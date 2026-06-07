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'ఆయనో నిజాయితీ లేని వ్యక్తి- ఇప్పుడు మూల్యం చెల్లిస్తున్నారు'- జాన్ బోల్టన్​పై ట్రంప్ ఫైర్

మాజీ ఎన్‌ఎస్‌ఏ జాన్ బోల్టన్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విమర్శలు- ఎవరైనా మాట్లాడినా యుద్ధానికి వెళ్లాలని కోరుకునే వ్యక్తి అంటూ ఆరోపణ

Trump On John Bolton
former National Security Advisor John Bolton, US President Donald Trump (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 7, 2026 at 7:59 AM IST

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Trump On John Bolton : తన మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు (ఎన్‌ఎస్‌ఏ) జాన్​ బోల్టన్​పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. బోల్టన్ చెడ్డ వ్యక్తి అని, నిజాయితీ లేని ప్రవర్తన కారణంగా ఇప్పుడు దాని ఫలితాలను అనుభవిస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా కాలమానం ప్రకారం శనివారం ఎయిర్​ఫోర్స్​ వన్​ విమానంలో మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడిన ట్రంప్, బోల్టన్ వ్యవహారశైలిపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

'జాన్ బోల్టన్ ఒక చెడ్డవారు. ఆయన ఒక నీచమైన వ్యక్తి. మీరు తెలుసుగా మేం ఆయనను పట్టుకున్నాం. అంతేకాదు, తనకు కావాల్సిన సమాచారాన్నంతా తీసుకుని ఒక పుస్తకం రాశారు. అంటే, మీరు ఆ కేసును చూస్తే, ప్రోత్సాహకరమైన రీతిలో సహాయం చేయడం గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నా. బోల్టన్ ఎవరైనా మాట్లాడినా వారితో యుద్ధానికి వెళ్లాలని భావించేవారు. నేను ఎప్పుడూ ఆయనను తెలివైన వ్యక్తిగా భావించలేదు. విదేశాంగ వ్యవహారాల్లో అతని వైఖరి అత్యంత దూకుడుగా ఉండేవారు. ఇప్పుడు అందుకు మూల్యం చెల్లిస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నా. గతంలో అమెరికా ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో పనిచేసిన సమయంలో ఆయన అనేక సమస్యలకు కారణమయ్యారు. అయితే నేను ఆయన సలహాలను ఎక్కువగా అనుసరించలేదు. అందువల్ల పెద్ద సమస్యలు తలెత్తలేదు' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

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TRUMP ON JOHN BOLTON
TRUMP ON JOHN BOLTON

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