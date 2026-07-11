నన్ను హతమారిస్తే ఇరాన్ను బూడిద చేయండి: అమెరికా సైన్యానికి ట్రంప్ ఆదేశాలు
ట్రంప్ను హత్యచేసేందుకు ఇరాన్ కుట్ర చేసినట్లు ఇజ్రాయెల్ ఆరోపణ- ఘాటుగా స్పందించిన ట్రంప్- ఒకవేళ అదే జరిగితే ఇరాన్పై భీకర దాడులు చేయమంటూ అమెరికా యంత్రాంగానికి కీలక ఆదేశాలు జారీ
Published : July 11, 2026 at 7:06 AM IST
Donald Trump Warns Iran : తనను హత్య చేసేందుకు ఇరాన్ మాస్టర్ ప్లాన్ వేసిందన్న ఇజ్రాయెల్ నిఘా వర్గాల హెచ్చరికపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా ఇరాన్కు హెచ్చరించారు. అలాగే, అమెరికా యంత్రాంగానికి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ ఒకవేళ తనను హతమార్చే వ్యూహంలో విజయం సాధిస్తే ఆ దేశంపై ఊహించని స్థాయిలో భీకరమైన సైనిక చర్యను ప్రారంభించాలని అమెరికా సైన్యానికి, శ్వేతసౌధానికి స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ విషయాన్ని ట్రంప్ స్వయంగా వెల్లడించారు. ఒకవేళ తనకు ఏదైనా జరిగితే, ఇరాన్ దేశం తన చరిత్రలో ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడని రీతిలో, ఊహించని అత్యున్నత స్థాయిల్లో బాంబుల వర్షం కురిపించి ఆ దేశాన్ని నాశనం చేయాలని ఆదేశించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ ఈ కామెంట్స్ చేశారు.
టెహ్రాన్ అధికారికంగా రూపొందించుకున్న 'కిల్ లిస్ట్'లో తాను చాలా కాలంగా మొదటి స్థానంలో ఉన్నానని ట్రంప్ ఈ సందర్భంగా చెప్పారు. అయితే, ట్రంప్ను హత్య చేయడానికి ఇరాన్ రహస్య కుట్ర పన్నుతోందని ఇజ్రాయెల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థలు అమెరికా అధ్యక్షుడిని అధికారికంగా హెచ్చరించినట్లు వస్తున్న నివేదికలను ఆయన తోసిపుచ్చారు. తన ప్రాణాలకు ముప్పు ఉన్నప్పటికీ తాను ఏమాత్రం భయపడటం లేదని ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
"నేను ఇరాన్ హిట్ లిస్ట్లో చాలా కాలంగా ఉన్నాను. ఇక్కడ నేను ఒక్కటే స్పష్టం చేయదలచుకున్నాను. ఒకవేళ నాకు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే, అస్సలు ఆలస్యం చేయకుండా ఇరాన్ దేశంపై మానవ చరిత్రలోనే ఎన్నడూ చూడని రీతిలో బాంబుల వర్షం కురిపించాల్సిందిగా నా సైన్యానికి స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చి ఉంచాను. నా హత్య కుట్రకు సంబంధించి ఇజ్రాయెల్ మాకు అలాంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు. ఇరాన్ కిల్ లిస్ట్లో నేను నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్నాననేది ఈనాటి మాట కాదు, చాలా కాలంగా జరుగుతున్నదే.
"-డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ అయతోల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు ముగిసిన కొద్ది గంటల వ్యవధిలోనే డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇలాంటి కామెంట్స్ చేయడం అంతర్జాతీయంగా ఉద్రికత్తలకు దారితీసింది. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ ఉమ్మడి వైమానిక దాడుల్లో ఖమేనీ మరణించారు. అయితే, ఆయన మరణించిన దాదాపు 131 రోజుల తర్వాత, శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఇరాన్లోని పవిత్ర నగరం మషద్లోని ఇమామ్ రెజా మందిరంలో ఖమేనీ భౌతికకాయాన్ని అధికారికంగా ఖననం చేశారు. తమ అత్యున్నత ఆథ్యాత్మిక నాయకుడి మరణానికి ప్రతీకారంగా, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులకు ప్రణాళికలు రచిస్తోందనే ఇజ్రాయెల్ నిఘా వర్గాలు నివేదించాయి. ఈ క్రమంలో ట్రంప్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఉద్రిక్తతలకు మరింత ఆజ్యం పోశాయి.
చర్చలు కొనసాగుతాయి!
ఇరాన్తో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల వేళ ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలపై ట్రంప్ ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇరాన్ చేసిన అధికారిక అభ్యర్థన మేరకు, ఆ దేశంతో దౌత్యపరమైన చర్చలను కొనసాగించడానికి వాషింగ్టన్ అంగీకరించిందని ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు. అయితే, చర్చలకు తలుపులు తెరిచినా, ఇరు పక్షాల మధ్య గతంలో కుదిరిన తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ గడువు మాత్రం పూర్తిగా ముగిసిపోయినట్లు ట్రంపు పునరుద్ఘాటించారు. ఈ విషయమై ట్రంప్ తన సొషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ ట్రూత్ సోషల్ ఒక పోస్ట్ చేశారు.
ఇరాన్లో ఖతార్ నేతల పర్యటన
అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య నేరుగా ఉద్రికత్తలను తగ్గించేందుకు మధ్యవర్తిగా వ్యవహరిస్తున్న కతార్ దేశానికి చెందిన దౌత్యవేత్తలు, చర్చల ప్రతినిధులు ప్రస్తుతం ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఉమ్మడి చర్చలను పునఃప్రారంభించి, శాంతియుత వాతావరణాన్ని తీసుకురావడానికి ఖతార్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే, ఇదే సమయంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు కలకలం రేపుతున్నాయి. ఒకవైపు చర్చలకు ఒప్పుకుంటూనే, మరోవైపు కాల్పుల విరమణ ముగిసిందని ప్రకటించడం, తన హత్యకు ప్రయత్నిస్తే ఇరాన్ను సర్వనాశనం చేస్తామని ట్రంప్ హెచ్చరించడంతో పరిస్థితులు ఆందోళనకరంగా మారాయి.
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