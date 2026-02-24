ETV Bharat / international

ముంబయి 26/11 దాడుల సూత్రధారి తహవ్వుర్ రాణాకు కెనడా షాక్- పౌరసత్వం రద్దుకు రంగం సిద్ధం

ముంబయి 26/11 ఉగ్రదాడుల సూత్రధారి తహవ్వుర్ రాణా పౌరసత్వాన్ని రద్దు చేసేందుకు కెనడా ప్రభుత్వం చర్యలు- కోర్టులో విచారణ

Tahawwur Rana Canada Citizenship
Tahawwur Hussain Rana (ANI File Photo)
Published : February 24, 2026 at 7:13 AM IST

Tahawwur Rana Canada Citizenship : 26/11 ముంబయి ఉగ్రదాడి కుట్రదారుల్లో కీలకుడిగా భావిస్తున్న తహవ్వుర్ రాణా పౌరసత్వాన్ని రద్దు చేసే దిశగా కెనడా ప్రభుత్వం ముందడుగు వేసింది. కెనడా కొత్త ప్రధాని మార్క్ కార్నీ భారత్ పర్యటనకు సరిగ్గా రెండు రోజుల ముందు ఈ పరిణామం జరగడం గమనార్హం.

పాకిస్థాన్‌లో జన్మించిన తహవ్వుర్ రాణా వృత్తిరీత్యా వ్యాపారవేత్త. 1997లో కెనడాకు వలస వెళ్లాడు. 2001లో అక్కడి పౌరసత్వం పొందాడు. కెనడాలో ఉన్నా నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థ లష్కరే తోయిబాతో సంబంధాలు కొనసాగించాడు. 26/11 ముంబయి దాడుల సమయంలో ఉగ్రవాదులకు అవసరమైన మౌలిక వసతులు, ఇమ్మిగ్రేషన్ డాక్యుమెంట్లు, దాడులకు సంబంధించిన రెక్కీ నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషించినట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు గుర్తించాయి. రాణాకు అమెరికా, కెనడా దేశాల పౌరసత్వాలు ఉన్నాయి.

ఉగ్రవాద ఆరోపణలు కారణంగా కాదు
ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, కెనడా ప్రభుత్వం రాణా పౌరసత్వాన్ని ఉగ్రవాద ఆరోపణల కారణంగా రద్దు చేయడం లేదు. అతను పౌరసత్వం పొందే క్రమంలో చేసిన 'వంచన' ఆధారంగా రద్దు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది. 2000వ సంవత్సరంలో పౌరసత్వం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పుడు, రాణా తాను కెనడాలోని ఒట్టావా, టొరంటో నగరాల్లో నాలుగేళ్లు నివసించినట్లు పేర్కొన్నాడు. ఆ సమయంలో తాను కేవలం 6 రోజులు మాత్రమే దేశం వెలుపల ఉన్నట్లు అబద్ధం చెప్పాడు. కెనడా రాయల్ మౌంటెడ్ పోలీస్ జరిపిన విచారణలో రాణా ఆ నాలుగేళ్ల కాలంలో ఎక్కువ భాగం అమెరికాలోని షికాగోలో ఉన్నట్లు తేలింది. అక్కడ అతనికి సొంత ఆస్తులు, ఒక గ్రోసరీ స్టోర్, ఇమ్మిగ్రేషన్ కన్సల్టెన్సీ వ్యాపారం ఉన్నట్లు ఆధారాలు లభించాయి. పౌరసత్వ నిబంధనల ప్రకారం కనీస కాలం దేశంలో నివసించాలనే నిబంధనకు విరుద్ధంగా రాణా ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చాడని, ఇది అత్యంత తీవ్రమైన నేరమని ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు నిర్ధారించారు.

ఈనెల 26న భారత్‌‌కు కెనడా ప్రధాని
గత ప్రధాని జస్టిన్ ట్రూడో హయాంలో భారత్-కెనడా సంబంధాలు అత్యంత పతన స్థాయికి పడిపోయాయి. ఖలిస్థానీ అనుకూల అంశాల వల్ల ఏర్పడిన విబేధాలను తొలగించి, సంబంధాలను మళ్లీ పునరుద్ధరించాలని ప్రస్తుత ప్రధాని మార్క్ కార్నీ భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఫిబ్రవరి 26న కార్నీ దిల్లీకి వస్తున్నారు. ఈ పర్యటనకు ముందు తహవ్వూర్ రాణా వంటి ఉగ్రవాద నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా, ఉగ్రవాదంపై భారత్ పోరాటంలో కెనడా అండగా ఉంటుందనే బలమైన సందేశాన్ని ఆయన పంపారు.

భారత్ కస్టడీలో రాణా
రాణా ప్రస్తుతం భారత్ కస్డడీలోనే ఉన్నాడు. రాణాను అప్పగించాల్సిందిగా భారత్ చేసిన సుదీర్ఘ పోరాటం ఫలితంగా అమెరికా అతన్ని భారత్‌కు అప్పగించింది. అమెరికా కోర్టుల అనుమతితో, 2025 ఏప్రిల్ 10న నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ (ఎన్ఐఏ) అధికారులు రాణాను లాస్ ఏంజిల్స్ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో దిల్లీకి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతను భారత కస్టడీలోనే ఉండి, ముంబై దాడుల కేసులో విచారణను ఎదుర్కొంటున్నాడు. 160 మందికి పైగా అమాయకుల ప్రాణాలను బలిగొన్న ఈ మారణహోమంలో రాణాకు ఉరిశిక్ష పడే అవకాశం ఉందని న్యాయ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

కెనడా పౌరసత్వ రద్దు ప్రక్రియ ప్రస్తుతం ఫెడరల్ కోర్టు పరిధిలో ఉంది. రాణా తరపు న్యాయవాదులు దీనిని వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న పక్కా ఆధారాల వల్ల పౌరసత్వం రద్దు కావడం ఖాయమని తెలుస్తోంది. పౌరసత్వం రద్దయితే, అతను కెనడా నుంచి పొందే ఎలాంటి దౌత్యపరమైన రక్షణలు ఉండవు. ఇది అతడిని కఠినంగా శిక్షించే ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేస్తుందని భారత్ భావిస్తోంది.

