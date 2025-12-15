బోండీబీచ్ టెర్రర్ ఎటాక్- యూదులపై దాడి చేసింది పాకిస్థానీ ఉగ్రవాదులే!
బోండీబీచ్ మారణహోమం- ఉగ్రవాదులు ఇద్దరికీ ISISతో సంబంధాలు
Published : December 15, 2025 at 1:18 PM IST
Pak Terrorists Attacks Bondi Beach : ఆస్ట్రేలియాలోని బోండీ బీచ్లో యూదులపై దాడి చేసి మారణహోమానికి పాల్పడిన ఉగ్రవాదులు ఇద్దరూ పాకిస్థానీలే అని తెలుస్తోంది. దర్యాప్తులో దాడికి పాల్పడింది సాజిద్ అక్రమ్ (50), నవీద్ అక్రమ్ (24) ఇద్దరూ తండ్రీకొడుకులు అని తేలింది. వీరికి ఉగ్రవాద సంస్థ ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇరాక్ అండ్ సిరియా (ఐఎస్ఐఎస్)తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ ముష్కరులు ఉపయోగించిన కారులోని రెండు ఐసీస్ జెండాలను, ఘటనాస్థలంలో నుంచి 2 ఐఈడీలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలియజేశారు.
నిర్లక్ష్యంగా వదిలేయడం వల్లే!
గతంలో ఆస్ట్రేలియాలో టెర్రర్ ఎటాక్ చేయడానికి ఓ ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఉగ్రవాది ప్రణాళిక వేశాడు. ఇది గుర్తించిన పోలీసులు ఆ ఉగ్రవాదిని 2019లో అరెస్ట్ చేశారు. ఆ ఉగ్రవాదిలో పాకిస్థాన్కు చెందిన నవీద్ అక్రమ్కు అత్యంత సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నట్లు గతంలోనే అధికారులు గుర్తించారు. దీనితో కొంతకాలం పాటు ఆస్ట్రేలియా ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఏజెన్సీ అతనిపై నిఘా ఉంచింది. కానీ తర్వాత అతనిని సీరియస్గా తీసుకోవడం మానేసింది. అతని నుంచి తక్షణ ముప్పు ఏమీ లేదని భావించడమే ఇందుకు కారణమని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. ఈ చిన్న నిర్లక్ష్యమే ఈనాడు ఆస్ట్రేలియాలో యూదుల పర్వదినం నాడు మారణ హోమం సృష్టించడానికి ఉగ్రవాదులకు అవకాశం కల్పించింది.
ఆయుధ చట్టాలు కఠినతరం చేయాల్సిందే!
ఆస్ట్రేలియా ఆయువుపట్టు అయిన సిడ్నీలో ఇద్దరు ఉగ్రవాదుల చాలా సులువుగా ప్రవేశించి, విచక్షణా రహితంగా, పరమత ద్వేషంతో, విచ్చలవిడిగా కాల్పులకు తెగబడ్డారు. యూదులే లక్ష్యంగా జరిగిన ఈ ఉగ్రదాడిలో ఏకంగా 16 మంది అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. దేశంలో తుపాకీ చట్టాలను కఠినతరం చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్ ప్రతిపాదన చేశారు. ప్రజలకు రక్షణ కల్పించేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడానికైనా తమ గవర్నర్మెంట్ వెనుకాడదని అల్బనీస్ పేర్కొన్నారు. ఆయన చేసిన ప్రతిపాదన ప్రకారం, లైసెన్స్ ఉన్న వారి వద్ద ఉండే తుపాకుల సంఖ్యలను పరిమితం చేయడం సహా పలు ఆంక్షలు విధించే అవకాశం ఉంది.