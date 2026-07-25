H1బీ వీసాల జారీ మూడేళ్లు నిలిపివేయాలని ప్రతిపాదన- లక్ష డాలర్ల ఫీజు చట్టబద్ధం చేయాలని బిల్లు
కొత్త హెచ్-1బీ వీసాల జారీని మూడేళ్లు నిలిపివేయాలని ప్రతిపాదన- ట్రంప్ విధించిన 1 లక్ష డాలర్ల ఫీజుకు చట్టబద్ధత కల్పించే యత్నం- భారతీయ ఐటీ నిపుణులపై ప్రభావం చూపే అవకాశం
Published : July 25, 2026 at 11:30 AM IST
H1B Visa Bill Senate : కొత్తగా హెచ్-1బీ వీసాల జారీని మూడేళ్ల పాటు నిలిపివేయాలని అమెరికా సెనేట్లో కొత్త బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు. అంతేకాదు గతంలో ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఒక్కో హెచ్-1బీ దరఖాస్తుపై లక్ష డాలర్ల ఫీజును చట్టబద్ధం చేయాలని అందులో పేర్కొన్నారు. మొంటానా రాష్ట్రానికి చెందిన రిపబ్లికన్ సెనేటర్ టిమ్ షీహీ ఆ బిల్లును తీసుకొచ్చారు. దీనికి ఎండ్ హెచ్-1బీ అబ్యూజ్ యాక్ట్ అని పేరు పెట్టారు. హెచ్-1బీ వీసా విధానం అసలు ఉద్దేశాల నుంచి పక్కదారి పడిందని, అమెరికా కార్మికుల ప్రయోజనాలను కాపాడాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు అవసరమయ్యే ఉద్యోగాల్లో అమెరికా కంపెనీలకు విదేశీ నిపుణులను నియమించుకునేందుకు హెచ్-1బీ వీసా విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. సాంకేతిక రంగంలో నిపుణుల కొరతను తీర్చేందుకు ఆ వీసాలు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా భారత్, చైనా వంటి దేశాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లు, టెక్ నిపుణులు అమెరికాకు వెళ్తున్నారు. అయితే కొంతమంది కంపెనీలు తక్కువ ఖర్చుతో విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించుకుంటూ అమెరికా ఉద్యోగ అవకాశాలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయని విమర్శలు ఉన్నాయి. ఆ వాదనను ప్రస్తావిస్తూ సెనేటర్ షీహీ హెచ్-1బీ వ్యవస్థలో మార్పులు అవసరమని అన్నారు.
అయితే ఆ ఫీజుపై ఇప్పటికే న్యాయపరమైన వివాదం కొనసాగుతోంది. ట్రంప్ ప్రభుత్వం విధించిన ఈ ఫీజు చట్టబద్ధం కాదంటూ బోస్టన్లోని ఫస్ట్ సర్క్యూట్ కోర్ట్ ఆఫ్ అప్పీల్స్ ఇటీవల తీర్పు ఇచ్చింది. కాంగ్రెస్ అనుమతి లేకుండా ఇలాంటి పన్ను విధించే అధికారం ప్రభుత్వానికి లేదని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ట్రంప్ యంత్రాంగం ఇచ్చిన స్టే అభ్యర్థనను కూడా కోర్టు తిరస్కరించింది.