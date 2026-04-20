రెండో విడత చర్చలకు 'ముట్టడే' పెద్ద ఆటంకం- ట్రంప్నకు మునీర్ సలహా- ఇదీ రియాక్షన్!
ఇరాన్ ఓడరేవుల ముట్టడే చర్చలకు పెద్ద ఆటంకం- ఫోన్ చేసి ట్రంప్కు చెప్పిన పాక్ ఆర్మీ చీఫ్- ట్రంప్నకు మునీర్ సలహానే ఇవ్వలేదన్న అమెరికా జర్నలిస్ట్
Published : April 20, 2026 at 8:22 PM IST
Asim Munir Advice To Trump : ఇస్లామాబాద్ వేదికగా జరగాల్సిన అమెరికా - ఇరాన్ చర్చలకు బ్రేక్ పడిన వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ సోమవారం ఫోన్ కాల్ చేశారు. ఇరాన్ ఓడరేవుల ముట్టడిని అమెరికా కొనసాగిస్తుండటం అనేదే రెండో విడత చర్చలకు పెద్ద ఆటంకంగా మారిందని ట్రంప్కు ఆయన చెప్పారు. అయితే ఈ సలహాను పరిశీలిస్తానని మునీర్కు ట్రంప్ బదులిచ్చారు. పాకిస్థాన్ సైనిక వర్గాల నుంచి ఈ సమాచారం అందిందంటూ ప్రముఖ అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ కథనాన్ని ప్రచురించింది. సోమవారం రోజు ఈ పరిణామం జరిగిన కొన్ని గంటల తర్వాత అమెరికా వైట్ హౌస్ వార్తలను కవర్ చేసే మహిళా జర్నలిస్టు ఒకరు కీలక ప్రకటన చేశారు. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్తో తాను నేరుగా మాట్లాడానని, ఇరాన్ ఓడరేవుల ముట్టడి గురించి పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ ఎలాంటి సిఫారసూ చేయలేదని ట్రంప్ చెప్పారని ఆమె వెల్లడించారు. దీంతో ట్రంప్నకు ఆసిమ్ మునీర్ నిజంగానే ఫోన్ చేశారా? లేదా? అనే ప్రశ్న ఉదయించింది.
ట్రంప్నకు ప్రియమైన మునీర్ - చర్చలకు వేదికగా పాక్
పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ తనకెంతో ఇష్టమైన, ప్రియమైన వ్యక్తి అని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ గతంలో చాలాసార్లు ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు. మునీర్ను అమాంతం ఆకాశానికెత్తారు. పాకిస్థాన్ అనేది ఇరాన్కు పొరుగుదేశం. ఇరాన్ అత్యంత సన్నిహిత దేశం చైనాతోనూ పాక్కు బలమైన సంబంధాలు ఉన్నాయి. అందుకే ఇరాన్తో శాంతి చర్చలకు వేదికగా పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ను అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఎంచుకున్నారు. అమెరికా - ఇరాన్ తొలి విడత శాంతి చర్చలు ఏప్రిల్ 11, 12 తేదీలలో దాదాపు 21 గంటల పాటు నిర్విరామంగా కొనసాగాయి. కానీ వాటిలో ఎలాంటి ఫలితాన్నీ సాధించలేకపోయారు.
ఇరాన్లో పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ పర్యటన
ఈ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ 15 నుంచి 17 వరకు మూడు రోజుల పాటు ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్లో పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ పర్యటించారు. ఈనేపథ్యంలో ఇరాన్తో రెండో విడత చర్చల కోసం సోమవారమే (ఏప్రిల్ 20) అమెరికా ప్రతినిధులు ఇస్లామాబాద్కు చేరుకున్నారు. ఏప్రిల్ 21 నుంచి చర్చలు మొదలవుతాయని అందరూ భావించారు. కానీ తాము చర్చలకు రావట్లేదని ఇరాన్ ప్రకటించింది. తమ దేశ ఓడరేవుల ముట్టడిని కొనసాగిస్తున్న అమెరికాతో చర్చలు జరపడంలో అర్థమే లేదని తేల్చి చెప్పింది. అందుకే సోమవారం ఉదయం ట్రంప్కు ఫోన్ కాల్ చేసి, ఇరాన్ ఓడరేవుల ముట్టడి అంశమే చర్చలకు ఆటంకంగా మారిందని పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇరాన్ విద్యుత్ ప్లాంట్లు, వంతెనలను నేలమట్టం చేస్తాం : ట్రంప్
ఆదివారం రోజు (ఏప్రిల్ 19న) తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఇరాన్కు బలమైన వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అమెరికా ఆఫర్కు నో చెబితే, ఇరాన్లోని అన్ని విద్యుత్ ప్లాంట్లు, వంతెనలను నేలమట్టం చేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. ఇప్పుడు హర్మూజ్ జలసంధిని ముట్టడించింది తామేనని, కానీ హర్మూజ్ను మూసివేశామని ఇరాన్ ప్రకటించుకోవడం విచిత్రంగా ఉందని ట్రంప్ ఎద్దేవా చేశారు. హర్మూజ్ మూతపడితే ఇరాన్కే రోజూ భారీ ఆర్థిక నష్టం జరుగుతుందని, దానివల్ల అమెరికాకు ఎలాంటి నష్టం లేదని తేల్చి చెప్పారు.
ఇరాన్ నౌకను సీజ్ చేసిన అమెరికా - వాట్స్ నెక్ట్స్?
తాజాగా సోమవారం ఉదయం ఇరాన్కు చెందిన తౌస్కా అనే కార్గో నౌకను అమెరికా నౌకాదళం సీజ్ చేసింది. గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్లో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ఇరాన్ కార్గో నౌకను అడ్డుకునేందుకు, దాని ఇంజిన్ను అమెరికా డెస్ట్రాయర్ నిర్వీర్యం చేసింది. అమెరికా నౌకాదళం చేసిన ఈ చర్యను సాయుధ పైరసీగా ఇరాన్ అభివర్ణించింది. తద్వారా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని అమెరికా ఉల్లంఘించిందని ఆరోపించింది. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన 14 రోజుల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఏప్రిల్ 21న(మంగళవారం) రాత్రి 8 గంటలకు ముగియనుంది. ప్రస్తుతానికి ఇరుదేశాలు ఎడమొహం పెడమొహంగా ఉన్నందున, మళ్లీ సైనిక ఘర్షణ మొదలవుతుందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
హర్మూజ్ జలసంధిని వెంటనే తెరవాలి : చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్
ఇరాన్ సైన్యం, దౌత్యంపై అతివాద ఐఆర్జీసీకి పట్టు- అరాగ్చీ లాంటి మితవాదులకు చెక్