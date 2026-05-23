చైనాలోని బొగ్గు గనిలో భారీ పేలుడు- 82 మంది మృతి
Published : May 23, 2026 at 11:52 AM IST
Accident In China Coal Mine : చైనాలోని ఒక బొగ్గు గనిలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. గనిలో సంభవించిన గ్యాస్ పేలుడుతో 82 మరణించారు. అలాగే, డజన్ల కొద్దీ మంది భూగర్భంలో చిక్కుకుపోయారని స్థానిక మీడియా శనివారం పేర్కొంది. చైనాలో బొగ్గు ఉత్పత్తికి కేంద్రమైన షాంగ్సీ ప్రావిన్స్, చిన్యువాన్ కౌంటీలోని బొగ్గు గనిలో శుక్రవారం రాత్రి ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
ఘటన జరిగిన సమయంలో గని లోపల మొత్తం 247 మంది కార్మికులు ఉన్నారు. గనిలో ఒక్కసారిగా ప్రమాదకరమైన 'కార్బన్ మోనాక్సైడ్' స్థాయిలు పరిమితికి మించి పెరిగిపోవడంతో పేలుడు సంభవించింది. రంగంలోకి దిగిన సహాయక బృందాలు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. ఇప్పటికే పలువురిని బయటకు వెలికితీసి ఆస్పత్రికి తరలించాయి. శిథిలాల్లో చిక్కుకున్న వారిని వెలికితీసేందుకు సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదంపై చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందిచాలని ఆదేశించారు. ఈ దారుణ ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.