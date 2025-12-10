16ఏళ్ల లోపు వారికి సోషల్ మీడియా వాడకంపై నిషేధం- నిజమైన బాల్యం కోసమే: ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని
Published : December 10, 2025 at 10:45 AM IST
Australian Pm On Social Media Ban : పదహారేళ్ల కన్నా తక్కువ వయసున్న వారు సోషల్ మీడియా వాడకుండా నిషేధిస్తూ ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన చట్టం బుధవారం(డిసెంబ్ 10) నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ విషయాన్ని ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్ తెలిపారు. దీనిని తల్లిదండ్రులు, పిల్లలకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇచ్చే కీలకమైన అడుగుగా అభివర్ణించారు.
'ఆస్ట్రేలియా వ్యాప్తంగా, 16ఏళ్ల లోపు పిల్లలు ఈ రోజు సోషల్ మీడియా లేకుండా తమ రోజు ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇది పెద్ద మార్పు, దీనిని అమలు చేయడానికి ప్రయత్నించిన ప్రపంచంలోని మొదటి దేశం మనమే. కానీ ఈ నిర్ణయం నిజంగా ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఇది పిల్లలు నిజమైన బాల్యాన్ని అనుభవించేందుకు అవకాశం కల్పిస్తుంది' అని ఆంథోని పేర్కొన్నారు.
