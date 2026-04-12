ఇరాన్ యుద్ధం ఇంకా ముగియలేదు- కీలక ముప్పులు తొలగించాం: నెతన్యాహు
ఇరాన్ యుద్ధంపై ఇజ్రాయెల్ కీలక వ్యాఖ్యలు- సైనిక చర్యలు ఇంకా పూర్తి కాలేదని వెల్లడి- లెబనాన్తో శాంతి ఒప్పందానికి సిద్దం చెప్పిన నెతన్యాహు
Published : April 12, 2026 at 10:22 AM IST
Israel PM On Iran War : ఇరాన్ యుద్ధంపై కూడా ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్పై చేపట్టిన సైనిక చర్యలు ఇంకా పూర్తికాలేదని తెలిపారు. అయితే ఇప్పటికే చారిత్రాత్మక విజయాలు సాధించామని తెలిపారు. ఈ మేరకు వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. మరోవైపు లెబనాన్తో శాశ్వత శాంతి కోసం ఇజ్రాయెల్ సిద్ధంగా ఉందని వెల్లడించారు.
ఇజ్రాయెల్ ఈ చర్యలు ప్రారంభించినప్పుడు ఇరాన్ అణ్వస్త్రాలకు అత్యంత సమీపంలో ఉందని, రోజుకు వందల క్షిపణులు తయారు చేసే సామర్థ్యం పెంచుకుంటోందని నెతన్యాహు ఆరోపించారు. ఈ రెండు అస్తిత్వ ముప్పులను ఎదుర్కోవడమే తమ లక్ష్యమని తెలిపారు. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేని భూగర్భంలో అణు, క్షిపణి కార్యక్రమాలను దాచిపెట్టాలని ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు. అలాంటి స్థితిలో ఇజ్రాయెల్ చూస్తూ ఊరుకోలేకపోయిందని చెప్పారు. ఈ ప్రాంతంలో అస్థిరతకు కారణం ఇరాన్ విధానాలేనని ఆరోపించారు.
యురేనియం నిల్వలపై హెచ్చరిక
ఇరాన్ వద్ద ఉన్న 400 కిలోల సమృద్ధ యురేనియం విషయంలో కూడా నెతన్యాహు స్పందించారు. దానిని దౌత్యపరంగా లేదా అవసరమైతే బలప్రయోగంతో తొలగిస్తామని హెచ్చరించారు. పశ్చిమాసియా మ్యాప్ను చూపిస్తూ వాళ్లు మమ్మల్ని అణగదొక్కాలని చూశారని, ఇప్పుడు తామే వారిని బలహీనపరుస్తున్నామని చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్ చర్యల వల్ల ఇరాన్ బలహీనపడిందని, కాల్పుల విరమణ కోరుతున్నదని నెతన్యాహు అన్నారు. దేశంలో అంతర్గత సమస్యలు పెరిగాయని కూడా పేర్కొన్నారు. మమ్మల్ని నాశనం చేస్తామని బెదిరించినవాళ్లు ఇప్పుడు తమకే బతుకుబండిపై పోరాడుతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు.
లెబనాన్తో శాంతి కోసం సిద్ధం
లెబనాన్తో శాశ్వత శాంతి కోసం సిద్ధమని, అయితే ఈ ఒప్పందం తరాల పాటు నిలిచేలా ఉండాలని నెతన్యాహు స్పష్టం చేశారు. అదే సమయంలో ఇజ్రాయెల్ తన భద్రతకు హాని కలిగించే శక్తులపై చర్యలు కొనసాగిస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. లెబనాన్ గత నెలలో పలుమార్లు శాంతి చర్చలకు ముందుకొచ్చిందని చెప్పారు.
ఇక లెబనాన్తో వచ్చే వారం నుంచే అధికారిక చర్చలు ప్రారంభించేందుకు ఇజ్రాయెల్ అంగీకరించింది. శాంతి ఒప్పందానికి ఇజ్రాయెల్ రెండు ప్రధాన షరతులు విధించింది. మొదటిగా, సైనిక సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయాలి. రెండవది, భద్రతకు హామీ ఇచ్చేలా దీర్ఘకాలిక శాంతి ఒప్పందం ఉండాలి.
హమాస్పై మళ్లీ చర్యలకు సంకేతం
ఇజ్రాయెల్ ఉత్తర సరిహద్దులో 8-10 కిలోమీటర్ల భద్రతా మండలం ఏర్పాటు చేసినట్లు నెతన్యాహు చెప్పారు. ఉత్తర ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలకు భద్రత కల్పించడమే లక్ష్యమని వివరించారు. గాజాలో హమాస్పై మళ్లీ సైనిక చర్యలు చేపట్టే సూచనలు కూడా నెతన్యాహు ఇచ్చారు. ఇజ్రాయెల్కు ముప్పుగా ఉన్న సిరియా, హౌతీలు (యెమెన్), హెజ్బొల్లా (లెబనాన్), హమాస్ (గాజా)పై కూడా చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపారు.
సైనిక చర్యలు కొనసాగింపు
ఇదిలా ఉండగా, లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులను కొనసాగించింది. శనివారం నాటి దాడుల్లో ముగ్గురు మరణించారు.ఇజ్రాయెల్ సైన్యం గత 24 గంటల్లో లెబనాన్లో 200కి పైగా హెజ్బొల్లా స్థావరాలపై దాడులు చేసినట్లు తెలిపింది. దక్షిణ లెబనాన్లోని మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు కొనసాగుతాయని పేర్కొంది. ఇజ్రాయెల్తో చర్చలు జరిపేందుకు వాషింగ్టన్కు వెళ్లాల్సిన లెబనాన్ ప్రధాని నవాఫ్ సలాం తన పర్యటనను వాయిదా వేసుకున్నారు. ఇజ్రాయెల్తో చర్చలను వ్యతిరేకిస్తూ వేల మంది లెబనాన్లో నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. బీరుట్లో సలాం దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన పర్యటన వాయిదా పడింది. అంతకుముందు ఇజ్రాయెల్తో చర్చలకు లెబనాన్ అంగీకరించడాన్ని ఇరాన్ తప్పుబట్టింది. ఒకవైపు శాంతి చర్చలు, మరోవైపు సైనిక చర్యలతో ఇజ్రాయెల్ ముందుకు వెళ్తోంది. శాశ్వత శాంతి సాధ్యమవుతుందా లేదా అన్నది రాబోయే చర్చలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.