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నేపాల్ వరదలకు చెక్కుచెదరని 'గ్రీన్ హౌస్'- మందపాటి పిల్లర్లు, 16MM స్టీల్ రాడ్లతో 1996లో నిర్మాణం

నేపాల్‌ను అతలాకుతలం చేసిన ఆకస్మిక వరదలు- ఈ బీభత్సం ధాటికి కొట్టుకుపోయిన ఇళ్లు, వాహనాలు, వ్యాపార సముదాలు- నువాకోట్‌లో చెక్కుచెదరకుండా నిలబడ్డ ఇల్లు- ఎలాగో తెలుసా?

Nepal Green House
నేపాల్ వరదలకు చెక్కుచెదరని 'గ్రీన్ హౌస్' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2026 at 2:24 PM IST

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Nepal Green House : నేపాల్‌లో ఇటీవలే మెరుపు వరదలు సృష్టించిన బీభత్సానికి భారీ ట్రక్కులు, వందల సంఖ్యలో ఇళ్లు ఆట బొమ్మల్లా కొట్టుకుపోయాయి. అయితే నువాకోట్ జిల్లాలోని ఓ భవనం మాత్రం ఆ ఉద్ధృతిని తట్టుకుంది. ప్రవాహ వేగానికి చుట్టూ ఉన్న ఇళ్లు ధ్వంసమై, కొట్టుకుపోయినా ఆ భవనం చెక్కుచెదరకుండా నిలబడింది. అందులో ఉన్నవారు వరదలు తగ్గిన తర్వాత సురక్షితంగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. అయితే ఇంతటి వరదలను తట్టుకున్న ఇల్లును ఎప్పుడు నిర్మించారు? దాని నిర్మాణంలో ఏం వాడారు? భారీ విపత్తు తట్టుకున్న ఇల్లు యజమాని ఏమంటున్నారు? తదితర విషయాలను ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం పదండి.

సోషల్ మీడియాలో ఇల్లు వైరల్
ఆకస్మిక వరదలను తట్టుకుని నిలబడ్డ నువాకోట్ జిల్లాలోని ధుంగేలో ఉన్న 'గ్రీన్ హౌస్' అందర్నీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ ఇల్లుకు సంబంధించిన వీడియోలు అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీన్ని నిర్మించిన, ప్లానింగ్ ఇచ్చిన ఇద్దరిపై సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపించారు. ప్రస్తుత ప్రకృతి విపత్తులను తట్టుకోవాలంటే ఇలాంటి ఇళ్లనే నిర్మించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులను ఈ హౌస్ తట్టుకుని నిలబడిందని ప్రశంసించారు.

Nepal Green House
ఇంటి యజమాని ఛత్ర బహదూర్ పైకురెల్ కుమారుడు, కోడలు, మనవరాలు, మనవడు (ETV Bharat)

ఇంటి యజమాని సోదరుడే ఇంజినీర్ కమ్ కాంట్రాక్టర్
ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఓనర్ ఛత్ర బహదూర్ పైకురెల్. ఆయన సోదరుడు తేజ్ బహదూర్ ఈ ఇంటికి ఇంజినీర్ కమ్ కాంట్రాక్టర్‌గా పనిచేశారు. ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌ను 1996లో నిర్మించారు. మిగిలిన మూడు అంతస్తులను ఐదేళ్ల తర్వాత 2001లో కట్టారు. అంటే విపత్తు నాటికి ఈ గ్రీన్ హౌస్ కట్టి దాదాపుగా 30 ఏళ్లు అయ్యింది. అయినప్పటికీ భారీ వరదలను తట్టుకుని ఆరుగురి ప్రాణాలను కాపాడింది. ఈ ఇల్లు నిర్మాణంలో మందపాటి పిల్లర్లు వేశారు. 16 మిల్లీమీటర్ల స్టీల్ రాడ్లను ఉపయోగించారు. అందుకే అది అంత స్ట్రాంగ్‌గా వరదలను తట్టుకుంది.

Nepal Green House
వరదలో దెబ్బతిన్న గదులలో ఒకదానిలో అమర్చిన సీలింగ్ ఫ్యాన్ (ETV Bharat)

వరదలను గుర్తించిన బాలిక
ఆకస్మిక వరదల సమయంలో ఈ గ్రీన్ హౌస్‌లో ఛత్ర బహదూర్, ఆయన భార్య, కొడుకు, కోడలు, మనవరాలు సహా ఆరుగురు కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు. వారిలో ఛత్ర బహదూర్ మనవరాలు ప్రదీషా ముందుగా వరదలను గుర్తించింది. త్రిశూలి నది ఉప్పొంగి వరదలా రావడాన్ని గమనించింది. వెంటనే ఆమె తన తల్లితో కలిసి ఇంటి బాల్కనీలో ఉండి పదేపదే 'ఓం నమః శివాయ' అని జపించింది. తమ కుటుంబ సభ్యులందరూ ప్రాణాలతో బయటపడాలని దేవుడ్ని ప్రార్థించింది.

Nepal Green House
గ్రీన్ హౌస్ (ETV Bharat)

సురక్షిత ప్రాంతానికి వెళ్లలేక!
వరదలను గుర్తించిన ఛత్ర బహదూర్ కుటుంబ సభ్యులు సమీపంలోని కొండపైన ఎత్తైన ప్రదేశానికి వెళ్లాలని అనుకున్నారు. కానీ వారు ఇంటి మెట్లు దిగేసరికే వరద నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో సురక్షిత ప్రాంతానికి వెళ్లలేకపోయారు. వెంటనే ఛత్ర బహదూర్ కుటుంబ సభ్యులు ఇంటి పైఅంతస్తుకు పరుగెత్తారు. అలా కొన్ని గంటలపాటు ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని బిక్కు బిక్కుమంటూ గడిపారు. ఆఖరికి వరద నీరు తగ్గడంతో సురక్షితంగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.

నేను ధనవంతుడ్ని కాదు : ఇంటి యజమాని
వరదల సమయంలో తాము ఎదుర్కొన్న భయానక దృశ్యాలను గ్రీన్ హౌస్ యజమాని ఛత్ర బహదూర్ వివరించారు. తాము సుమారు గంటన్నర పాటు వరద మధ్యలో చిక్కుకుపోయామని అన్నారు. ఆ సమయంలో తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యామని, మమ్మల్ని కాపాడమని దేవుడ్ని ప్రార్థించామని చెప్పారు. సోషల్ మీడియాలో తనను ఒక ధనవంతుడిగా తప్పుగా చిత్రీకరిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తానొక సాధారణ వ్యక్తినని వెల్లడించారు. తమ డబ్బు, వాహనం, అలాగే బంగారు, వెండి ఆభరణాలన్నీ వరదల్లో కొట్టుకుపోయాయని వాపోయారు. తమకు ఏమీ మిగల్లేదని అన్నారు. ఇబ్బందుల్లో ఉన్న తమను ఆదుకోవాలని నేపాల్ ప్రభుత్వాన్ని కోరతానని తెలిపారు.

Nepal Green House
మాయా పైకురెల్, తేజ్ బహదూర్ పైకురెల్ (ETV Bharat)

'నా ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను ఈ ఇల్లు నిర్మాణంలో వాడాను'
అలాగే గ్రీన్ హౌస్‌ను డిజైన్ చేసిన ఛత్ర బహదూర్ సోదరుడు తేజ్ బహదూర్ ఈటీవీ భారత్‌తో పలు విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు. ఇంటి డిజైన్ గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు. వరద నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నప్పుడు తన సోదరుడి కుటుంబ సభ్యుల క్షేమం కోసం ప్రార్థించడం తప్ప తానేమీ చేయలేకపోయానని అన్నారు. నిర్మాణ రంగంలో తాను సంపాదించిన అనుభవాన్నంతా తన సోదరుడి ఇంటి నిర్మాణం కోసం ఉపయోగించానని చెప్పారు.

"నా సోదరుడు ఛత్ర బహదూర్ ఇంటి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌ను 1996లో నిర్మించాం. మిగిలిన మూడు అంతస్థులను ఐదేళ్ల తర్వాత కట్టాం. ఆ ఇంటికి ఇంజినీర్ కమ్ కాంట్రాక్టర్‌గా పనిచేశాను. నిర్మాణ రంగంలో నేను సంపాదించిన అనుభవాన్నంతా ఆ ఇంటి నిర్మాణం కోసం ఉపయోగించాను. ఆ ఇంటి నిర్మాణంలో 16 మిల్లీమీటర్ల స్టీల్ రీన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ రాడ్లను ఉపయోగించాం. ఇంటి నిర్మాణంలో భారతీయ, నేపాలీ కంపెనీలు తయారు చేసిన సిమెంట్‌ను వాడాం. నిర్మాణ దృఢత్వానికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చాం. అదే ఆరుగురి ప్రాణాలను కాపాడింది" అని తేజ్ బహదూర్ పేర్కొన్నారు.

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