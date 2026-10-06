నల్ల సముద్రంలో వాణిజ్య నౌకపై దాడి- ముగ్గురు భారతీయులు సేఫ్- ఇద్దరు విదేశీయులు మృతి
పశ్చిమాసియాలో ఆగని ఉద్రిక్తతలు- నల్ల సముద్రంలో వాణిజ్య నౌకపై దాడి- ఆ నౌకలో భారత నావికులు ఉన్నట్లు ప్రకటించిన రొమేనియాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం
Published : October 6, 2026 at 6:45 AM IST
Black Sea Vessel Attack : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు అంతకంతకూ పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సముద్రాల్లో ప్రయాణిస్తున్న వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు పెరగడం, అమాయక నావికులు చనిపోవడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తాజాగా నల్ల సముద్రంలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక వాణిజ్య నౌకపై జరిగిన దాడిలో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరికొంత మంది సిబ్బంది గాయపడ్డారు. ఈ గాయపడ్డ వారిలో ముగ్గురు భారతీయులు ఉన్నట్లు రొమేనియాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం ప్రకటించింది. 'ఎంవీ రోయాద్ మమ్మాడోవ్' అనే వాణిజ్య నౌక నల్ల సముద్రం గుండా ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఈ దాడి జరిగింది. ఈ దాడిలో నౌక తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నది. నౌకలో ఉన్న సిబ్బందిలో కొందరు తీవ్రంగా గాయపడగా, ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే అప్రమత్తమైన రెస్క్యూ బృందాలు గాయపడిన క్షతగాత్రులను మెరుగైన వైద్య చికిత్స నిమిత్తం రొమేనియాలోని ఆసుపత్రులకు తరలించినట్లు రొమేనియాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం తెలిపింది.
నౌకపై దాడి జరిగిన వెంటనే భారత రాయబార కార్యాలయం అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఆ నౌకలోని భారతీయ సిబ్బంది పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. స్థానిక అధికారులు, నౌక యాజమాన్యంతో మాట్లాడారు. ఈ నౌకలో ఉన్న ముగ్గురు భారతీయులు సురక్షితంగా ఉన్నట్లు తెలియడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. 'అధికారులు స్వయంగా నౌకలోని భారత సిబ్బందితో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఈ ముగ్గురిలో ఒకరికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఆయనకు రొమేనియాలోని ప్రముఖ ఆసుపత్రిలో అత్యవసర వైద్య చికిత్స అందిస్తున్నారు. భారతీయ సిబ్బంది భద్రత కోసం రాయబార కార్యాలయం అన్ని విధాలా సహాయ సహకారాలు అందిస్తోంది' అని స్పష్టం రొమేనియాలోని భారత ఎంబసీ పేర్కొంది.
రాయబారి పరామర్శ
కన్స్టాంటా కౌంటీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ముగ్గురు భారత సిబ్బందిని రొమేనియాలో భారత రాయబారి మనోజ్ మహాపాత్ర ఫోన్ ద్వారా పరామర్శించారు. వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆసుపత్రి అధికారులతో మాట్లాడారు. ముగ్గురు భారతీయులు ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డారని, ప్రస్తుతం వారి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. వారికి ఉత్తమ వైద్యం అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో ప్రభుత్వం మీకు అండగా ఉంటుందని సిబ్బందికి మనోజ్ మహాపాత్ర భరోసా ఇచ్చారు.
సముద్ర మార్గాల్లో పెరుగుతున్న ముప్పు
కొంతకాలంగా ప్రపంచంలోని పలు కీలక సముద్ర జల మార్గాలు ఉద్రిక్తతలకు కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి. పెర్షియన్ గల్ఫ్, ఎర్ర సముద్రం, తాజాగా నల్ల సముద్రంలో ప్రయాణిస్తున్న వాణిజ్య నౌకలు, సరుకు రవాణా నౌకలపై దాడులు పెరిగిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వాణిజ్యం కోసం తిరుగుతున్న ఇటువంటి నౌకలపై దాడుల వల్ల అమాయక నావికులు బలవుతున్నారు. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి ఇది పెను ముప్పుగా మారే అవకాశం ఉంది.
గత వారం న్యూయార్క్లో జరిగిన 81వ ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశంలో కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. సముద్ర వాణిజ్యంలో కొత్తగా తలెత్తుతున్న సవాళ్లు ప్రపంచ శాంతికి విఘాతం కలిగిస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. గల్ఫ్ ప్రాంతం నుంచి ఎర్ర సముద్రం, నల్ల సముద్రం వరకు వాణిజ్య నౌకలు, సిబ్బందిని లక్ష్యంగా చేసుకుని జరుగుతున్న దాడులు అత్యంత హేయమని ఆయన మండిపడ్డారు. ఈ దాడుల్లో భారతీయ నావికులతో పాటు వివిధ దేశాలకు చెందిన సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధాకరమన్నారు. నౌకలు, నావికుల రక్షణ కోసం భారత్, లైబీరియాతో పాటు మరో 23 దేశాలతో కలిసి అంతర్జాతీయ కూటమిలో భాగస్వామి అయిందని ఆయన గుర్తుచేశారు. గ్లోబల్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ను సమీకరించి, వాణిజ్య సముద్ర మార్గాలను రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. సముద్ర భద్రత విషయంలో అంతర్జాతీయ చట్టాలను ప్రతి ఒక్కరూ కచ్చితంగా పాటించాలని జైశంకర్ డిమాండ్ చేశారు. ప్రపంచ దేశాలు తక్షణమే సంయమనం పాటించాలని, ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలని ఆయన కోరారు.
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