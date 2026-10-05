9వేల అడుగుల ఎత్తుకు దిగివచ్చిన విమానం- గాల్లో ప్రయాణిస్తుండగానే ఎమర్జెన్సీ
లండన్ నుంచి చికాగో బయలుదేరిన బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ విమానం- గాల్లో ప్రయాణిస్తుండగానే అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటన
Published : October 5, 2026 at 8:31 PM IST
London Chicago Flight Emergency : లండన్ నుంచి చికాగో బయలుదేరిన బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ విమానం గాల్లో ప్రయాణిస్తుండగానే అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించింది. ఫ్లైట్ ట్రాకింగ్ డేటా ప్రకారం, ఐర్లాండ్ గగనతలంలో ఆ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రస్తుతం ఆ విమానం తిరిగి లండన్కు వెళుతోంది. విమానం అత్యవసర పరిస్థితిలో ఉందని సంకేతం ఇచ్చేందుకు ఉపయోగించే '7700' స్పావాక్ కోడ్ను ఈ విమానం ప్రసారం చేసింది.
ఫ్లైట్ ట్రాకర్ల డేటా ప్రకారం, ఐర్లాండ్ గగనతలంలో ఉన్న సమయంలో ఆ విమానం అకస్మాత్తుగా సుమారు 9వేల అడుగుల ఎత్తుకు దిగివచ్చింది. అయితే ఆ ఎమర్జెన్సీకి అసలు కారణం ఏమిటనేది వెల్లడి కాలేదు. విమానంలోని ట్రాన్స్పాండర్ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్కు పంపే నాలుగు అంకెల కోడ్ను 'స్పావాక్' అంటారు. ఇందులో '7700' కోడ్ను సాధారణ అత్యవసర పరిస్థితి సంకేతంగా ఉపయోగిస్తారు. ఇది విమానంలో తలెత్తిన కచ్చితమైన సమస్యను వివరించదు. అయితే విమాన సిబ్బందికి సహాయం కావాలని, తక్షణమే క్లియర్ పాత్ కల్పించాలని కంట్రోలర్లకు ఇది హెచ్చరికను జారీ చేస్తుంది.