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'జాగ్రత్త లేదంటే ఒంటరివి అవుతావ్'- నెతన్యాహుకు ట్రంప్ వార్నింగ్

ఇరాన్‌పై భారీ దాడులకు వెళ్లొద్దని ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధానికి సూచించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు- దాడులు కొనసాగితే అంతర్జాతీయంగా ఇజ్రాయెల్‌ ఒంటరిగా మారే ప్రమాదమని హెచ్చరిక

Trump Warns Netanyahu
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu. US President Donald Trump (AP File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 9, 2026 at 9:08 AM IST

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Trump Warns Netanyahu : ఇరాన్‌పై మళ్లీ పెద్ద ఎత్తున సైనిక చర్యకు దిగితే ఒంటరిగా మిగిలిపోయే ప్రమాదం ఉందని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహును హెచ్చరించినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తెలిపారు. మళ్లీ పోరాటం మొదలైతే, టెహ్రాన్‌తో దౌత్య ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నాలు దెబ్బతింటాయని, అలాగే అమెరికాను ఈ ప్రాంతీయ ఘర్షణలోకి మరింత లోతుగా లాగినట్లు అవుతుందని నెతన్యాహుకు తెలిపినట్లు చెప్పారు. కొద్ది రోజుల్లోనే చర్చల్లో ఒక పెద్ద పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉందని వాదించారని అమెరికన్‌ మీడియా తెలిపింది. ఇరాన్ దాడులకు ఇజ్రాయెల్ ప్రతిస్పందించాల్సిన అవసరాన్ని ట్రంప్‌ గుర్తించినప్పటికీ, ఈ పరస్పర దాడులు పూర్తి ప్రాంతీయ యుద్ధానికి దారితీస్తుందని ఆందోళన చెందినట్లు పేర్కొంది. ట్రంప్‌ ఆందోళనల తర్వాత ఇరాన్‌పై పరిమిత దాడులు చేస్తామని నెతన్యాహు వైట్ హౌస్‌కు సమాచారం ఇచ్చారని వెల్లడించింది. కాగా సోమవారం నాటి దాడుల్లో అమెరికా సైన్యం పాల్గొననప్పటికీ ఇరాన్ క్షిపణులను అడ్డుకోవడంలో ఇజ్రాయెల్‌కు సహాయం చేసిందని అమెరికా తెలిపింది.

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TRUMP WARNS NETANYAHU
TRUMP ON IRAN WAR
TRUMP WARNS NETANYAHU

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