బంగ్లాదేశ్​ నిరసనలకు బైడెన్ ప్రభుత్వం నిధులు- నా తల్లి ప్రాణాలను కాపాడింది భారత్‌ : హసీనా కుమారుడు

Sheikh Hasina Son on Yunus
Ousted Bangaldesh Prime Minister Sheikh Hasina's son Sajeeb Wazed (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 19, 2025 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Sheikh Hasina Son on Yunus : భారత్ ఆశ్రయం కల్పించడం వల్లే తన తల్లి ప్రాణాలతో ఉందని బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా కుమారుడు సాజిబ్‌ వాజేద్ అన్నారు. సంక్షోభ సమయంలో సాయం చేసినందుకు ప్రధాని మోదీ ప్రభుత్వానికి ఎల్పప్పుడూ రుణపడి ఉంటానని వ్యాఖ్యానించారు. గతేడాది ఢాకాలో జరిగిన అల్లర్లలో నిరసనకారులకు ఆయుధాలను ISI సరఫరా చేసి ఉంటుందని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. తన తల్లి హయాంలో అరెస్టు చేసిన వేలాది మంది ఉగ్రవాదులను యూనస్ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వం విడిచిపెట్టిందని ఆరోపించారు. అలాగే జో బైెడెన్ ప్రభుత్వం మిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లు వెచ్చించారని విమర్శించారు.

మానవాళిపై హింసకు పాల్పడ్డారన్న కేసులో మరణ శిక్ష ఎదుర్కొంటున్న షేక్ హసీనాను తమకు అప్పగించాలని బంగ్లాదేశ్‌ చేసిన అభ్యర్థనపై ఆమె కుమారుడు సాజిబ్ వాజేద్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పారదర్శకంగా జరగని న్యాయ విచారణను పరిగణనలోకి తీసుకోని తన తల్లిని బంగ్లాదేశ్‌కు భారత్ అప్పగించదని తెలిపారు. బంగ్లా అభ్యర్థనను ఎలా డీల్ చేయాలో భారత్‌కు తెలుసన్నారు. భారత ప్రజాస్వామ్యం, చట్టబద్దత పాలనపై తనకు పూర్తి విశ్వాసం ఉందని చెప్పారు. తన తల్లిపై అక్రమంగా కేసులను నమోదు చేశారని సాజిబ్ వాజేద్ వెల్లడించారు. న్యాయ విచారణలో అక్రమాలు జరిగాయని చెప్పిన ఆయన న్యాయవాదులను పెట్టుకునేందుకు కూడా తన తల్లిని అనుమతించలేదని తెలిపారు. విచారణను త్వరగా ముగించేందుకు పార్లమెంటు అనుమతి లేకుండా చట్టాలను సవరించారని ఆరోపించారు. న్యాయ ప్రక్రియను అనుసరించకుండా శిక్ష విధిస్తే ఏ దేశమూ సదరు వ్యక్తులను అప్పగించదని సాజిబ్ వాజేద్ తెలిపారు.

'భారత్ ఎల్లప్పుడూ మంచి మిత్రదేశంగా ఉంది. సంక్షోభ సమయంలో భారత్ నా తల్లి ప్రాణాలు కాపాడింది. ఆమె (హసీనా) బంగ్లాదేశ్‌ వీడకపోయి ఉంటే మిలిటెంట్లు ఆమె హత్యకు కుట్రలు చేసేవారు. నా తల్లి ప్రాణాలు కాపాడినందుకు ప్రధాని మోదీ ప్రభుత్వానికి నేను ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞుడిని. అప్పగింత జరగాలంటే న్యాయ ప్రక్రియను అనుసరించాలి. బంగ్లాదేశ్‌లో ప్రస్తుతం రాజ్యాంగ, చట్టవిరుద్ధమైన ప్రభుత్వం ఉంది. నా తల్లిని దోషిగా నిర్ధారించేందుకు, విచారణను త్వరగా ముగించేందుకు చట్టాలను సవరించారు. పార్లమెంటు అనుమతి లేకుండా చట్టాలను సవరించలేం. న్యాయవాదులను పెట్టుకునేందుకు కూడా నా తల్లిని అనుమతించలేదు. విచారణకు ముందే 17 మంది న్యాయమూర్తులను తొలగించి ధర్మాసనంలో ఎలాంటి అనుభవం లేని కొత్త జడ్జిలను నియమించారు. వారికి రాజకీయ సంబంధాలు ఉన్నాయి' అని సాజిబ్ వాజేద్ అన్నారు.

'అల్లర్ల వెనుక రాజకీయ కుట్ర'
గతేడాది ఢాకాలో చెలరేగిన అల్లర్ల వెనక రాజకీయ కుట్ర ఉందని హసీనా కుమారుడు సాజిబ్‌ వాజేద్‌ ఆరోపించారు. విద్యార్థుల ముసుగులో విధ్వంసానికి పాల్పడిన వారికి ఆయుధాలను ఐఎల్​ఐ సరఫరా చేసి ఉంటుందని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. తన తల్లి హయాంలో అరెస్టు చేసిన వేలాది మంది ఉగ్రవాదులను యూనస్ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వం విడిచిపెట్టిందని ఆరోపించారు. వారి వల్ల భారత భద్రతకు ప్రమాదం పొంచి ఉందని తెలిపారు. యూనస్‌కు ప్రజాదారణ ఉంటే ఎన్నికలు ఎందుకు నిర్వహించడం లేదని సాజిబ్ ప్రశ్నించారు.

'బైడెన్ ప్రభుత్వం నిధులు పారించింది'
బంగ్లాదేశ్‌లో ప్రభుత్వ మార్పు కోసం జో బైడెన్ యంత్రాంగం మిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లు వెచ్చించిందని సాజిబ్‌ తీవ్రంగా ఆరోపించారు. యూఎస్‌ఎయిడ్ ద్వారా ఆ నిధులను పారించిందని నిందించారు. అయితే ప్రస్తుత ట్రంప్ ప్రభుత్వ వైఖరి మారిందని పేర్కొన్నారు. ఉగ్రముప్పు, బంగ్లాలో ప్రస్తుత పెరుగుతోన్న భావజాలంపై ఆందోళన చెందుతోందని అభిప్రాయపడ్డారు.

