతో పోలిస్తే జర్మనీలో విద్యార్థుల విద్యా వ్యయాలతో పాటు జీవన వ్యయాలు సైతం తక్కువే ఉంటాయి.

TAGGED:

CANADA STUDENT VISA REJECTION RATE
INDIAN STUDENT VISA FOR CANADA
CANADA STUDENT VISA REJECTIONS
CANADA STUDENT VISA REFUSAL RATE
CANADA STUDENT VISA REJECTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నలుగురిలో నచ్చినట్లు చేస్తారా? - కనీస 'ఇంగితజ్ఞానం' లేకపోతే ఎలా?

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

సీనియర్ హీరోకు మరాఠీ నటితో అఫైర్? 'రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంటేనే' భార్య షాకింగ్ కామెంట్స్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.