బోటు బోల్తా- 109 మంది మృతి- మరో 116 మంది గల్లంతు
Djibouti Boat Accident : ఆఫ్రికా దేశం జిబౌటీలో బోటు బోల్తా పడి 109 మంది మృతి చెందారు. అందులో 15 మంది చిన్నారులు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (AFP)
Published : October 11, 2026 at 4:51 PM IST
Djibouti Boat Accident : ఆఫ్రికా దేశం జిబౌటీ సముద్ర తీరంలో ఆదివారం ఓ బోటు బోల్తా పడి 109 మంది మృతి చెందారు. అందులో 15 మంది చిన్నారులు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మరో 116 మంది గల్లంతు అయ్యారని, వారి ఆచూకీ కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు చెప్పారు. 350 మంది వలసదారులతో జిబౌటీ నుంచి యెమన్కు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని, ఇందులోని 80 మంది ఇథియోపియా పౌరులు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారని పేర్కొన్నారు.