'ఇది దౌత్యం కాదు- మూర్ఖత్వం!'- ట్రంప్‌పై కాలిఫోర్నియా గవర్నర్ ఫైర్

ఐరోపా దేశాలను హెచ్చరించిన గావిన్ న్యూసమ్- ట్రంప్ మిమ్మల్ని ఆడుకుంటున్నారని కామెంట్స్- ఫిబ్రవరి 1 నుంచి 10 శాతం పన్నుల మోత- ఈయూ అత్యవసర భేటీ

California Governor on Trump
California Governor on Trump (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 20, 2026 at 10:23 PM IST

California Governor on Trump : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యవహరిస్తున్న తీరు దౌత్యనీతి కాదని, అది మూర్ఖత్వమని కాలిఫోర్నియా గవర్నర్ గావిన్ న్యూసమ్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. స్విట్జర్లాండ్‌లోని దావోస్‌లో జరుగుతున్న ప్రతిష్టాత్మక 'వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్' వేదికగా ఆయన ట్రంప్‌పై నిప్పులు చెరిగారు. గ్రీన్‌లాండ్ విషయంలో ఐరోపా దేశాలను ట్రంప్ బెదిరిస్తున్న తీరును ఆయన తప్పుబట్టారు. అమెరికా అధ్యక్షుడి తీరును సొంత దేశానికి చెందిన ఒక గవర్నర్ అంతర్జాతీయ వేదికపై ఈ స్థాయిలో విమర్శించడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.

ఐరోపా దేశాలకు హెచ్చరిక
ట్రంప్ ప్రసంగానికి ముందే గావిన్ న్యూసమ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. "ఐరోపా దేశాల నాయకులారా. ట్రంప్ మిమ్మల్ని ఆడుకుంటున్నారు. ఆయన మిమ్మల్ని పావులుగా వాడుకుంటున్నారు. దయచేసి మీరు తలవంచకండి. మీరంతా ఐక్యంగా ఉండి పోరాడండి. ట్రంప్ తీరు ఆమోదయోగ్యం కాదు. ఇది దౌత్యం అనిపించుకోదు. ఇది పూర్తిగా మూర్ఖత్వం" అని న్యూసమ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

అసలేం జరిగింది?
గ్రీన్‌లాండ్ ప్రాంతం అమెరికా భద్రతకు అత్యంత కీలకమని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భావిస్తున్నారు. దాన్ని ఎలాగైనా అమెరికా ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవాలని చూస్తున్నారు. దీనిని వ్యతిరేకిస్తున్న ఐరోపా దేశాలపై పన్నుల అస్త్రం ప్రయోగించారు. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి ఐరోపా నుంచి అమెరికాకు వచ్చే ఎగుమతులపై 10 శాతం సుంకాలు విధిస్తానని హెచ్చరించారు. ఇది ఫ్రాన్స్, జర్మనీ వంటి దేశాలకు మింగుడు పడటం లేదు.

ఐరోపా దేశాల ఆగ్రహం
మరోవైపు ట్రంప్ చర్యలను జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ తీవ్రంగా ఖండించాయి. ఇది ముమ్మాటికీ 'బ్లాక్‌మెయిల్' చేయడమేనని మండిపడ్డాయి. పారిస్ (ఫ్రాన్స్) అధికారులు మాట్లాడుతూ, అమెరికా చర్యలకు దీటుగా బదులివ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ పరిణామాలతో ఐరోపా స్టాక్ మార్కెట్లు కుప్పకూలాయి. మదుపరులు బంగారం వంటి సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు వెళ్తున్నారు.

అత్యవసర భేటీ
పరిస్థితి చేజారిపోతుండటంతో ఐరోపా సమాఖ్య అప్రమత్తమైంది. గురువారం (జనవరి 22) ఈయూ అత్యవసర సదస్సును ఏర్పాటు చేసింది. "మేం చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలనుకుంటున్నాం. గొడవను పెంచాలని కాదు. కానీ అవసరమైతే కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి కూడా సిద్ధం" అని ఈయూ స్పష్టం చేసింది.

ట్రంప్ ధీమా
మరోవైపు ట్రంప్ మాత్రం తన పంతం వీడటం లేదు. నాటో సెక్రటరీ జనరల్ మార్క్ రుట్టేతో తాను ఫోన్లో మాట్లాడానని చెప్పారు. ఆ సంభాషణ చాలా బాగా జరిగిందన్నారు. దావోస్‌లో సంబంధిత పక్షాలందరితో సమావేశం జరగబోతోందని తెలిపారు. "ఐరోపా దేశాలు నన్ను పెద్దగా వ్యతిరేకిస్తాయని నేను అనుకోవడం లేదు. గ్రీన్‌లాండ్ మాకు కావాల్సిందే. వాళ్లు అది చేసి తీరాల్సిందే" అని ట్రంప్ మీడియా ముఖంగా తేల్చిచెప్పారు.

ట్రంప్ 'ఏఐ' ఫోటో కలకలం
అంతకుముందు ఈ వివాదం నేపథ్యంలోనే ట్రంప్ సోషల్ మీడియాలో ఒక ఫోటో పోస్ట్ చేశారు. అది ఇప్పుడు దావోస్‌లో హాట్ టాపిక్​గా మారింది. అదొక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రూపొందించిన ఫోటో. అందులో ట్రంప్, ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో ఉన్నారు. వారంతా కలిసి గ్రీన్‌లాండ్ గడ్డపై అమెరికా జెండా పాతతున్నట్లు ఆ ఫోటో ఉంది. అంతేకాదు, అక్కడ ఒక బోర్డు కూడా కనిపిస్తోంది. దానిపై "గ్రీన్‌లాండ్ - అమెరికా భూభాగం, స్థాపితం 2026" అని రాసి ఉంది. అంటే 2026లోనే గ్రీన్‌లాండ్‌ను అమెరికాలో కలిపేసుకుంటామని ట్రంప్ పరోక్షంగా చెప్పకనే చెప్పారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

