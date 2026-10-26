బ్రెజిల్లో 80 ఏళ్ల ట్రంప్ క్రిటిక్ విజయం- సెర్బియాలో విద్యార్థుల ప్రభంజనం!
బ్రెజిల్, సెర్బియా, బల్గేరియాల్లో ఎన్నికలు ఆసక్తికరమైన రాజకీయ పరిణామాలకు వేదికగా మారాయి. బ్రెజిల్లో అధ్యక్షుడు లూలా డ సిల్వా మరోసారి విజయం సాధించగా, సెర్బియాలో విద్యార్థుల మద్దతు ఉన్న ప్రతిపక్ష కూటమి ఆధిక్యంలో నిలిచింది.
Published : October 26, 2026 at 7:10 AM IST
Serbia Brazil Bulgaria Elections : ప్రపంచ రాజకీయాల్లో ఎన్నికలు ఎప్పుడూ ఆసక్తికరంగానే ఉంటాయి. ప్రభుత్వాలపై ప్రజల్లో ఉన్న అభిప్రాయం, దేశాలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, నాయకులపై నమ్మకం, ఇలా అనేక అంశాలు ఎన్నికల ఫలితాలపై ప్రభావం చూపుతాయి. తాజాగా బ్రెజిల్, సెర్బియా, బల్గేరియాలో జరిగిన ఎన్నికలు కూడా ఇలాంటి పరిణామాలకు వేదికయ్యాయి.
మరోసారి అధికారంలోకి లూలా
బ్రెజిల్లో అధ్యక్షుడు లూలా డ సిల్వా మరోసారి విజయం సాధించారు. 80 ఏళ్ల లూలా, ఫ్లావియో బొల్సోనారోతో జరిగిన హోరాహోరీ పోరులో గెలుపొందారు. ఓట్ల లెక్కింపు దాదాపు పూర్తయ్యే సమయానికి లూలాకు 51.76 శాతం ఓట్లు రాగా, ఫ్లావియోకు 48.24 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో లూలా మరోసారి అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు మార్గం సుగమమైంది. 2003 నుంచి 2010 వరకు రెండు పర్యాయాలు అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన ఆయన, 2023లో మరోసారి అధికారంలోకి వచ్చారు. తాజా విజయంతో తిరిగి అధ్యక్షుడిగా కొనసాగనున్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను గట్టిగా విమర్శిస్తుంటారు.
ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలను ప్రభావితం చేసిన అంశాల్లో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, నేరాలు, అవినీతి ఆరోపణలు ప్రధానంగా నిలిచాయి. జీవన వ్యయం తగ్గించడం, భద్రతను మెరుగుపరచడం వంటి అంశాలపై ఇద్దరు అభ్యర్థులు దృష్టి పెట్టారు. లూలా రాజకీయ ప్రయాణం కార్మిక సంఘాల నాయకుడిగా మొదలైంది. ఆ తర్వాత వర్కర్స్ పార్టీ ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర పోషించారు. తాజా విజయం ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానంలో మరో ముఖ్యమైన ఘట్టంగా నిలిచింది. అంతర్జాతీయంగా కూడా బ్రెజిల్ విదేశాంగ విధానం ఎలా కొనసాగుతుందన్న ఆసక్తి నెలకొంది. లూలా గతంలో బ్రెజిల్ స్వతంత్ర విదేశాంగ విధానానికి, చైనా సహా గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలతో సంబంధాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.
విద్యార్థులకే జై
ఇక సెర్బియాలో రాజకీయ పరిణామాలు మరో విధంగా ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా విద్యార్థుల నిరసనలు, ప్రభుత్వంపై అవినీతి ఆరోపణలు చర్చనీయాంశంగా ఉన్న నేపథ్యంలో జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో విద్యార్థుల మద్దతు ఉన్న 'స్టూడెంట్ లిస్ట్' ముందంజలో నిలిచింది. దేశ అధ్యక్షుడిగా, రాజకీయాల్లో కీలక నాయకుడిగా ఉన్న అలెగ్జాండర్ వూచిచ్ ఎన్నికల్లో తమ కూటమి ఓడిపోయినట్లు అంగీకరించారు. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం స్టూడెంట్ లిస్ట్కు 135 నుంచి 140 స్థానాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని, తమ కూటమికి సుమారు 105 స్థానాలు రావచ్చని తెలిపారు.
ప్రాథమిక లెక్కల ప్రకారం స్టూడెంట్ లిస్ట్కు దాదాపు 22 లక్షల ఓట్లు, 52 శాతం ఓట్ల వాటా లభించగా, అధికార పార్టీకి సుమారు 17.2 లక్షల ఓట్లు, 32.3 శాతం ఓట్ల వాటా వచ్చినట్లు వార్తా సంస్థలు వెల్లడించాయి. అయితే ఇవి ప్రాథమిక అంచనాలే. తుది ఫలితాలు అధికారికంగా ఖరారు కావాల్సి ఉంది. 2024లో నోవీ సాడ్ నగరంలో రైల్వే స్టేషన్ పైకప్పు కూలి 16 మంది మరణించిన ఘటన తర్వాత ప్రభుత్వ జవాబుదారీతనం కోరుతూ విద్యార్థుల నిరసనలు మొదలయ్యాయి. క్రమంగా అవి ప్రభుత్వంపై విస్తృత అసంతృప్తిని ప్రతిబింబించే ఉద్యమంగా మారాయి. తాజా ఎన్నికల ఫలితాలు ఆ ఉద్యమానికి రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం తెచ్చాయి.
తక్కువ పోలింగ్ నమోదవ్వడంతో!
బల్గేరియాలో మాత్రం అధ్యక్ష ఎన్నికల తొలి విడతలో స్పష్టమైన విజయం ఎవరికీ దక్కలేదు. రికార్డు స్థాయిలో తక్కువ పోలింగ్ నమోదవడం అక్కడి రాజకీయాలపై ప్రజల్లో ఉన్న అసంతృప్తిని సూచిస్తోందని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుత అధ్యక్షురాలు ఇలియానా యొటోవా, పాశ్చాత్య దేశాలతో సన్నిహిత సంబంధాలకు మద్దతు ఇచ్చే ఆండ్రే గ్యురోవ్ మధ్య నవంబర్ 1న రెండో విడత పోటీ జరగనుంది. తొలి విడతలో యొటోవాకు సుమారు 35 శాతం, గ్యురోవ్కు 32 శాతానికి పైగా ఓట్లు వచ్చినట్లు ప్రాథమిక అంచనాలు వెల్లడించాయి. బల్గేరియా ఎన్నికల్లో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, నల్ల సముద్రంలో భద్రతా సమస్యలు, పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు, ద్రవ్యోల్బణం కీలక అంశాలుగా నిలిచాయి. రష్యాతో సంబంధాలు, ఉక్రెయిన్కు మద్దతు, యూరోపియన్ యూనియన్తో భవిష్యత్తు సంబంధాలపై ఇద్దరు అభ్యర్థుల వైఖరుల్లో తేడాలున్నాయి. అందుకే రెండో విడత పోటీపై ఆసక్తి పెరిగింది.
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