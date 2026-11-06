'గొప్ప, అందమైన డీల్'- రష్యా, ఉక్రెయిన్ శాంతి ఒప్పందంపై ట్రంప్
Trump On Russia Ukraine Peace Deal : రష్యా-ఉక్రెయిన్ శాంతి ఒప్పందంపై ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఇరు దేశాల మధ్య యుద్ధానికి స్వస్తి పలికేలా గొప్ప ఒప్పందం కుదరబోతోందని ప్రకటించారు.
Published : November 6, 2026 at 6:49 AM IST
రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య కొన్నేళ్లుగా నిరంతరం సాగుతున్న యుద్ధానికి త్వరలోనే శాశ్వత ముగింపు పడనుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్యపరమైన సంప్రదింపులు పురోగతిలో ఉన్నాయని, అతి త్వరలోనే ఒక గొప్ప శాంతి ఒప్పందం కుదరబోతోందని ఆయన ప్రకటించారు. ఈ ఒప్పందం కేవలం రష్యా, ఉక్రెయిన్ సరిహద్దులకే పరిమితం కాదని, మొత్తం యూరప్ ఖండం భద్రతా స్వరూపాన్ని, భవిష్యత్తు రాజకీయ ముఖ చిత్రాన్ని ప్రభావితం చేసే స్థాయిలో ఉండబోతోందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. వాషింగ్టన్లోని వైట్హౌస్లో విలేకరులతో మాట్లాడిన ట్రంప్ కీలక అంశాలను వెల్లడించారు.
శాంతి చర్చలను కొలిక్కి తెచ్చే క్రమంలో భాగంగా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ప్రత్యేక రాయబారి కిరిల్ ద్మిత్రీవ్తో వైట్హౌస్లో తాను సమావేశమైనట్లు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ధ్రువీకరించారు. ఆ సమావేశంలో చర్చించిన అంతర్గత అంశాలను ఇప్పుడు బహిర్గతం చేయలేనని చెప్పారు. ఈ ఒప్పందం ఖరారైతే ప్రపంచమంతా ఎంతో సంతోషిస్తుందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. యుద్ధం వల్ల జరిగిన పౌరుల, సైనికుల ప్రాణనష్టంపై ట్రంప్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. రెండు వైపులా చూస్తే ప్రతినెలా దాదాపు 25,000 మంది సైనికులు, పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారన్నారు. ఈ అనవసర ప్రాణనష్టం తక్షణమే ఆగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు.
హెగ్సెత్కు ట్రంప్ బాసట
అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ను బాధ్యతల నుంచి తొలగించాలంటూ కాంగ్రెస్లో నిరసనలు, అభిశంసన డిమాండ్లు వెల్లువెత్తుతున్న నేపథ్యంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ అంశంపై స్పందించారు. హెగ్సెత్కు పూర్తి స్థాయిలో బాసటగా నిలిచారు. హెగ్సెత్ నేతృత్వంలో ఇరాన్, వెనిజులాలలో అమెరికా చేపట్టిన సైనిక ఆపరేషన్లు అత్యంత విజయవంతమయ్యాయని స్పష్టం చేశారు. హెగ్సెత్ను పదవి నుంచి తొలగించే ఆలోచన ఏదీ లేదని స్పష్టం చేశారు. పెంటగాన్లోని కొందరు అధికారులపై అసంతృప్తి ఉన్నప్పటికీ, హెగ్సెత్ అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నారని కొనియాడారు.
"పీట్ హెగ్సెత్ చాలా అద్భుతమైన పనితీరును కనబరిచారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం నాటి కంటే కూడా ఇప్పుడు మన వద్ద అత్యధికంగా 4 స్టార్ జనరల్స్ ఉన్నారు. వారిలో చాలామంది 'వోక్' భావజాలం ఉన్నవారు కావడం వల్ల హెగ్సెత్కు వారి నుంచి కొంత వ్యతిరేకత ఎదురవుతోంది. నాకు అటువంటి వోక్ జనరల్స్ అస్సలు నచ్చరు. అయితే, విమర్శలను తట్టుకుంటూ ఆయన తన బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తున్నారు."
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
అమెరికా దళాలు చేపట్టిన సైనిక చర్యలను ట్రంప్ కొనియాడారు. 'వెనిజులాలో మేము చేపట్టిన సైనిక దాడి కేవలం 48 నిమిషాల్లోనే పూర్తయింది. ఈ ఆపరేషన్లో ఒక్క అమెరికా సైనికుడు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోలేదు. సైనిక చరిత్రలోనే ఇది అత్యంత విజయవంతమైన దాడుల్లో ఒకటి' అని వెల్లడించారు. ఇరాన్పై చేపట్టిన సైనిక చర్యలు, సముద్ర దిగ్బంధం విజయం సాధించాయని ట్రంప్ ప్రకటించారు. స్ట్రాటజిక్ ప్రాంతాలపై అమెరికా దళాలు పూర్తి నియంత్రణ సాధించాయని చెప్పారు.
తమ ప్రభుత్వం చేపట్టిన సైనిక చర్యలను ట్రంప్ గట్టిగా సమర్థించుకున్నారు. వెనిజువెలా, ఇరాన్లలో చేపట్టిన దాడుల వల్ల ప్రాణనష్టం దాదాపు లేకుండానే అమెరికా దళాలు తమ లక్ష్యాలను సాధించాయని చెప్పారు. 'వెనిజువెలాలో మేము చేపట్టిన ఆ సైనిక దాడి కేవలం 48 నిమిషాల్లోనే పూర్తయింది. ఈ ఆపరేషన్లో ఒక్క అమెరికా సైనికుడు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోలేదు. చరిత్రలోనే ఇది అత్యంత గొప్ప సైనిక దాడుల్లో ఒకటి' అని చెప్పారు.
ఇరాన్ పై చేపట్టిన సైనిక చర్యలు, ఆర్థిక దిగ్బంధం విజయవంతమయ్యాయని ట్రంప్ వెల్లడించారు. స్ట్రాటజిక్ ప్రాంతాలపై అమెరికా నియంత్రణ సాధించిందని తెలిపారు. 'మేము విధించిన ఆంక్షలు, సముద్ర దిగ్బంధనం మంచి ఫలితాలను ఇచ్చాయన్నారు. ఇరాన్ తిరిగి పుంజుకోవడానికి కనీసం 25 నుంచి 30 ఏళ్ల సమయం పడుతుందని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇరాన్ తన సైనిక సామర్థ్యాన్ని మళ్లీ నిర్మించుకోకుండా ఉండేందుకు దాడులను పెంచాలా? వద్దా? అనే దానిపై త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు.
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