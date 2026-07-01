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సింధు జలాల నిలిపివేతతో పాక్​ ఉక్కిరిబిక్కిరి- పాక్​ నేతల పిచ్చి ప్రేలాపనలు

సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించాలని పాక్​ విజ్ఞప్తి- నీటి ప్రవాహాన్ని అడ్డుకుంటే ప్రాంతీయ శాంతిపై తీవ్ర ప్రభావమంటూ భిలావల్ వ్యాఖ్యలు- ఒప్పందం కొనసాగాలని, జలాలను ఆయుధంగా మార్చొద్దని పాక్ వాదన

Bilawal Bhutto
Bilawal Bhutto (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 1, 2026 at 3:03 PM IST

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Bilawal Bhutto On Indus Water : సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని భారత్‌ నిలిపివేయడంతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న పాకిస్థాన్‌ తీవ్ర అక్కసు వెల్లగక్కుతోంది. పాకిస్థాన్‌కు కేటాయించిన నీటిని నిలిపివేయడానికి లేదా అడ్డుకోవడానికి చేసే ఏ ప్రయత్నమైనా తీవ్రమైన పరిణామాలకు దారితీస్తుందని పాకిస్థాన్ పీపుల్స్ పార్టీ (పీపీపీ) చైర్మన్ భిలావల్ భుట్టో జర్దారీ పిచ్చి ప్రేలాపనలు చేశారు. ఇస్లామాబాద్‌లో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ సదస్సులో పాల్గొన్న భిలావల్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

సింధు జలాల ఒప్పందం కేవలం నీటి పంపిణీకి సంబంధించిన ఒప్పందం మాత్రమే కాదని, దక్షిణాసియాలో శాంతి, సహకారం, స్థిరత్వానికి ప్రతీక అని పేర్కొన్నారు. నీటిని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం లేదా ఒత్తిడి సాధనంగా ఉపయోగించరాదని అన్నారు. భారత్ సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసిన తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. పాకిస్థాన్ ఈ నిర్ణయాన్ని ఏకపక్ష చర్యగా అభివర్ణిస్తూ, అంతర్జాతీయ చట్టాలకు విరుద్ధమని వాదిస్తోంది. ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించాలని, పరస్పర చర్చల ద్వారానే సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని పాక్ నాయకులు వేడుకుంటున్నారు.

"పాకిస్థాన్​ సింధు జలాలను వదులుకుంటుందని ఎవరైనా నమ్ముతుంటే వారికి పాకిస్థాన్​, పంజాబ్​, బలూచిస్థాన్​, ఖైబర్​ పఖ్తూన్​ఖ్వా గురించి తెలియదు. అలాగే వేల సంవత్సరాలుగా ఈ నదుల ఒడ్డున నివసిస్తున్న ప్రజల గురించి కూడా వారికి తెలియదు. పాకిస్థాన్‌కు కేటాయించిన జలాలను నిలిపివేయడం లేదా వాటి ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోవడం వల్ల ప్రాంతీయ శాంతి దెబ్బతింటుంది. మేము గౌరవప్రదమైన శాంతిని కోరుకుంటున్నాం. అంతే కానీ మా హక్కుల విషయంలో రాజీపడం. పాకిస్థాన్ స్పష్టంగా మాట్లాడాలి. సింధు నది ఒత్తిడి కేంద్రం, బేరసారాల వస్తువు కాదు. సింధు నది భారతదేశ చేతుల్లో పెట్టే ఆయుధం కాదు. సింధు నది పాకిస్థాన్ జీవనాధారం. ఆ జీవనాధారాన్ని ఉరితాళ్లుగా మార్చే ఏ ప్రయత్నాన్నైనా మన దేశ మనుగడకు ముప్పుగా పరిగణించాలి. ఈ సందేశాన్ని పాకిస్థాన్ భారతదేశానికి అందించాలి. పాకిస్థాన్ ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలి. భయాందోళనలతో కాదు, ఉన్మాదంతో కాదు, అవివేకంతో కాదు, కానీ ప్రమాదం ఎంత తీవ్రమైనదో తెలిసిన ప్రజల నిర్మొహమాటమైన స్పష్టతతో చెప్పాలి."
- భిలావల్ భుట్టో, పాకిస్థాన్​ పీపుల్స్ పార్టీ చైర్మన్

అంతర్జాతీయ ఆయుధంగా నీరు
ఇదిలా ఉండగా, సింధు జలాల ఒప్పందం ఇప్పటికీ అమల్లోనే ఉందని పాకిస్థాన్ ఉప ప్రధానమంత్రి, విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్ అన్నారు. దానిని ఏకపక్షంగా రద్దు చేసే అధికారం ఏ దేశానికీ లేదని అన్నారు. నీటిని ఆయుధంగా మార్చడం అంతర్జాతీయ నిబంధనలకు విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. 1960లో ప్రపంచ బ్యాంకు మధ్యవర్తిత్వంలో భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య సింధు జలాల ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం సింధు నదీ పరివాహకంలోని ఆరు ప్రధాన నదుల జలాల వినియోగంపై రెండు దేశాల హక్కులు, బాధ్యతలు నిర్ణయించారు. ఎన్నో యుద్ధాలు, ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఎదురైనా ఈ ఒప్పందం కొనసాగుతూ వచ్చింది.

మరోవైపు, ఈ వ్యాఖ్యలపై భారత్ నుంచి అధికారిక స్పందన వెలువడలేదు. అయితే జాతీయ భద్రత, దేశ ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తామని, వాటి ఆధారంగానే నిర్ణయాలు ఉంటాయని భారత్ గతంలో స్పష్టం చేసింది. దీంతో సింధు జలాల ఒప్పందం అంశం మరోసారి భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య ప్రధాన చర్చాంశంగా మారింది.

భాగస్వామ్యాన్ని నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటన
అయితే 2025లో జమ్ముకశ్మీర్‌లో జరిగిన ఉగ్రదాడి అనంతరం భారత్ సింధు జలాల ఒప్పందంలో తన భాగస్వామ్యాన్ని నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. జాతీయ భద్రతా అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు భారత్ తెలిపింది. దీనిని పాకిస్థాన్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది.

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