'ట్రంప్ అవినీతిపరుడు- వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠకే ప్రాధాన్యమిస్తారు'- బైడెన్ ఘాటు విమర్శలు
ట్రంప్పై జో బైడెన్ తీవ్ర విమర్శలు- విదేశాంగ విధానాలతో అమెరికా అంతర్జాతీయ ప్రతిష్ఠ దెబ్బతిందని వ్యాఖ్య
US Former President Joe Biden (AP)
Published : June 29, 2026 at 10:47 AM IST
Joe Biden On Trump : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్పై మాజీ ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ట్రంప్ను పరాజితుడుగా అభివర్ణించిన బైడెన్, ఆయన ప్రభుత్వం బహిరంగ అవినీతికి పాల్పడుతోందని ఆరోపించారు. దేశ పరిపాలన కంటే వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠ, ఆర్భాటలకే ట్రంప్ ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని విమర్శించారు. మేరీల్యాండ్లో జరిగిన డెమొక్రాటిక్ పార్టీ నిధుల సేకరణ కార్యక్రమంలో ట్రంప్పై జో బైడెన్ విమర్శలు చేశారు.