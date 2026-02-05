ఎప్స్టీన్తో గడిపిన ప్రతీ క్షణానికి ఇప్పుడు చింతిస్తున్నా- బిల్గేట్స్ కీలక వ్యాఖ్యలు
ఎప్స్టీన్ సెక్స్ కుంభకోణం సంబంధించి సుమారు 30లక్షల పేజీలను ఇటీవల విడుదల చేసిన అమెరికా న్యాయశాఖ- బిల్గెట్స్కు రష్యన్ మహిళలతో లైంగిక సంబంధాలు ఉన్నాయని ఈ-మెయిల్లో పేర్కొన్న ఎప్స్టీన్
Published : February 5, 2026 at 1:13 PM IST
Bill Gates On Epstein Files: ఎప్స్టీన్ సెక్స్ కుంభకోణం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఈ వ్వవహారంలో మైక్రోసాఫ్ట్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు బిల్గేట్స్ కూడా అభియోగాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. తాజాగా బిల్గేట్స్ ఈ అంశంపై స్పందించారు. ఎప్స్టీన్తో గడిపిన ప్రతీ క్షణానికి ఇప్పుడు చింతిస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. అందుకు తాను క్షమాపణలు కోరుతున్నట్లు బిల్ గేట్స్ తెలిపారు. ఆస్ట్రేలియా మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో బిల్గేట్స్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎప్స్టీన్ సెక్స్ కుంభకోణం సంబంధించి సుమారు 30లక్షల పేజీలను ఇటీవల అమెరికా న్యాయశాఖ విడుదల చేసింది. అందులో బిల్గేట్స్కు సంబంధించిన ఓ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆయనకు రష్యన్ మహిళలతో లైంగిక సంబంధాలు ఉన్నాయని, అందువల్ల ఆయన సుఖవ్యాధుల బారినపడ్డారని 2013లో రాసిన ఈ-మెయిల్లో ఎప్స్టీన్ పేర్కొన్నారు.
అయితే, ఈ అంశంపై మాట్లాడిన బిల్గేట్స్ ఎప్స్టీన్ ఈ-మెయిల్లో రాసినది నిజం కాదని, ఆ సమయంలో అతని ఆలోచన ఏంటో తనకు తెలియదన్నారు. తనను ఈ విధంగా టార్గెట్ చేస్తాడని ఊహించలేదన్నారు. ఎప్స్టీన్ సెక్స్ కుంభకోణం పత్రాల విడుదలపై స్పందించిన బిల్గేట్స్ మాజీ భార్య మిలిందా గేట్స్ ఇవే తన వివాహ జీవితంలోని అత్యంత బాధాకరమైన జ్ఞాపకాలని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన అంశాలకు బిల్గేట్స్ మాత్రమే సమాధానం చెప్పగలగరని ఆమె అన్నారు.