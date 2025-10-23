ఇజ్రాయెల్ అమెరికా రక్షిత ప్రాంతం కాదు- ఏ ముప్పు ఎదురైనా మేం రెడీ: ఇజ్రాయెల్

ETV Bharat / international

Published : October 23, 2025 at 7:02 AM IST

Benjamin Netanyahu Comments : ఇజ్రాయెల్‌ తన భద్రతా బాధ్యతలను ఎవరి మీదా వదిలేది లేదని ప్రధాని బెంజమిన్‌ నెతన్యాహు స్పష్టం చేశారు. తమ దేశం అమెరికా రక్షిత ప్రాంతం కాదని, ఏదైనా ముప్పు ఎదురైనా ఇజ్రాయెల్‌ స్వయంగా ఎదుర్కుంటుందని ఆయన స్పష్టంగా తెలిపారు. గాజా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం పురోగతిపై చర్చించేందుకు బుధవారం అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌తో నెతన్యాహు సమావేశమయ్యారు. అంతకుముందు ఇజ్రాయెల్‌ సైనిక ప్రధాన కేంద్రంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

గాజాలో అంతర్జాతీయ దళాలను మోహరిస్తే భవిష్యత్తులో ఆ ప్రాంతం నుంచి ఉద్భవించే భద్రతా ముప్పులకు ఇజ్రాయెల్‌ సమాధానం చెప్పే అవకాశాలు తగ్గిపోతాయని నెతన్యాహు అభిప్రాయపడ్డారు. "ఇజ్రాయెల్‌ భద్రతను కాపాడేది ఇజ్రాయెల్‌ మాత్రమే. మేము ఇతర దేశాలపై ఆధారపడలేం" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గాజా యుద్ధం తరువాత భవిష్యత్తు పరిపాలనపై అంతర్జాతీయ వర్గాలు వివిధ ప్రతిపాదనలు చేస్తుండగా, నెతన్యాహు వ్యాఖ్యలు కీలకంగా మారాయి.

అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ వ్యాఖ్యలు
ఇజ్రాయెల్‌ పర్యటనలో ఉన్న అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ కూడా నెతన్యాహుతో సమావేశానికి ముందు విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, "ముందు అనేక సవాళ్లు ఉన్నాయి. హమాస్‌ను నిరాయుధీకరణ చేయడం, ఆ సంస్థ ఇకపై ఇజ్రాయెల్‌కు ముప్పుగా మారకుండా చూసుకోవడం, గాజాను పునర్నిర్మించడం వంటి అంశాలు సులభం కావు. కానీ మేము ఆశావహ దృక్పథంతో ముందుకు వెళ్తున్నాం" అని అన్నారు.

గాజాలో కొనసాగుతున్న కాల్పుల విరమణ చర్యలు తాను ఊహించిన దానికంటే మెరుగ్గా సాగుతున్నాయని ఆయన ముందుగా పేర్కొన్న విషయం తెలిసిందే. వాన్స్‌–నెతన్యాహు సమావేశంలో గాజా పరిస్థితి, హమాస్‌ కార్యకలాపాలు, యుద్ధానంతర పునరావాసం, అంతర్జాతీయ సాయంపై విస్తృతంగా చర్చించినట్లు సమాచారం.

గాజాకు మానవతా సాయం ఆదేశం
ఇక గాజాలో మానవతా సహాయం అందించేందుకు ఐక్యరాజ్యసమితి శరణార్థుల ఏజెన్సీ యూఎన్‌ఆర్‌డబ్ల్యూఏ (UNRWA) కార్యకలాపాలను అనుమతించాలని అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం (ICJ) ఇజ్రాయెల్‌కు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. హమాస్‌కు సహాయం అందిస్తోందన్న ఆరోపణలతో ఇజ్రాయెల్‌ గతంలో ఈ ఏజెన్సీపై నిషేధం విధించిన విషయం తెలిసిందే.

ఈ నిర్ణయంపై ఐరాస జనరల్‌ అసెంబ్లీ గత ఏడాది ఐసీజేను ఆశ్రయించింది. దాంతో ఈ వ్యవహారంపై విచారణ జరిపిన ఐసీజే అధ్యక్షురాలు యుజీ ఇవాసవా బుధవారం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆమె మాట్లాడుతూ, "గాజాలో తీవ్ర మానవతా సంక్షోభం నెలకొంది. ఇజ్రాయెల్‌ తక్షణమే యూఎన్‌ఏజెన్సీల సాయాన్ని అనుమతించాలి. ఇది అంతర్జాతీయ న్యాయపరమైన బాధ్యత" అని స్పష్టం చేశారు.

యూఎన్‌ఆర్‌డబ్ల్యూఏ గాజాలో లక్షలాది శరణార్థులకు ఆహారం, వైద్యం, విద్య వంటి సేవలను అందిస్తుంది. యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి సంస్థ కార్యకలాపాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఇజ్రాయెల్‌ అనుమతిస్తే గాజాలో ఆహారం, నీరు, ఔషధాల సరఫరా కొంతవరకు పునరుద్ధరించే అవకాశం ఉందని ఐరాస ప్రతినిధులు తెలిపారు.

సమగ్ర పరిష్కారమే అవసరం
గాజా సంక్షోభం తగ్గించాలంటే రాజకీయ స్థాయిలో సమగ్ర పరిష్కారం అవసరమని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. హమాస్‌ నిరాయుధీకరణతో పాటు పౌరుల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వకపోతే మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు చెలరేగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. నెతన్యాహు, వాన్స్‌ సమావేశం అనంతరం ఇరుదేశాల ప్రతినిధులు విడుదల చేసిన సంయుక్త ప్రకటనలో "ఇజ్రాయెల్‌ భద్రతా హక్కును అమెరికా గౌరవిస్తుంది. గాజాలో మానవతా సాయం అందించడంలో ఇరుదేశాలు కలిసి పని చేస్తాయి" అని పేర్కొన్నారు. గాజా యుద్ధం తగ్గుముఖం పట్టినా, రాజకీయ స్థాయిలో ఒప్పందాలు సాఫీగా సాగకపోవడం అంతర్జాతీయ వర్గాలను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో నెతన్యాహు చేసిన వ్యాఖ్యలు గాజా భవిష్యత్తుపై కొత్త చర్చలకు దారితీశాయి.

NETANYAHU JD VANCE MEET
ISRAEL US RELATIONS
BENJAMIN NETANYAHU ON US
BENJAMIN NETANYAHU COMMENTS

