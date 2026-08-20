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బంగ్లాదేశ్‌ అధ్యక్షుడిగా మీర్జా ఫఖ్రూల్‌- 35ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారిగా ఎన్నికలు

బంగ్లాదేశ్‌ నూతన అధ్యక్షుడిగా మీర్జా ఫఖ్రూల్‌ ఎన్నికలు- బంగ్లాదేశ్‌ నేషనలిస్ట్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నేత ఫఖ్రూల్‌కు మెజార్టీ ఓట్లు

Bangladesh President Mirza Fakhrul
బంగ్లాదేశ్‌ నూతన అధ్యక్షుడు మీర్జా ఫఖ్రూల్‌ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 6:57 PM IST

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Bangladesh President Mirza Fakhrul : బంగ్లాదేశ్ నూతన అధ్యక్షుడిగా అధికార పార్టీ బీఎన్​పీ అభ్యర్థి, సీనియర్ నేత మిర్జా ఫఖ్రుల్ ఇస్లాం ఆలమ్‌గిర్ ఎన్నికయ్యారు. బంగ్లాదేశ్‌ జాతీయ పార్లమెంట్‌లో జరిగిన ఎన్నికల్లో 78 ఏళ్ల ఆలమ్‌గిర్, 11-పార్టీల విపక్ష కూటమి అభ్యర్థి అయిన లిబరల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ చైర్మన్ ఓలీ అహ్మద్ పై విజయం సాధించారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ AMM నసీర్ ఉద్దీన్ ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. ఆలమ్‌గిర్‌కు 255 ఓట్లు రాగా, ఓలీ అహ్మద్‌కు 88 ఓట్లు వచ్చాయి. మొత్తం 349 మంది ఓటర్లు ఉండగా, వారిలో 343 మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఆరుగురు చట్టసభ సభ్యులు ఓటింగ్‌కు దూరంగా ఉన్నట్లు కమిషనర్ తెలిపారు. నవంబర్‌లో అనారోగ్య కారణాలతో మాజీ అధ్యక్షుడు మొహమ్మద్ షహబుద్దీన్ రాజీనామా చేయడంతో ఈ ఎన్నికలు అనివార్యమయ్యాయి. నూతన అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన ఆలమ్‌గిర్, రేపు సాయంత్రం బంగాభవన్‌లోని దర్బార్ హాల్ లో ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్నారు. 1991 నుంచి బంగ్లాదేశ్ అధ్యక్షుడి ఎంపిక ఏకగ్రీవంగా జరుగుతూ వస్తోంది. చాలా దశాబ్దాల తర్వాత ఒకటి కంటే ఎక్కువ అభ్యర్థులు బరిలో నిలవడంతో ఈసారి ఎన్నిక అనివార్యమైంది.

TAGGED:

BANGLADESH PRESIDENT ELECTION
BANGLADESH PRESIDENT MIRZA FAKHRUL

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