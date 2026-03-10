ETV Bharat / international

ఇరాన్ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఆ దేశ ప్రజల చేతుల్లోనే ఉంది: నెతన్యాహు

ఇరాన్ విముక్తి ఆ దేశ ప్రజల చేతుల్లోనే ఉంది- ఇరాన్​లో నిరంకుశ పాలన ముగిసే వరకు మా యుద్ధం కొనసాగుతుంది- స్పష్టం చేసిన నెతన్యాహు

Israel PM Benjamin Netanyahu
Israel PM Benjamin Netanyahu (Associate Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 10, 2026 at 5:50 PM IST

Iran Vs Israel War Updates : ఇరాన్ రాజకీయ భవిష్యత్తు పూర్తిగా ఆ దేశ ప్రజల చేతుల్లోనే ఉందని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్​ నెతన్యాహు అన్నారు. ఇరాన్​ ప్రజలపై రుద్దబడిన నిరంకుశ పాలనను అంతం చేయాలన్నదే తమ ఆకాంక్ష అని, అయితే అది ఆ దేశ ప్రజల పోరాటం ద్వారానే సాధ్యమని స్పష్టం చేశారు. మంగళవారం నేషనల్​ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్స్​ సెంటర్​ను సందర్శించిన సందర్భంగా ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"నిరంకుశత్వ సంకెళ్లను తెంచుకునే శక్తిని ఇరాన్ ప్రజలకు కల్పించాలన్నదే మా ఆకాంక్ష. అయితే అంతిమంగా అది ఆ దేశ ప్రజల నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇజ్రాయెల్ ఇప్పటి వరకు చేపట్టిన సైనిక చర్యల వల్ల ఇరాన్ పాలక వ్యవస్థ పూర్తిగా బలహీనపడింది. మేము ఇక్కడితో ఆగము. మా సైనిక చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతాయి. మేము ఇరాన్ ప్రజలతో కలిసి విజయం సాధిస్తే, అది ప్రాంతీయంగా శాశ్వతమైన మార్పునకు దారితీస్తుంది "
- బెంజమిన్ నెతన్యాహు, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని

ఇజ్రాయెల్ ఆరోగ్య శాఖా మంత్రి హైమ్ కాట్జ్​తో కలిసి ' నేషనల్ హెల్త్ కమాండ్ సెంటర్​ను నెతన్యాహు సందర్శించిన ఆయనకు, ఆపరేషన్ రోరింగ్ లయన్​లో భాగంగా చేపడుతున్న కార్యక్రమాల గురించి ఆరోగ్య శాఖ డైరెక్టర్​ జనరల్ మోషే బార్ సిమాన్ టోవ్ వివరించారు.

ఇరాన్ ఘాటు హెచ్చరిక
మరోవైపు యుద్ధం ముగింపు దశకు వచ్చిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనను ఇరాన్ తోసిపుచ్చింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​ల్లోని లక్ష్యాలపై దాడులను ఎప్పుడు ముగించాలో నిర్ణయించే ఏకైక అధికారం తమకే ఉందని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది.

"యుద్ధం ఎప్పుడు ముగియాలో మేము నిర్ణయిస్తాం. ప్రాంతీయ సమీకరణాలు, భవిష్యత్ స్థితిగతులు ఇప్పుడు మా సాయుధ దళాల చేతిలో ఉన్నాయి. అమెరికా దళాలు ఈ యుద్ధాన్ని ముగించలేవు" అని ఐఆర్​జీసీ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. అంతేకాదు గతంలో ఎదుర్కొన్న ఘోర పరాజయాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ కుట్రలు, మోసపూరిత మాటలతో ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించింది.

నాలుగైదు వారాల్లో మొత్తం ఫినిష్​
ఇంతకు ముందు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్‌పై చేస్తున్న యుద్ధం చాలా వరకు పూర్తైందని, గతంలో అంచనా వేసిన దానికంటే త్వరగా (నాలుగైదు వారాల్లోగా) యుద్ధం ముగిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్‌కు ఇప్పుడు నేవీ, ఎయిర్‌ఫోర్స్‌, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు లేవని, వారి క్షిపణులు సర్వనాశనం అవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. కానీ, కొన్ని గంటల తర్వాత ట్రంప్ తన మాట మార్చారు. ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, 'ఇరాన్‌తో చేస్తున్న యుద్ధంలో అమెరికా అన్ని విధాలా పై చేయి సాధించిందని, కానీ ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో గెలవలేదని చెప్పుకొచ్చారు. ఇరాన్‌ పూర్తిగా ఓడిపోయే వరకు యుద్ధం కొనసాగుతుంది' అని చెప్పారు.

పుతిన్​తో ట్రంప్​ చర్చలు!
కాగా, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో ఫోన్​లో మాట్లాడారు. వారిద్దరూ దాదాపు గంటసేపు కీలక అంశాలపై మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఇరాన్​తో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ చేస్తున్న యుద్ధాన్ని త్వరగా ముగించేందుకు పుతిన్ కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేసినట్లు క్రెమ్లిన్ వెల్లడించింది. అమెరికా చొరవతో జరిగిన ఈ చర్చల్లో, యుద్ధాన్ని దౌత్యమార్గాల ద్వారా పరిష్కరించుకోటంపై ఇరువురు నేతలు తమ తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నట్లు తెలిపింది. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, వెనెజువెలా అంశాలు కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావనకు వచ్చినట్లు పేర్కొంది. అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, పశ్చిమాసియాలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​తో పోరాడుతున్న ఇరాన్​కు రష్యా ఇది వరకే తన మద్దతను ప్రకటించింది.

