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ఇరుదేశాల మధ్య UPI, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం వంటి రంగాల్లో 19 ఒప్పందాలు ఖరారు : సీషెల్స్ పర్యటనలో మోదీ

గత మూడు రోజులుగా సీషెల్స్‌లో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని మోదీ- ఆ దేశ అధ్యక్షుడుతో భేటీలో పలు అంశాలపై చర్చలు- ఇరుదేశాలు మధ్య 19 ఒప్పందాలు కుదిరినట్లు మోదీ ప్రకటన

PM Modi Seychelles Visit
PM Narendra Modi with Seychelles President Patrick Herminie (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 11:51 AM IST

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PM Modi Seychelles Visit : యూపీఐ, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, షిప్పింగ్, అంతరిక్ష రంగం సహా 19 ఒప్పందాలపై భారత్, సీషెల్స్‌లు సంతకాలు చేశాయని ప్రధాని మోదీ వెల్లడించారు. వాతావరణం, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, ఇంధనం, బ్లూ ఎకానమీ వంటి వినూత్న రంగాలలో భారత్, సీషెల్స్ పరస్పర సహకారాన్ని కొనసాగిస్తాయని తెలిపారు. సీషెల్స్ అభివృద్ధి ప్రాధాన్యతలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న సన్నిహిత, శాశ్వత భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి భారత్ కట్టుబడి ఉందని పునరుద్ఘాటించారు. ఈ మేరకు సీషెల్స్ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని మోదీ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు.

"నేను షీషెల్స్‌లో పర్యటిస్తున్నా. ఈ టూర్ నుంచి దేశానికి మంచి ఫలితాలను తీసుకువస్తున్నాను. యూపీఐ, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, షిప్పింగ్, అంతరిక్షం సహా పలు రంగాల్లోని 19 కీలక ఒప్పందాలపై ఇరుదేశాలు సంతకాలు చేశాయి. వీటిలో సీషెల్స్‌లో యూపీఐ అమలుకు సంబంధించిన ఒప్పందం, జన ఔషధిపై ఒప్పందం వంటివి ఉన్నాయి. వాతావరణ పరిరక్షణ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, ఇంధనం, బ్లూ ఎకానమీ వంటి వినూత్న రంగాలలో ఇరుదేశాలు కలిసి పనిచేస్తాయి" అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.

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