ఇరాన్ యుద్ధంలో చేరం- కానీ హర్మూజ్​ను తెరిచేందుకు ప్రపంచ సదస్సు నిర్వహిస్తాం : బ్రిటన్​

హర్మూజ్‌ జలసంధిని తెరిచేందుకు ప్రపంచ స్థాయి సదస్సుకు ఆతిథ్యం ఇస్తామని బ్రిటన్ ప్రధాని వెల్లడి

UK Stance on Iran War
Published : April 1, 2026 at 4:21 PM IST

UK Stance on Iran War : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధం తమది కాదని, తాము ఆ ఘర్షణలోకి దిగబోమని బ్రిటన్​ ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ యుద్ధం తమపై ప్రభావం చూపుతుందని, అయితే మరింత సురక్షితమైన దేశంగా ఆవిర్భవించడానికి యూకే వద్ద ఒక ప్రణాళిక ఉందన్నారు. మరోవైపు హర్మూజ్‌ జలసంధిని తెరిచేందుకు ప్రపంచ స్థాయి సదస్సుకు తాము ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని వెల్లడించారు. హర్మూజ్‌ జలసంధి విషయంలో తన మాట వినని బ్రిటన్​కు అమెరికా సాయం చేయబోదని ట్రంప్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో స్టార్మర్‌ ఈ మేరకు స్పందించారు.

హర్మూజ్‌ జలసంధిని తిరిగి తెరిచే అంశంపై త్వరలోనే ప్రపంచ దేశాలతో దౌత్యపరమైన సదస్సు నిర్వహించనున్నట్లు బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్‌ స్టార్మర్‌ వెల్లడించారు. ఈ సదస్సుకు బ్రిటన్ విదేశాంగ మంత్రి నాయకత్వం వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ఇందుకోసం అందుబాటులో ఉన్న ప్రతి దౌత్య మార్గాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని చెప్పారు. హర్మూజ్‌ జలసంధి గుండా భద్రతను బలోపేతం చేయడంతో పాటు నిత్యావసర వస్తువుల రవాణాను పునరుద్ధరించేందుకు 35 దేశాలు తమతో కలిసి పని చేసేందుకు ముందుకు వచ్చాయన్నారు. అందుకు సంబంధించిన ప్రకటనపై ఆయా దేశాలు సంతకాలు చేశాయని వెల్లడించారు.

"ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఇరాన్ యుద్ధ ప్రభావం మనపై పడుతుంది. కానీ దాని నుంచి మరింత సురక్షితమైన దేశంగా ఆవిర్భవించడానికి మా వద్ద ఒక ప్రణాళిక ఉంది. ఇది మా యుద్ధం కాదు. మేము ఈ ఘర్షణలోకి దిగబోము. మేము ఉద్రిక్తతలను తగ్గించి హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇంకా గల్ఫ్ చుట్టూ సముద్ర భద్రతను పెంపొందించేందుకు 35 దేశాలను ఒక చోటకు చేర్చాం. మేము ఈ దేశాల సమావేశానికి ఆతిథ్యం ఇస్తాం. జలసంధిని ఎలా సురక్షితం చేయవచ్చో అంచనా వేయడానికి మేము సైనిక ప్రణాళికాదారులతో సమావేశమవుతాము. అయితే, ఇది అంత సులభం కాదు."

--కీర్ స్టార్మర్, బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి

ఈ క్రమంలోనే బ్రిటన్‌ జీవన వ్యయాన్ని ప్రధాని స్టార్మర్ ప్రస్తావించారు. ప్రస్తుత ఘర్షణలతో బ్రిటన్​ భవిష్యత్తుపై గణనీయమైన ప్రభావం పడుతోందని, ఇంధన సరఫరాకు అంతరాయం కలగడం వల్ల జీవన వ్యయం పెరుగుతుందన్నారు. దీనిని తగ్గించడానికి మనం చేయగల అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించి, ఇంధనానికి అత్యంత కీలకమైన మార్గమైన హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడమేనన్నారు. అయితే దాని వల్ల కలిగే ఆర్థిక పరిణామాలను తట్టుకోవడానికి బ్రిటన్ సిద్ధంగా ఉందన్నారు. ఈ తుఫాను ఎంత తీవ్రమైనదైనా, దానిని తట్టుకునే స్థితిలో ఉన్నామని చెప్పారు. ప్రస్తుత సమయంలో అమెరికాతో కంటే సహచర ఐరోపా దేశాలతో బలమైన సంబంధాలు కలిగి ఉండడమే బ్రిటన్‌కు ప్రయోజనకరమని అభిప్రాయపడ్డారు.

"ఎంత ఒత్తిడిలో ఉన్నా అన్ని నిర్ణయాలను బ్రిటన్​ జాతీయ ప్రయోజనాల కోసమే తీసుకుంటాను. అందుకే ఇది మన యుద్ధం కాదని, అందులోకి రావడం లేదని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను. ఇరాన్‌-అమెరికా యుద్ధం రెండో నెలకు చేరుకుంది. ఈ సంక్షోభంతో పెరిగిన జీవన వ్యయాల కారణంగా బ్రిటన్​పై గణనీయ ప్రభావం ఉంటుంది. బ్రిటన్‌కు యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం, ఆసక్తి లేదు. యుద్ధం, ఇంధన సంక్షోభం వల్ల పలు దేశాల్లో ధరలు పెరుగుతున్నాయి."

--కీర్​ స్టార్మర్‌, బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి

హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణ భద్రతే అసలైన సవాలు అని బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి స్టార్మర్ అభిప్రాయపడ్డారు. "అయితే, ఇక్కడ సమస్య భీమాకు సంబంధించినది కాదు. ప్రయాణ భద్రత, సురక్షితత్వానికి సంబంధించినది. ఇందుకోసం మనకు ఐక్య కూటమి అవసరం. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా స్పష్టమైన, ప్రశాంతమైన నాయకత్వం కావాలి. దానికి ఈ దేశం సిద్ధంగా ఉంది. బ్రిటిష్ జాతీయ ప్రయోజనాలే నాకు ముఖ్యం. ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ ఆందోళనలను పరిష్కరించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత. " అని ఆయన అన్నారు.

