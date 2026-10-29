ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల్లో ఉత్కంఠ- మళ్లీ పీఠన్ని అధిష్టించడానికి నెతన్యాహు సన్నాహాలు!
ఇజ్రాయెల్లో మంగళవారం జరిగిన ఎన్నికల్లో విదేశీ నిధులు అందాయనే ఆరోపణలు రావడం అక్కడి రాజకీయాల్లో తీవ్ర అలజడి రేపింది. ఈ ఆరోపణలపై ఇజ్రాయెల్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ కమిటీ ఛైర్మన్ జస్టిస్నోమ్ సోల్బర్గ్ విచారణకు ఆదేశించారు.
Published : October 29, 2026 at 6:23 PM IST
Netanyahu On Foreign Funding Of Polls : ఇజ్రాయెల్ రాజకీయాల్లో సార్వత్రిక ఎన్నికలు ఉత్కంఠగా మారాయి. ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు మరోసారి పదవి బాధ్యతలు చేపడతారా? లేక ప్రతర్థి మాజీ సైన్యాధిపతి గడీ ఐసెన్కోట్ ఓటమి పాలవుతారా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. అంతేకాదు, మంగళవారం జరిగిన ఎన్నికలకు విదేశీ నిధులు అందాయనే ఆరోపణలు రావడం అక్కడి రాజకీయాల్లో తీవ్ర అలజడి రేపింది. ఈ ఆరోపణలపై ఇజ్రాయెల్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ కమిటీ ఛైర్మన్ జస్టిస్ నోమ్ సోల్బర్గ్ విచారణకు ఆదేశించారు. అయితే, ఎన్నికల కమిటీ నిర్ణయాన్ని ఒక రాజకీయ భూకంపంగా నెతన్యాహు అభివర్ణించారు.
ఖతార్ నుంచి నిధులు
ఈ నేపథ్యంలో అరబ్ పార్టీలతో ఎలాంటి పొత్తులు పెట్టుకోవద్దని జియోనిస్ట్ పార్టీలకు పిలుపునిచ్చారు నెతన్యాహు. విదేశీ సంస్థలు అరబ్ పార్టీలకు అనుకూలంగా ఓటర్లకు లంచాలు ఇచ్చాయన్న న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేశాయని ఎక్స్లో పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. ఇది ఇస్లామీకరణ సహా పార్లమెంటును విదేశీ శక్తులు కైవసం చేసుకునేందుకు చేసిన కుట్ర అని ఆరోపించారు. ఈ నేరాలపై పోలీసులు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. నెతన్యాహు కూటమిలోని ముఖ్య నేతలు కూడా అరబ్ పార్టీల నాయకులను విచారించాలని, అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఖతార్ నుంచి నిధులు వచ్చాయని ఆరోపించారు. అటు విపక్ష నేత ఐసెన్కోట్ కూడా విచారణను స్వాగతిస్తున్నామని ప్రకటించారు.
అయితే, అరబ్ నేతృత్వంలోని పార్టీలు ఎన్నికల కోసం విదేశీ నిధులు స్వీకరించాయనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో దేశ అంతర్గత భద్రతా సంస్థ అయిన షిన్ బెట్ చీఫ్ డేవిడ్ జినికి ఎలక్షన్స్ కమిటీ ఛైర్మన్ లేఖ రాశారు. వారం రోజుల్లోగా విచారణ జరిపి నివేదిక అందించాలని ఆదేశించారు. మరోవైపు, ఎలక్షన్ కమిటీ నిర్ణయంతో ఇజ్రాయెల్ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎన్నికల పవిత్రతను కాపాడేందుకు అత్యంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తామని పోలీస్ చీఫ్ డిప్యూటీ కమిషనర్ డానీ లెవీ ప్రకటించారు. ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించి నలుగురు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
הודעת הליכוד: פרשת רע״מגייט היא רעידת אדמה. גנבו את הבחירות בישראל! הדברים של השופט סולברג על מעורבות של גורמים זרים שהתערבו ושיחדו מצביעים לטובת המפלגות הערביות הם טלטלה חסרת תקדים. מדובר בפיגוע בדמוקרטיה שמטרתו להוביל להשתלטות זרה על הכנסת, לאיסלאמיזציה של ישראל, ולהפלת שלטון הימין כדי להוביל לנסיגה ותבוסת צה״ל בכל הזירות - ובראשן איראן. אחרי שהתברר שגורמים זרים ניסו להשתלט על הכנסת ברור שאסור לאף מפלגה ציונית לשתף פעולה עם רע״מ והמשותפת, להחליף את יו״ר הכנסת באמצעות קולות שנקנו במזומן, ולהקים ממשלה מסוכנת לישראל. אנו דורשים לפעול מייד ובכל האמצעים הקיימים בידי השב״כ והמשטרה כדי לחקור את הפשעים הללו.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 29, 2026
జాతీయ సమైక్య ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు యత్నం
మరోవైపు, ఇజ్రాయెల్ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో స్పష్టమైన మెజారిటీ సాధించడంలో తమ కూటమి విఫలమైన వేళ నెతన్యాహు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అన్వేషిస్తున్నారు. మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చేందుకు సన్నాహాలు మొదలుపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. విపక్ష నేత ఐసెన్కోట్ భాగస్వామ్యంతో 'జాతీయ సమైక్య ప్రభుత్వాన్ని' ఏర్పాటు చేయాలని నెతన్యాహు మిత్రపక్షాలు ప్రతిపాదిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఐసెన్కోట్ను నెతన్యాహు ప్రభుత్వంలోకి తీసుకురావాలని ప్రధాని సన్నిహితులు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసినట్లు అంతర్జాతీయ కథనాలు పేర్కొన్నాయి. ఆ కథనం ప్రకారం ఇరుపక్షాల మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా రెండు ప్రతిపాదనలపై ప్రధానంగా ఫోకస్ పెట్టినట్లు సమాచారం. అందులో మొదటిది రొటేషన్ పద్ధతి. అంటే, తొలి రెండేళ్ల పాటు నెతన్యాహు ప్రధానిగా కొనసాగుతారు, ప్రభుత్వ కాలవ్యవధి ముగిసే వరకు ఐసెన్కోట్ ప్రధాని బాధ్యతలు చేపడతారు. ఇక రెండోది నెతన్యాహు ప్రధానిగానే కొనసాగుతూ, ఐసెన్కోట్కు కీలక మంత్రి పదవిని అప్పగించడం.
ఇక, పోలింగ్ విషయానికొస్తే, మొత్తం 120 స్థానాలున్న ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్లో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు 61 స్థానాలు అవసరం కాగా ప్రధాని నెతన్యాహు కూటమికి 53, విపక్ష నేత ఐసెన్కోట్ నాయకత్వంలోని కూటమికి 48 స్థానాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అరబ్ పార్టీలు 19 స్థానాలు కైవసం చేసుకోనున్నట్లు అంచనా. ఫలితంగా తదుపరి ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో అరబ్ పార్టీల పాత్ర అత్యంత కీలకం కానుంది. అయితే అరబ్ పార్టీలతో పొత్తుకు ససేమిరా అంటున్న నెతన్యాహూ పాత మిత్రుడు, ప్రస్తుత విపక్ష నేత ఐసెన్కోట్ను బుజ్జగించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రతిపాదిత ప్రభుత్వంలో నెతన్యాహు, ఐసెన్కోట్లతో పాటు కరుడుగట్టిన మితవాద నేతలు ఇటామర్ బెన్ గ్విర్, బెజలాల్ స్మోట్రిచ్ కూడా ఉండొచ్చని సమాచారం. అయితే, ఈ కొత్త కూటమి నుంచి అల్ట్రా ఆర్థడాక్స్ పార్టీలను పక్కన పెట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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