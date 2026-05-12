చైనా ఏజెంట్గా కాలిఫోర్నియా మేయర్- నిజం ఒప్పుకున్న ఐలీన్ వాంగ్!
కాలిఫోర్నియాలోని అర్కడియా కౌంటీకి చెందిన మేయర్పై ఎఫ్బీఐ ఆరోపణలు- చైనా ఏజెంట్గా వ్యవహరించారంటూ అభియోగాలు
Published : May 12, 2026 at 9:01 AM IST
California Mayor China Agent : అమెరికాలో కాలిఫోర్నియాలోని అర్కడియా కౌంటీకి చెందిన మేయర్ ఐలీన్ వాంగ్పై ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (ఎఫ్బీఐ) సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. చైనా తరఫున అక్రమ ఏజెంట్గా పనిచేసినట్లు అభియోగాలు మోపింది. దీనిపై విచారణ జరపగ్గా, చైనాకు ఏజెంట్గా పనిచేసినట్లు ఐలీన్ వాంగ్ అంగీకరించినట్లు అమెరికా న్యాయ శాఖ తెలిపింది. ఈ మేరకు మేయర్ పదవికి ఆమె రాజీనామా చేసిటన్లు వెల్లడించింది.
చైనా ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ప్రచారం
ఐలీన్ వాంగ్ 2022 నవంబర్లో ఆర్కేడియా సిటీ కౌన్సిల్కు ఎన్నికయ్యారు. ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన ఈ కౌన్సిల్లో మారే పద్ధతిలో మేయర్ను ఎంపిక చేస్తారు. ఎఫ్బీఐ తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, ఈ ఎన్నికకు ముందు పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా (PRC)కు ఆమె అక్రమ ఏజెంట్గా వ్యవహరించారు. 2020 చివరి నుంచి 2022వరకు ఐలీన్ వాంగ్, అప్పటి కాబోయే భర్త యావోనింగ్ మైక్సన్ కలిసి చైనా ప్రభుత్వ అధికారుల ఆదేశాలు, నియంత్రణలో పని చేశారు. అమెరికాలో చైనా ప్రయోజనాలను ప్రోత్సహించేలా వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా అమెరికాలో చైనా అనుకూల ప్రచారాన్ని విస్తరించారని అధికారులు తెలిపారు. వీరిద్దరూ కలిసి యూఎస్ న్యూస్ సెంటర్ పేరుతో ఒక వెబ్సైట్ నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. స్థానిక చైనా-అమెరికన్ సమాజానికి వార్తా వేదికగా కనిపించే ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా చైనా ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ప్రో-చైనా కంటెంట్ ప్రచురించినట్లు వెల్లడించింది.
🚨CASE UPDATE from @FBILosAngeles: Arcadia, California, Mayor Federally Charged with Acting as Illegal Agent of the People’s Republic of China— FBI (@FBI) May 11, 2026
Eileen Wang has been charged in federal court with acting as an illegal agent of the People’s Republic of China (PRC). From late 2020… pic.twitter.com/xespi8DizV
వీచాట్ ద్వారా చైనా అధికారుల సందేశాలు
అమెరికా న్యాయశాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 2021 జూన్లో చైనా ప్రభుత్వ అధికారి ఒకరు వీచాట్ ఎన్క్రిప్టెడ్ మెసేజింగ్ యాప్ ద్వారా ఐలీన్ వాంగ్తో పాటు మరికొందరికి ముందుగానే సిద్ధం చేసిన వార్తా కథనాలను పంపించారు.
నేరం రుజువైతే 10 ఏళ్లు జైలు శిక్ష
ఈ అభియోగాలపై సోమవారం విచారణ జరగ్గా, చైనా ప్రభుత్వాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఓ వార్తా వెబ్సైట్ను నడిపినట్లు ఐలీన్ అంగీకరించారు. తాను చైనా తరఫున అమెరికాలో ఏజెంట్గా పనిచేస్తున్న విషయాన్ని అటార్నీ జనరల్కు తెలియజేయలేదని ఐలీన్ వాంగ్ ఒప్పందంలో అంగీకరించారు. అలాగే తమ వెబ్సైట్లోని కొన్ని కథనాలు చైనా ప్రభుత్వ సభ్యుల ఆదేశాల మేరకు ప్రచురించబడినవని కూడా వెల్లడించలేదని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే మేయర్ పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఇక నేరం రుజువైతే ఈ కేసులో గరిష్టంగా 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఐలీన్ వాంగ్తో పాటు అప్పటి కాబోయే భర్త యావోనింగ్ మైక్ సన్పై అభియోగాలు మోపినట్లు అధికారులు తెలిపారు. 65 ఏళ్ల మైక్ సన్ గత ఏడాది అక్టోబర్లో ఫెడరల్ కోర్టులో నేరాన్ని అంగీకరించగా, ప్రస్తుతం నాలుగేళ్ల జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు.
'ప్రజా నమ్మకానికి భంగం'
దీనిపై ఎఫ్బీఐ డైరెక్టర్ కాశ్ పటేల్ కూడా ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. అమెరికా సంస్థల్లో విదేశీ ప్రభావాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించేందుకు ఫెడరల్ సంస్థలు దూకుడుగా చర్యలు కొనసాగిస్తాయని తెలిపారు. అమెరికా జాతీయ భద్రత విభాగ అసిస్టెంట్ అటార్నీ జనరల్ జాన్ ఎ ఐసెన్బర్గ్ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ, చైనా ప్రభుత్వ ఆదేశాలను అమలు చేసిన వ్యక్తి ప్రజా ప్రతినిధి స్థాయికి చేరుకోవడం తీవ్ర ఆందోళనకరమని అన్నారు. మరోవైపు విదేశీ ప్రభుత్వాల కోసం రహస్యంగా పనిచేసేవారు అమెరికా ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారని కాలిఫోర్నియా సెంట్రల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ యూఎస్ అటార్నీ బిల్ ఎస్సేలీ తెలిపారు. చైనా మా వ్యవస్థలను ప్రభావితం చేసే ప్రయత్నాలను అడ్డుకునే క్రమంలో ఇది కీలక విజయమని అని అన్నారు. ఎఫ్బీఐ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రోమన్ రోజావ్స్కీ స్పందించారు. అమెరికా ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రభావితం చేయడానికి విదేశీ ప్రభుత్వాల తరఫున పనిచేసే వారిని గుర్తించి విచారించి చట్టం ముందు నిలబెడతామని హెచ్చరించారు.
