'అమెరికాలోని ప్రతి బిడ్డకూ స్పేస్ఎక్స్ షేర్స్ ఫ్రీగా ఇస్తాను'- ఎలాన్ మస్క్ సంచలన ప్రకటన
వ్యాపారవేత్త ఎలాన్ మస్క్ కీలక ప్రకటన చేశారు. యూఎస్లోని ప్రతి బిడ్డకూ తన స్పేస్ఎక్స్ సంస్థకు చెందిన ఒక షేరును ఉచితంగా ఇస్తానని తెలిపారు.
Published : October 19, 2026 at 8:27 PM IST
Elon Musk Spacex Shares : అమెరికా బిలియనీర్, టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అమెరికాలోని ప్రతి బిడ్డకూ తన స్పేస్ఎక్స్ సంస్థకు చెందిన ఒక షేరును ఉచితంగా ఇస్తానని ప్రకటించారు. వచ్చే ఏడాది నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఇది తాను ఇవ్వబోయే అనేక బహుమతులలో మొదటిది మాత్రమేనని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ చేశారు. కాగా, ప్రముఖ కృత్రిమ మేధ సంస్థ ఆంథ్రోపిక్ తమ కంపెనీలోని 5 శాతం వాటాను ప్రజాప్రయోజనాల కోసం తాము ఏర్పాటు చేసే నిధికి కేటాయిస్తామని ఆదివారం ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత ఒక్కరోజు వ్యవధిలోనే అమెరికాలోని ప్రతి బిడ్డకూ తన స్పేస్ఎక్స్ సంస్థకు చెందిన ఒక షేరును ఫ్రీగా ఇస్తానని మస్క్ ప్రకటించడం గమనార్హం.
పూర్తిగా క్లారిటీ ఇవ్వని మస్క్
అయితే ఈ ఉచిత షేర్ల పంపిణీకి సంబంధించి టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ పూర్తి వివరాలను వెల్లడించలేదు. ఏ వయసు పిల్లలు అర్హులు, షేర్లను నేరుగా పిల్లలకు బదిలీ చేస్తారా? లేదా తల్లిదండ్రుల ఆధ్వర్యంలో మేనేజ్ చేసే అకౌంట్లలో జమ చేస్తారా? అనే విషయంపై క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. అయినప్పటికీ అమెరికాలోని కోట్లాది మంది చిన్నారులకు స్టాక్ మార్కెట్ను పరిచయం చేయడానికి మస్క్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఉపయోగపడుతుందని టెక్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
మస్క్ నిర్ణయంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ
కాగా, మస్క్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై అమెరికా వ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది. రాకెట్లు, స్టార్లింక్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్, స్టార్షిప్ ప్రాజెక్ట్లతో అంతరిక్ష రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చిన ఎలాన్ మస్క్, ఇప్పుడు చిన్నారులకు కూడా కంపెనీలో భాగస్వామ్యం కల్పించడం ద్వారా మరో సరికొత్త ట్రెండ్కు తెరతీశారనే వాదన వినిపిస్తోంది. వచ్చే ఏడాది ఈ ఉచిత షేర్ల ప్లాన్ ఎలా అమలవుతుందనే అంశంపై అమెరికాలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది.
ముకేశ్ అంబానీపై మస్క్ విమర్శలు
కాగా, భారత్లో ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్టార్లింక్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవల ప్రారంభంపై వివాదం కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో రిలయన్స్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ లక్ష్యంగా మస్క్ తీవ్ర విమర్శల పరంపరను కొనసాగిస్తున్నారు. అంబానీ మద్దతుదారులు అర్థంపర్థంలేని వాదనలు చేస్తున్నారని ఇటీవలే ఆరోపించారు. పోటీ ఎప్పుడూ సామాన్య వినియోగదారులకు మేలు చేస్తుందని తెలిపారు. కొత్త సంస్థలు రంగంలోకి రావడం వల్ల వినియోగదారులకు ఎంపికలు పెరుగుతాయని అభిప్రాయపడ్డారు. స్టార్లింక్ రాకతో అంబానీ లాభాలు కొంత తగ్గినా, ఆయన వ్యాపారం మూతపడే పరిస్థితి ఉండదని ఎద్దేవా చేశారు. మరోవైపు భారత్లో స్టార్లింక్ సేవల ధరలు మరీ ఎక్కువగా ఉంటే వినియోగదారులు వాటిని కొనుగోలు చేయరని అన్నారు.
ఆంథ్రోపిక్ నిర్ణయం వెలువడిన మరుసటి రోజే
కాగా, ప్రముఖ ఏఐ సంస్థ ఆంథ్రోపిక్ తమ కంపెనీలోని 5 శాతం వాటాను ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం తాము ఏర్పాటు చేసే నిధికి కేటాయించాలని ఆదివారం నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయంపై ఎలాన్ మస్క్ ఎక్స్ వేదికగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వాటాలను ప్రజానిధికి బదులుగా నేరుగా ప్రజలకే ఇవ్వాలని అన్నారు. తాను కూడా భవిష్యత్తులో ఇదే చేయబోతున్నానని ప్రకటించారు. కాగా, ఆంథ్రోపిక్ ఏర్పాటు చేయనున్న ఈ నిధికి 'ఆంథ్రోపిక్ పబ్లిక్ బెనిఫిట్ ఫండ్' అని పేరు పెట్టారు. ఆ కంపెనీలో 5 శాతం వాటాను ఈ నిధికి కేటాయించునున్నారు. సంస్థ విలువ 50 శాతం పెరిగిన ప్రతి సారి మరో 2 శాతం వాటాలను అదనంగా నిధికి ఇవ్వనున్నారు. ఈ నిధి ద్వారా స్వచ్ఛంద సంస్థలకు విరాళాలు అందించడంతో పాటు అవసరమైన వర్గాలకు ఆర్థిక సాయం చేయనున్నారు. అదే విధంగా ఏఐ వల్ల ఉద్యోగ రంగంలో వచ్చే మార్పులు, కార్మికులు ఎదుర్కొనే సమస్యల పరిష్కారానికి దృష్టి పెట్టనున్నారు.
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