'భారత్​, బంగ్లా మధ్య సంబంధాలు బలోపేతం'- ప్రధాని మోదీకి థ్యాంక్స్ చెప్పిన రెహ్మాన్ పార్టీ

బంగ్లాదేశ్‌ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన బీఎన్‌పీకి ప్రధాని అభినందనలు- ఈ గెలుపు బంగ్లాదేశ్‌ ప్రజల విశ్వాసాన్ని నిరూపించిందన్న మోదీ- స్పందించిన బీఎన్​పీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 13, 2026 at 1:08 PM IST

BNP Thanks India : బంగ్లాదేశ్ సార్వత్రిక ఎన్నికల తీర్పును గుర్తించినందుకు భారత ప్రధాని మోదీకి BNP శుక్రవారం కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ఈ విజయంతో ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు బలోపేతం కానున్నాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. ఈ సందర్భంగా బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (BNP) స్టాండింగ్ కమిటీ సభ్యుడు, 2026 ఎన్నికలకు చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ నజ్రుల్ ఇస్లాం ఖాన్ మీడియాతో మాట్లాడారు.

"మా నాయకుడు తారిక్ రెహ్మాన్​ను అభినందించినందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మా పార్టీ తరపున కూడా ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం. మా నాయకుడు తారిక్ నాయకత్వంలో, బంగ్లా- భారత్​ దేశ ప్రజల మధ్య సంబంధాలు బలోపేతం అవుతాయని మేం విశ్వసిస్తున్నాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, బంగ్లాదేశ్‌లో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన బంగ్లా నేషనలిస్టు పార్టీ-(BNP)కి భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అభినందనలు తెలిపారు. నిర్ణయాత్మక విజయం సాధించిన బీఎన్​పీ నేత తారిఖ్‌ రహ్మాన్‌కు ఆయన అభినందనలు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో ఆయన పోస్ట్​ చేశారు. బంగ్లాదేశ్‌ ప్రజల విశ్వాసాన్ని ఈ విజయం నిరూపించిందన్నారు. ఇరుదేశాల ఉమ్మడి అభివృద్ధి లక్ష్యాలను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు రహ్మాన్‌తో కలిసి పనిచేయడానికి ఎదురుచూస్తున్నట్లు మోదీ పేర్కొన్నారు. ప్రజాస్వామ్య, ప్రగతిశీల, సమ్మిళిత బంగ్లాదేశ్‌కు భారత్‌ మద్దతుగా ఉంటుందని ఆయన వెల్లడించారు. బహుముఖ సంబంధాల బలోపేతం కోసం ఇరుదేశాలు కృషి చేయాలని ప్రధాని పిలుపునిచ్చారు.

బంగ్లాదేశ్​లో ఫిబ్రవరి 12న జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో 300 మంది సభ్యులున్న జాతీయ సంసద్‌లో బీఎన్‌పీ మూడింట రెండో వంతు మెజారిటీని సాధించింది. మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాను పదవీచ్యుతురాలైన తర్వాత జరిగిన మొదటి పార్లమెంటరీ ఎన్నికలు కావడం విశేషం.

