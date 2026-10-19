అమెరికా అధ్యక్షుడు మారితే ఇజ్రాయెల్కు ముప్పు- భారత్తో కొత్త బంధాలపై నెతన్యాహు ఫోకస్!
అమెరికాలో భవిష్యత్తులో ఇజ్రాయెల్కు వ్యతిరేకంగా ఉండే అధ్యక్షుడు అధికారంలోకి రావచ్చని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భారత్, లాటిన్ అమెరికా దేశాలతో కొత్త బంధాలను పెంచుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
Published : October 19, 2026 at 8:40 AM IST
India Israel Relations : అమెరికాలో నాయకత్వం మారితే ఇజ్రాయెల్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందోనన్న ఆందోళన ఆ దేశ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు మాటల్లో కనిపించింది. భవిష్యత్తులో ఇజ్రాయెల్కు వ్యతిరేకంగా ఉండే వ్యక్తి అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైతే ఏం చేయాలనే ప్రశ్నను ఆయన లేవనెత్తారు. ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి భారత్ వంటి దేశాలతో సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. అమెరికాపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా ఇతర దేశాలతోనూ స్నేహాన్ని పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇజ్రాయెల్లో అక్టోబర్ 27న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం తన దేశ భద్రతకు సంబంధించిన విధానాన్ని వివరిస్తూ నెతన్యాహు ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోవైపు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా నెతన్యాహుకు మద్దతు ప్రకటించారు. ఎన్నికల్లో మరోసారి ఆయనకే అవకాశం ఇవ్వాలని ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. దీంతో ఎన్నికల ముందు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంబంధాలు మరోసారి చర్చలోకి వచ్చాయి.
అమెరికా అధ్యక్షుడు మారితే ఏంటి?
అమెరికాలో మరో రెండేళ్లలో కొత్త అధ్యక్షుడు అధికారంలోకి రావచ్చని, ఆ వ్యక్తి ఇజ్రాయెల్ పట్ల వ్యతిరేక వైఖరి తీసుకునే అవకాశం ఉందని నెతన్యాహు అన్నారు. అలాంటి పరిస్థితి వస్తే అమెరికాతో ఎలా వ్యవహరించాలి, ఎలాంటి ప్రత్యామ్నాయాలను సిద్ధం చేసుకోవాలనే అంశాలపై ఆలోచించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న మిగిలిన కాలాన్ని ఇజ్రాయెల్ పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవాలని ఆయన అన్నారు. అమెరికాలో పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నా, లేకపోయినా ఆ దేశంతో సంబంధాలను కొనసాగించడానికి ప్రయత్నిస్తామని తెలిపారు. అదే సమయంలో ఇతర దేశాలతోనూ బంధాలను పెంచుకోవాలని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా భారత్ పేరును ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. భారత్ చిన్న దేశం కాదని, ప్రపంచంలో ఇంకా చాలా దేశాలతో సంబంధాలను విస్తరించుకోవచ్చని అన్నారు. అమెరికాలో రాజకీయ మార్పులు వచ్చినా ఇజ్రాయెల్ తన ప్రయోజనాలను కాపాడుకునేలా ముందుగానే సిద్ధం కావాలన్నది ఆయన మాటల్లో కనిపించింది.
భారత్పై నెతన్యాహు ప్రత్యేక దృష్టి
భారత్తో ఇజ్రాయెల్కు ఉన్న సంబంధాలను నెతన్యాహు గతంలోనూ పలుమార్లు ప్రస్తావించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో తనకున్న సంబంధాలను కూడా ఆయన ఉదాహరణగా చూపించారు. ప్రపంచంలో ఇజ్రాయెల్ ఒంటరిగా లేదని, ఇతర దేశాలతోనూ సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పడానికి భారత్తో బంధాన్ని ప్రస్తావిస్తుంటారు. ఈ ఏడాది మేలో కూడా భారత్తో తమకు ప్రత్యేక సంబంధాలు ఉన్నాయని నెతన్యాహు చెప్పారు. భారత్ ఒక పెద్ద శక్తి అని, అక్కడ ఇజ్రాయెల్ పట్ల ఎంతో అభిమానం ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇజ్రాయెల్పై అంతర్జాతీయంగా విమర్శలు వస్తున్న సమయంలో భారత్తో ఉన్న సంబంధాలను ఆయన ప్రస్తావించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఇప్పుడు అమెరికా నాయకత్వం మారే అవకాశం గురించి మాట్లాడుతూ మరోసారి భారత్ పేరును ప్రస్తావించడం గమనార్హం. అమెరికాతో సంబంధాలు కొనసాగిస్తూనే, ఇతర దేశాలతోనూ స్నేహాన్ని పెంచుకోవాలన్నది నెతన్యాహు ఆలోచనగా కనిపిస్తోంది.
లాటిన్ అమెరికా దేశాలపైనా గురి
భారత్తో పాటు లాటిన్ అమెరికా దేశాలతోనూ సంబంధాలను విస్తరించుకోవాలని నెతన్యాహు అన్నారు. ఆ ప్రాంతంలో రాజకీయంగా పెద్ద మార్పులు వస్తున్నాయని, బ్రెజిల్లోనూ కొద్ది రోజుల్లో కీలక మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇజ్రాయెల్కు మరిన్ని మిత్రదేశాలు అవసరమని, ఇతర దేశాలకు కూడా ఉపయోగపడే సామర్థ్యాలను పెంచుకోవాలని ఆయన చెప్పారు. అంటే కేవలం రాజకీయ స్నేహం మాత్రమే కాకుండా, ఇతర దేశాలకు ఇజ్రాయెల్ అవసరమయ్యేలా తన దేశ సామర్థ్యాలను పెంచుకోవాలన్నది ఆయన ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది.
అమెరికాలో డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన మాజీ అధ్యక్షులు బరాక్ ఒబామా, జో బైడెన్లతో నెతన్యాహుకు గతంలో విభేదాలు ఉన్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షులతో విభేదించినప్పటికీ ఇజ్రాయెల్ ప్రయోజనాల విషయంలో వెనక్కి తగ్గని నాయకుడిగా తనను తాను ఆయన మద్దతుదారులకు చూపించుకున్నారని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఈ వైఖరి గతంలో ఆయన ఎన్నికల ప్రచారంలోనూ కీలకంగా నిలిచిందని వారి అభిప్రాయం.
నెతన్యాహుకు ట్రంప్ మద్దతు
ఇదిలా ఉండగా, ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికలకు ముందు ట్రంప్ నెతన్యాహుకు బహిరంగంగా మద్దతు ప్రకటించారు. ఇరాన్ విషయంలో నెతన్యాహు నాయకత్వాన్ని ప్రశంసించారు. ఇజ్రాయెల్కు ఆయనలాంటి నాయకుడు అవసరమని పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ తన సందేశంలో ఇరాన్ అణ్వాయుధాల ముప్పును ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను సంపాదిస్తే అమెరికా ప్రజల భద్రతతో పాటు ఇంధన ధరలపైనా ప్రభావం పడుతుందని వాదించారు. ఇరాన్ నుంచి ముప్పును తొలగించే ప్రయత్నంలో నెతన్యాహుతో కలిసి పనిచేస్తానని తెలిపారు. ట్రంప్ మద్దతుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన నెతన్యాహు, అమెరికా అధ్యక్షుడిని ఇజ్రాయెల్కు గొప్ప మిత్రుడిగా అభివర్ణించారు. ఇరాన్కు సంబంధించిన లక్ష్యాలను పూర్తి చేయడానికి ఇద్దరి మధ్య సహకారం అవసరమని చెప్పారు. తన పార్టీకి ఓటు వేయాలని ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను కోరారు.
ఎన్నికల ముందు భద్రతా విధానంపై విమర్శలు
అయితే, నెతన్యాహు ప్రకటించిన భద్రతా విధానంపై ఆయన ప్రధాన ప్రత్యర్థి గాడి ఐసెన్కోట్ విమర్శలు చేశారు. ఎన్నికలకు కొద్ది రోజుల ముందు రెండు పేజీల పత్రాన్ని విడుదల చేసి, దానిని దేశ భద్రతా విధానంగా చూపించడం రాజకీయ ప్రయత్నమేనని ఆరోపించారు. ఇజ్రాయెల్ ఎదుర్కొంటున్న భద్రతా సమస్యలకు స్పష్టమైన పరిష్కారాలను నెతన్యాహు చూపించలేదని ఆయన విమర్శించారు. ప్రజల్లో భయాన్ని పెంచి, ఎన్నికల్లో రాజకీయ ప్రయోజనం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. దీంతో ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల్లో భద్రత, ఇరాన్ ముప్పు, అమెరికాతో సంబంధాలు ప్రధాన అంశాలుగా మారాయి. అదే సమయంలో భారత్ సహా ఇతర దేశాలతో బంధాలను పెంచుకోవాలన్న నెతన్యాహు వ్యాఖ్యలు కూడా ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.