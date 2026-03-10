ETV Bharat / international

ఇరాన్‌లో 'బ్లాక్ యాసిడ్' వర్షం - ఏమిటిది? ఎందుకు కురిసింది? ఆరోగ్యానికి అంత డేంజరా?

ఇరాన్‌లో రెండు రోజులు బ్లాక్ యాసిడ్ వర్షం- డేంజరస్ వర్షపు జల్లుల్లో ఎన్నో రసాయనాలు, యాసిడ్‌లు- ఇవి భవనాలు, రోడ్లపై పేరుకుపోయినా ప్రమాదమే- శ్వాస తీసుకోవడానికీ ఇబ్బందిపడిన జనం

Black Acid Rain Explainer
Black Acid Rain Explainer (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 10, 2026 at 5:05 PM IST

Black Acid Rain Explainer : ఇరాన్‌‌లో రెండు రోజుల పాటు (మార్చి 8,9) కురిసిన బ్లాక్ యాసిడ్ వర్షం గురించే ఇప్పుడు అంతటా చర్చ జరుగుతోంది. మార్చి 7న రాత్రి ఇరాన్‌ రాజధాని టెహ్రాన్ పరిసరాల్లోని 30కిపైగా చమురు కర్మాగారాలు, ఇంధన డిపోలపై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు చేశాయి. ఆ తర్వాతే అత్యంత ప్రమాదకర బ్లాక్ యాసిడ్ వర్షం కురిసింది. ఈ నలుపు వర్షం వల్ల టెహ్రాన్ నగరం, శివారు ప్రాంతాలతో పాటు అల్‌బోర్జ్ ప్రావిన్స్‌లోని ఏరియాలు ప్రభావితమయ్యాయి. దాదాపు 48 గంటల పాటు ఆయా చోట్ల ఆకాశంలో నల్లటి పొగలు మాత్రమే కనిపించాయి. చివరకు ఊపిరి పీల్చుకునేందుకూ జనం అవస్థలు పడ్డారు. ఇళ్ల నుంచి బయటికి రావొద్దంటూ ప్రజలకు ప్రభుత్వం సూచించింది. ఇంతకీ ఏమిటీ బ్లాక్ యాసిడ్ వర్షం ? దీనివల్ల తలెత్తే ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమిటి ? ఈ ముప్పు నుంచి బయటపడే మార్గాలు ఉన్నాయా ? నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శ్వాస తీసుకోవడానికీ ఇబ్బంది
ఇరాన్‌లో బ్లాక్ యాసిడ్ వర్షం కురవడం అనేది ఆందోళనకర అంశమని మెల్‌బోర్న్ యూనివర్సిటీ వాతావరణ పరిశోధకుడు గ్యాబ్రియెల్ డా సిల్వా అన్నారు. ఇది సాధారణ ఆమ్ల వర్షం కంటే ప్రమాదకరమైందని ఆయన తెలిపారు. నల్లటి బ్లాక్ యాసిడ్ వర్షంలో యాసిడ్లతో పాటు స్వల్ప, దీర్ఘకాలాల్లో మనుషులు, పర్యావరణానికి హాని కలిగించే కాలుష్య కారకాలు కూడా ఉంటాయన్నారు. ఈ వర్షం కారణంగా ఇరాన్ ప్రజలు తలనొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొన్న విషయాన్ని గ్యాబ్రియెల్ డా సిల్వా గుర్తుచేశారు. ఈ వర్షం అత్యంత ప్రమాదకరమైనది, యాసిడ్లతో కూడినది అని ఇరాన్ రెడ్ క్రిసెంట్ సొసైటీ కూడా ప్రకటించింది.

బ్లాక్ యాసిడ్ రెయిన్ - ఏమిటిది ?
వర్షం కురిస్తే వాతావరణంలో, గాలిలో పేరుకుపోయిన కాలుష్య కారకాలన్నీ తొలగిపోతాయి. అంటే వాతావరణాన్ని క్లీన్ చేసే పనిని వర్షం చేస్తుంది. మార్చి 8, 9 తేదీల్లో ఇరాన్‌లోని టెహ్రాన్, అల్‌బోర్జ్ ప్రావిన్స్‌ పరిధిలోని పలు చోట్ల కొన్ని గంటల పాటు నల్లటి వర్షం కురిసింది. ఇంతకీ నలుపు రంగు వర్షమే ఎందుకు కురిసింది ? అంటే, 30కిపైగా చమురు కర్మాగారాలు, ఇంధన డిపోలపై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దళాలు బాంబులను జారవిడిచాయి. దీంతో ఆయాచోట్ల ఉన్న ఇంధన వనరులన్నీ అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. ఇవి కాలిపోయే క్రమంలో వాతావరణంలోకి దట్టమైన నల్లటి పొగలు వ్యాపించాయి. వీటిలో హైడ్రో కార్బన్లు, పీఎం 2.5 వంటి విషపూరిత కాలుష్య కారకాలతో పాటు పాలీ సైక్లిక్ అరోమాటిక్ హైడ్రో కార్బన్స్ అనే కార్సినోజెనిక్ సమ్మేళనాలు ఉంటాయి.

వర్షపు జల్లుల్లో రసాయనాలు, ఆమ్లాలు
ఇతరత్రా ప్రమాదకర రసాయనాలు, సీసం, మెర్క్యూరీ లాంటి భార లోహాలు, బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్‌లోని అసేంద్రియ సమ్మేళనాలు కూడా చమురు పొగల్లో ఉంటాయని వాతావరణ పరిశోధకుడు గ్యాబ్రియెల్ డా సిల్వా తెలిపారు. చమురు పొగల్లోని సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్‌ల వల్ల వాతావరణంలో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, నైట్రిక్ యాసిడ్ ఏర్పడుతాయన్నారు. ఈ ప్రమాదకర రసాయనాలు, ఆమ్లాలతో కూడిన నీటి బిందువులే బ్లాక్ యాసిడ్ రెయిన్‌లో కురుస్తాయని చెప్పారు. చమురు, వంటచెరుకు, బొగ్గు, సహజ వాయువు లాంటి శిలాజ ఇంధనాలను వినియోగించినప్పుడు వాతావరణంలోకి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ విడుదలవుతుంది. దీనివల్ల సాధారణ యాసిడ్ రెయిన్ పడుతుంటుంది. ప్రస్తుతం అధునాతన టెక్నాలజీ ద్వారా ముడి చమురు నుంచి రిఫైనింగ్ దశలోనే సల్ఫర్‌ను తొలగిస్తున్నారు.

వామ్మో ఆరోగ్యానికి ఎన్నో గండాలు

  • బ్లాక్ యాసిడ్ రెయిన్ వల్ల ఆస్తమా, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు, చర్మ వ్యాధులు, గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు ఎక్కువ ఇబ్బందిపడతారు.
  • వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు, దివ్యాంగులకు ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది.
  • ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్న మహిళలు ఈ కాలుష్యం ప్రభావానికి లోనైతే, తక్కువ బరువున్న పిల్లలు జన్మిస్తారు.
  • ఈ వర్షం ప్రభావంతో దీర్ఘకాలంలో ప్రజలు క్యాన్సర్ బారినపడే గండం ఉంటుంది.
  • దట్టమైన పొగలలోని పీఎం 2.5 అల్ట్రాఫైన్ కణాలను మనుషులు పీలిస్తే, అవి నేరుగారక్త ప్రవాహంలోకి ఎంటర్ అవుతాయి. దీనివల్ల క్యాన్సర్లు, నాడీ సంబంధిత సమస్యలు, హృదయనాళ రోగాలు వస్తాయి.
  • బ్లాక్ యాసిడ్ రెయిన్‌‌లోని నీటి బిందువులు జలవనరుల్లో పడితే జలచరాలకు వ్యాధులు వస్తాయి. తాగునీటి వనరుల్లో పడితే, వాటిని తాగే మనుషులకు సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
  • ఈ వర్షంలోని రసాయన సమ్మేళనాలు, యాసిడ్ సమ్మేళనాలు భవనాలు, రోడ్లపై పేరుకుపోతాయి. బలమైన గాలులు వీచినప్పుడు ఇవి మళ్లీ వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తాయి.

గత అనుభవాలు నేర్పిన పాఠాలు
గతంలో జరిగిన ఇరాక్ - కువైట్‌ యుద్ధంలోనూ ముడి చమురు క్షేత్రాలు లక్ష్యంగా దాడులు జరిగాయి. దీంతో అప్పట్లో తీవ్ర వాయు కాలుష్యం చోటుచేసుకుంది. గత అనుభవాలు మనకు చాలా పాఠాలనే నేర్పించాయి. అయినా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ లాంటి దేశాలు నేరుగా చమురు క్షేత్రాలపైనే దాడులు చేస్తుండటం ఆందోళనకర అంశమని నిపుణులు అంటున్నారు. తాత్కాలికంగా ఇరాన్‌లోని ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలు ముఖానికి మాస్క్‌లు ధరించాలని సూచిస్తున్నారు. తలుపులు, కిటికీలను మూసివేసి ఇళ్లలోనే ఉండాలని కోరుతున్నారు. బ్లాక్ యాసిడ్ రెయిన్‌లో తడిసిన ఇళ్ల భాగాలను వెంటనే శుభ్రం చేయడం కూడా ముఖ్యమని అంటున్నారు. యుద్ధ వాతావరణం నడుమ ఉన్న ఇరాన్ ప్రజలు వెంటనే ఇవన్నీ చేయడం కుదరకపోవచ్చని చెబుతున్నారు.

