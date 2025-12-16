ఆస్ట్రేలియా బీచ్లో కాల్పులు జరిపిన సాజిద్కు హైదరాబాద్తో లింకు- ఫిలిప్పీన్స్లో ఉగ్ర ట్రైనింగ్!
Published : December 16, 2025 at 4:43 PM IST
Bondi Terrorist Indian Passport : ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ బోండి బీచ్ వద్ద జరిగిన ఉగ్రవాద దాడిలో కీలక విషయాలు వెల్లడవుతున్నాయి. కాల్పులు జరిపిన సాజిద్ అక్రమ్ వద్ద భారత పాస్పోర్ట్ ఉన్నట్లు ఆస్ట్రేలియా అధికారులు వెల్లడించారు. సాజిద్ అక్రమ్ హైదరాబాద్ నుంచి పాస్పోర్ట్ పొందినట్లు గుర్తించారు. సాజిద్ మూలాలు హైదరాబాద్లోనే ఉన్నట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్లోని ఓ డిగ్రీ కాలేజీలో బీకామ్ చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. 1998లో ఉద్యోగ అన్వేషణలో భాగంగా ఆస్ట్రేలియా వలస వెళ్లినట్లు పేర్కొన్నారు. అక్కడ యూరప్ సంతితికి చెందిన వెనెరా గ్రోస్సోను వివాహం చేసుకుని స్థిరపడినట్లు వివరించారు. సాజిద్కు కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నట్లు తెలిపారు. కాల్పుల్లో మరో నిందితుడిగా ఉన్న కుమారుడు నవీద్తోపాటు కుమార్తె సైతం ఆస్ట్రేలియాలోనే జన్మించినట్లు వెల్లడించారు. వారిద్దరికి ఆస్ట్రేలియన్ పౌరసత్వం ఉన్నట్లు అధికారులు ధ్రువీకరించారు.
సాజిద్కు హైదరాబాద్లోని తన బంధువులతో అంతంత మాత్రమే సంబంధాలు కొనసాగించినట్లు ఆస్ట్రేలియన్ అధికారులు గుర్తించారు. గత 27 ఏళ్లలో సాజిద్ ఆరుసార్లు హైదరాబాద్కు వచ్చాడని, చివరిసారిగా 2022లో వచ్చినట్లు చెప్పారు. తొలుత కుటుంబం ఆస్తిపరమైన అంశాల వల్ల హైదరాబాద్లోని తన తల్లిదండ్రులను కలిసినట్లు పేర్కొన్నారు. తర్వాత భారత్కు వెళ్లకూడదని సాజిద్ నిర్ణయించికున్నట్లు తెలిపారు. తన తండ్రి మృతి చెందినా అతను హైదరాబాద్కు రాలేదని వివరించారు. సాజిద్కు ఉగ్రవాద భావజాలం ఉన్నట్లు తెలియదని అతని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపినట్లు చెప్పారు. సాజిద్, అతని కుమారుడు నవీద్కు హైదరాబాద్లోని కుటుంబీకులతో ఎలాంటి సంబంధాలు లేవని అధికారులు వెల్లడించారు. సాజిద్ నేరాలకు పాల్పడినట్లు ఎలాంటి రికార్డులు తెలంగాణ పోలీసుల వద్ద లేవని వివరించారు. నిందితుడు సాజిద్ వివరాలను భారత ప్రభుత్వం సహా తెలంగాణ పోలీసులతో ఆస్ట్రేలియన్ అధికారులు పంచుకున్నారు. సాజిత్ సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల కోసం కేంద్ర, తెలంగాణ నిఘా వర్గాలు ఆరా తీస్తున్నాయి.
ఫిలిప్పీన్స్లో ఉగ్ర శిక్షణ
ఈ ఏడాది నవంబరులో సాజిద్, అతడి కుమారుడు నవీద్ ఫిలిప్పీన్స్కు వెళ్లారు. అక్కడ తీవ్రవాద భావజాలం ఉన్న వ్యక్తులను కలిశారు. అక్కడే టెర్రరిస్టు తరహా శిక్షణ పొందారు. కాల్పుల జరపడం కోసం ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇరాక్ అండ్ సిరియాకు చెందిన టెర్రిస్టులతో సంబంధాలు అక్కడే ఏర్పడ్డాయి. కాగా సాజిద్, అతడి కుమారుడు నవీద్ వెళ్లిన దక్షిణ ఫిలిప్పీన్స్ ప్రాంతం తీవ్రవాద మనస్తత్వం ఉన్న మతాధిపతులు, ఇస్లామిక్ ఉగ్రవాద గ్రూపులకు కేంద్రంగా ఉంది. అక్కడి అనేక సాయుధ ఇస్లామిక్ సంస్థలు ఐసిస్కు విధేయతగా ఉంటాయి. అక్కడ వీరు ట్రైనింగ్ తీసుకుని బోండీ బీచ్లో కాల్పులు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది.
భారతీయ పాస్ పోర్టుతో ఫిలిప్పీన్స్కు సాజిద్
అయితే సాజిద్ ఫిలిప్పీన్స్కు ప్రయాణించడానికి భారతీయ పాస్పోర్ట్, అతడి కుమారుడు నవీద్ ఆస్ట్రేలియా పాస్పోర్ట్ను ఉపయోగించారు. ఈ క్రమంలో సాజిద్ పాస్పోర్టు గురించి దర్యాప్తులో భాగంగా ఆస్ట్రేలియా అధికారులు భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖను సంప్రదించారు. దీంతో సాజిద్కు హైదరాబాద్తో ఉన్న లింకులు బయటపడ్డాయి.
అసలేం జరిగిందంటే?
సిడ్నీలోని బోండీ బీచ్లో హనుక్కా వేడుకలు జరుపుకుంటున్నవారిపై ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఉగ్రదాడిలో 16 మంది ప్రాణాలు విడిచారు. కాల్పులు జరిపిన సాజిద్ అక్రమ్, నవీద్ అక్రమ్లు తండ్రీకొడుకులని పోలీసులు గుర్తించారు. సాజిద్ స్థానికంగా పండ్ల దుకాణం నడుపుతుండగా, నవీద్ రెండు నెలల కిందటే ఉద్యోగం కోల్పోయినట్లు వెల్లడించారు. చేపల వేటకు వెళ్తున్నామని వీరిద్దరూ కుటుంబసభ్యులకు చెప్పినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. పోలీసులు జరిపిన కాల్పుల్లో సాజిద్ చావగా, నవీద్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.