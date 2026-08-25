అమెరికా వాణిజ్య దాడికి కెనడా ప్రతీకారం- ఆ యూఎస్ ఉత్పత్తులపై ఏకంగా 50 శాతం టారిఫ్
సెప్టెంబర్ 8 నుంచి అమెరికాపై కెనడా టారిఫ్ల అమలు- స్టీల్, అల్యూమినియంపై గరిష్టంగా 50 శాతం పన్ను
Published : August 25, 2026 at 10:16 PM IST
US Canada Trade War : అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విధించిన తాజా వాణిజ్య సుంకాలకు కెనడా దీటుగా బదులిచ్చింది. అమెరికా నుంచి దిగుమతయ్యే దాదాపు 700 ఉత్పత్తులపై దాదాపు 20 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ప్రతీకార సుంకాలను విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ టారిఫ్లు సెప్టెంబర్ 8 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. వీటి ప్రకారం అమెరికా నుంచి వచ్చే స్టీల్, అల్యూమినియం, ఫర్నిచర్, దుస్తులపై 50 శాతం, చీజ్, గృహోపకరణాలు, సీఫుడ్పై 25 శాతం, ఎలక్ట్రానిక్స్, టూల్స్పై 15 శాతం వరకు అదనపు సుంకాలు అమలవుతాయి. స్థానిక వినియోగదారులపై భారం పడకుండా, అమెరికా ఎగుమతిదారులపై ఒత్తిడి తెచ్చేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కెనడా స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు ఈ వాణిజ్య యుద్ధం వల్ల తమ దేశీయ వ్యాపారాలు, కార్మికులు, రైతులు నష్టపోకుండా కెనడా ప్రభుత్వం 7.5 బిలియన్ కెనడియన్ డాలర్ల ఆర్థిక సహాయ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు నగదు కొరత రాకుండా చూడటం, ఉపాధిని కాపాడటమే ఈ ప్యాకేజీ లక్ష్యమని కెనడా ఆర్థిక మంత్రి ఫ్రాంకోయిస్-ఫిలిప్ షాంపేన్ తెలిపారు. ఇరు దేశాల మధ్య ఆటోమొబైల్, ఉక్కు రంగాలకు సంబంధించిన వాణిజ్య చర్చలు విఫలం కావడంతో ఈ ఉద్రిక్తతలు మొదలయ్యాయి. ఆగస్టు 22 నుంచి కెనడా వస్తువులపై అమెరికా 50 శాతం సుంకాలు విధించింది.